Принц без охраны: незваные гости сына Елизаветы II

Система охраны виндзорской резиденции сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю будет пересмотрена после двух сбоев, утверждает The Telegraph.

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В воскресенье, 25 апреля, полиция Долины Темзы взяла под стражу 29-летнюю женщину и 31-мужчину после того, как получила сообщение о том, что двое неизвестных находятся на территории Большого Виндзорского парка, относящейся к резиденции принца Эндрю. «Два человека, 29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на прилегающих территориях и были освобождены после допроса, хотя расследование продолжается. Риска для людей нет», — цитирует сообщение полиции The Guardian.

По информации The Telegraph, мужчина и женщина были препровождены в полицейский участок города Мейденхед в графстве Беркшир, где находится Виндзорский замок, допрошены и отпущены под залог. Уточняется, что их задержали в тот момент, когда они перелезали через забор.

Это был уже второй раз за неделю, когда к герцогу Йоркскому вызывали полицию: 19 апреля на территорию резиденции проникла 43-летняя женщина. Ей удалось провести там 20 минут.

Женщина сообщила охране, что приглашена на обед к сыну Елизаветы II. Задержали ее уже в особняке — она обратилась к одному из сотрудников домовладения с вопросом, где она может найти принца Эндрю, и заявлением, что она его невеста (принц, к слову, действительно официально холост — он находится в разводе с герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон, хотя в последние годы и живет с ней вместе).

Как сообщала газета Sun, «невеста» прибыла к резиденции принца Эндрю на такси и даже убедила охрану заплатить за поездку. Ее задержали — полиция проверяет ее душевное здоровье. Позже стало известно, что женщина — гражданка Испании.

Как сообщает The Telegraph, после первого вторжения в резиденции принца Эндрю были приняты меры предосторожности — однако их оказалось недостаточно. «Нужно, чтобы их кто-то пересмотрел на моем уровне, — сказал изданию Дэй Дэвис, бывший глава отделения королевской безопасности Скотленд-Ярда. — И я буду искать объяснений. Меня беспокоит, что в системе безопасности наблюдается провал».

По мнению полицейского, оба случая проникновения на территорию резиденции сына Елизаветы II нужно тщательно расследовать — и изучить, какими лазейками в охране воспользовались нарушители.

Система обеспечения безопасности принца Эндрю сейчас находится в стадии реформирования. После того, как в 2019 году на фоне скандала с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, близко дружившим с герцогом, принца отстранили от выполнения королевских обязанностей и лишили содержания, он остался и без вооруженной охраны. Кто будет защищать сына Елизаветы II, до сих пор не известно — такое решение должны вынести министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и премьер-министр Борис Джонсон.

Есть вероятность, что охрану принца Эндрю отдадут под ответственность частной фирме, однако Дэй Дэвис выразил убеждение, что это будет неверно. «Приглашать безоружную охрану, на мой взгляд, бессмысленно», — заявил он. По его мнению, всех старших членов королевской семьи 24 часа в сутки и семь дней в неделю должны охранять профессионалы из правоохранительных органов.