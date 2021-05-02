Защитить грудь: в Великобритании исправляют закон о вуайеризме

Парламентарии Великобритании начали борьбу за то, чтобы законом было запрещено фотографировать женщин, кормящих детей грудью в общественных местах. Инициатор поправок в закон о вуайеризме, член парламента от Лейбористской партии Стелла Кризи, продвигает эту идею вместе со своим коллегой Джеффом Смитом: он заинтересовался проблемой после того, как к нему обратилась возмущенная избирательница, а Стелла Кризи, как сообщает The Guardian, знакома с проблемой на собственном опыте.

Депутат Палаты общин Стелла Кризи рассказала изданию об ужасе, который испытала, заметив, как подросток смеялся и фотографировал ее, когда она кормила грудью четырехмесячную дочь в пригородной электричке.

close Стелла Кризи Стелла Кризи @stellacreasy/instagram.com

«Это было еще до локдауна, дочь была совсем мала, — вспоминает Стелла Кризи. — Я понимала, что ее нужно срочно кормить, потому что она плакала». По словам женщины, приступив к кормлению, она заметила, что незнакомый подросток уставился на нее.

Реклама

«У него в руках был телефон, и я думала, что он играет, а потом я с ужасом поняла, что он делает снимки», — рассказывает парламентарий. Она понимает, что вряд ли на получившихся фотографиях можно было много увидеть, но чувство, которое испытала депутат, было весьма болезненным.

«Ты чувствуешь, будто тебя выставили напоказ. <…> Это чистый ужас, когда ты пытаешься позаботиться о новорожденном ребенке, а кто-то делает такие чудовищные вещи», — объясняет Стелла Кризи. Она добавляет, что в тот раз не смогла сделать ничего лучше, чем просто выйти из поезда как можно скорее, раздумывая, может ли подросток быть местным жителем, который знает ее в лицо, поскольку он весело смеялся.

Для депутата Джеффа Смита, вместе с которым Стелла Кризи работает над законом, поводом для того, чтобы это предложить, стала жалоба избирательницы по имени Джулия Купер. Жительница Манчестера рассказал ему о возмутительном случае, когда она, кормя грудью маленькую дочь в парке в компании других молодых мам, заметила, что их фотографирует на длиннофокусный объектив посторонний мужчина.

«Было холодно, на мне было объемное пальто, и не делала это открыто, — рассказывает она. — Я положила дочь под пальто, чтобы она не замерзла. А потом я спрашиваю у других мам, не фотографирует ли нас случайно вон тот мужчина». Она обратила внимание, что незнакомец пользуется длиннофокусным объективом, чтобы в него попала именно ее грудь.

«Меня затрясло, это было насилие, — говорит Джулия Купер. — Моя подруга пыталась со мной поговорить, но я даже не могла сконцентрироваться на ее словах».

Женщина подошла к мужчине и потребовала удалить снимки, но он отказался. Сославшись на то, что находится в публичном пространстве и имеет право там снимать. Попытки обратиться в полицию для молодой матери также не увенчались успехом — правоохранители не расценили действия мужчины как нарушение закона. После этого жительница Манчестера обратилась к депутатам.

«Я решила, что попытаюсь изменить закон. Я не хочу, чтобы такое происходило со мной, с другими женщинами или с моей дочерью, если она соберется заводить детей», — объясняет Джулия Купер. Теперь она надеется, что депутаты парламента помогут защитить ее и других молодых мам.

«Я надеюсь, что это станет правонарушением, и что те, кто кормит ребенка на улице, будут это понимать и чувствовать себя вправе подойти к нарушителю и сказать: «То, что вы занимаетесь — незаконно», — заключает женщина и уточняет, что закон должен быть направлен на то, чтобы мамы чувствовали себя в большей безопасности.

Закон о вуайеризме был принят в Великобритании в 2019 году. Он уже запрещает фотографирование гениталий или ягодиц без согласия из обладателей — то, что называют апскертингом, то есть попытки залезть камерой женщине под юбку. Верхнюю часть тела от посягательств вуайеристов акт не защищает — и инициаторы внесения поправок рассчитывают, что после их принятия и женская грудь будет тоже в безопасности. «К сожалению, есть отдельные жуткие личности, которые полагают, что у них есть право фотографировать кормящих женщин для собственного удовольствия, и это неприемлемо», — заключает Стелла Кризи.

По закону о запрете вуйаеризма в сентябре 2019 года был вынесен первый приговор — правительственному чиновнику Даррену Тимсону-Ханту. 54-летнего мужчину приговорили к двум годам исправительных работ за то, что он снимал двух женщин под юбкой, находясь в метро.