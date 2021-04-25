26 лет спустя: «Би-би-си» оправдается за обман принцессы Дианы

Британский телеканал «Би-би-си» намерен пролить свет на сомнительные обстоятельства, при которых принцесса Диана в 1995 году согласилась дать интервью журналисту Мартину Баширу в программе «Панорама». После того, как в ноябре прошлого года брат покойной леди Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что ведущий уговорил его сестру выступить на телевидении обманом и манипуляциями, канал выпускает новый специальный выпуск «Панорамы».

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Как сообщает The Guardian, это будет передача-расследование — ее автор, журналист Джон Уэр, объяснит, как была снята та самая скандальная «Панорама» 1995 года, в которой принцесса Диана, будучи официально замужем за принцем Чарльзом, рассказала о своем романе с кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, измене мужа, депрессии, булимии, попытках причинить себе боль и недостатках членов королевской семьи. Именно после этого скандального интервью королева Елизавета II настоятельно рекомендовала старшему сыну оформить развод, после чего принцесса Диана лишилась титула и защиты Букингемского дворца. Она погибла в автокатастрофе в Париже в 1997-м — через год после того, как брак был расторгнут.

В специальном выпуске «Панорамы», как ожидается, будет рассказ брата принцессы Чарльза Спенсера — именно он познакомил ее с Мартином Баширом.

Предполагается, что действия журналиста подвергнут жесткой критике — равно как и поведение руководства «Би-би-си», которое замяло вопросы, связанные с методами журналиста, которому удалось уговорить принцессу Диану дать роковое, как считают ее близкие, интервью.

В начале ноября 2020 года Чарльз Спенсер написал письмо в Daily Mail, в котором рассказал: потребовал «Би-би-си» еще раз расследовать действия Башира. Он рассказал, что нашел письмо, написанное журналистом Диане в 1995 году — в нем он говорил о ложных слухах о том, что у принца Чарльза якобы был роман с няней принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк. Кроме того, граф заявил, что Мартин Башир показал принцессе Диане поддельные банковские чеки, которые якобы подтверждали, что члены семьи Спенсеров передавали информацию о Диане прессе и что за ней следили. На самом деле эти бумаги изготовил графический дизайнер Мэтт Уизлер. В результате манипуляций Мартина Башира у принцессы Дианы развилась паранойя, у нее появилось ощущение, будто за ней следят — и она доверилась молодому и на тот момент не известному журналисту.

«Когда он только пришел в «Панораму», Башир представлялся очень приятным молодым человеком, хотя и немного елейным, — рассказал The Guardian его бывший коллега Том Манголд, который в то время был старшим репортером программы. — Когда мы узнали, что он добился этого интервью, среди более опытных журналистов не было ревности. Напротив, его успех заставил нас почувствовать себя выше на три фута». Однако они не знали, что Мартин Башир предпринял, чтобы уговорить принцессу Диану побеседовать с ним в эфире.

Программа выйдет за несколько дней до того, как результаты своего расследования обнародует лорд Дайсон, бывший Хранитель свитков Великобритании (то есть глава канцелярии). Он выяснял, насколько шаги, предпринятые «Би-би-си» и Мартином Баширом, чтобы добиться интервью принцессы Дианы, были приемлемы с точки зрения закона, знала ли телевещательная корпорация о поддельных банковских чеках и попытках опорочить королевскую семью, которые заставили Диану говорить, а также были ли впоследствии были приняты адекватные меры к выяснению обстоятельств, связанных с интервью. В частности, он рассмотрит роль в этом деле тогдашнего главы новостной службы «Би-би-си» Тони Холла, который в конце 90-х, когда появились первые сомнения в честности Башира, оправдал его.

Действительно, в 1996 году во время внутреннего расследования руководство «Би-би-си» сочло, что Мартин Башир не использовал нечестные способы привлечь принцессу в передачу — лишь на основании записки, где она говорила, что банковские чеки не повлияли на ее решение дать интервью.

Об этом заявил Чарльз Спенсер в письме в Daily Mail в ноябре прошлого года. Он уверен, однако, что исполнительный директор компании Тони Холл «прикрыл» своего журналиста. «Почему в расследовании Тони Холл не обратился за ответом ко мне?» — написал он.

Нынешний глава корпорации Тим Дейви ранее принес извинения за использование фальшивых банковских документов Мартином Баширом. Теперь «Би-би-си» надеются вернуть доверие к себе, выпустив новый спецвыпуск «Панорамы». Самого Мартина Башира к расследованию не привлекают — вот уже шесть месяцев он находится на больничном из-за тяжелых последствий коронавирусной инфекции.