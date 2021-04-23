Камеры прочь: как в мире борются с апскертингом

32-летнего инженера Ричарда Уайли из Вустершира, Великобритания, приговорили к трем годам общественных работ за то, что летом 2019 года он сделал больше 6 тыс. снимков 250 незнакомок в торговом центре. Отец двоих детей таким образом развлекался, несмотря на то, что с 2019 года в Великобритании «апскертинг», или заглядывание женщинам под юбку, карается законом.

Чтобы оставаться незамеченным, Уайли закрепил камеру на ботинке. Кроме того, он тайно снимал переодевающихся женщин, подглядывая за ними в окна, а также следил за парой во время полового акта.

Нарушителя первой заметила 16-летняя девушка, это произошло в 2019 году: она услышала характерный щелчок камеры, когда выбирала вещи в магазине одежды, и подняла тревогу. Как выяснилось позже, на тот момент ей едва исполнилось 16 лет, и это была ее первая поездка в крупный торговый центр с 10-летней сестрой. Впоследствии эта ситуация повлияла на психику подростка: теперь она боится выйти из дома, носить открытую одежду и даже сомневается в том, стоит ли ей поступать в университет.

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Однако Уайли избежал уголовного наказания — по этой статье в Великобритании можно получить до двух лет тюремного заключения. Его приговор был смягчен до трех лет общественных работ, поскольку он признался в своих проступкам и пошел на сделку со следствием. Он также выплатит жертве компенсацию в размере 750 фунтов стерлингов и встанет на учет по сексуальным преступлениям на пять лет. Кроме того, Уайли придется соблюдать комендантский час с 9 вечера до 6 утра в течение четырех месяцев, оплатить судебные издержки в размере 340 фунтов стерлингов и провести 40 дней реабилитации по программе сексуальных преступлений.

«Его действия были продиктованы сексуальным желанием, подсудимый сам в этом признался, — пояснил судья Мартин Джексон, представитель Королевского суда Вустера. — В то же время он планировал свои действия, использовал камеру GoPro и закреплял ее на обуви специальным образом».

По словам судьи, виновный добровольно прошел курс лечения и обратился в благотворительную организацию, чтобы попытаться исправить свое поведение, однако суд усомнился в возможности вылечиться от подобного нарушения.

Жертва, которая пришла на заседание суда, чтобы лично зачитать обвинение, пожаловалась, что с тех пор чувствует себя беззащитной и не открывает дверь, когда остается одна.

«Я очень настороженно отношусь к мужчинам среднего возраста, которым не могу доверять, и постоянно оглядываюсь через плечо, чтобы держаться на безопасном расстоянии от других людей, а также стараюсь никуда не ходить, потому что боюсь, что за мной будут следить, — поделилась девушка.

— Я беспокоюсь о том, что могло бы случиться, если бы я была одна или если бы он решил последовать за мной, и переживаю за других девушек, которые стали жертвами этого человека, но не знают об этом». Девушка призналась, что волнуется за судьбу снимков, которые до сих пор находятся в распоряжении подсудимого.

При обыске автомобиля компании Уайли были обнаружены две пары обуви с дырками на носках и SD-карта с 94 изображениями и видеозаписями, записанными через окна домов.

«У него хороший характер, он раскаивается и предпринял шаги, чтобы исправить свое оскорбительное поведение, — заявил адвокат Николас Рэгг в защиту подсудимого. — Он признал себя виновным при первой же возможности, всю жизнь упорно трудился и вел законопослушный образ жизни. Кроме того, у него двое детей, а жена беременна еще одним ребенком.

За лето 2019 года Уайли сделал более 6400 изображений женщин, снимая их под юбкой. Полиция выявила, что на фото попали как минимум 250 женщин. По словам адвоката, ни один из снимков не утек в интернет. Опознать остальных жертв не удалось.

Закон об уголовном преследовании за апскертинг приняли в Великобритании в 2019 году. В Шотландии он начал действовать за восемь лет до того, а в Северной Ирландии так и не был введен. В мае 2019 года наказание за апскертинг ввели в Сингапуре. В Индии, Новой Зеландии, Австралии и некоторых штатах США апскертинг признан правонарушением, за которое предусмотрены различные наказания вплоть до трех лет тюремного заключения.

В 2020 году наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет ввели и в Германии. Как и в Великобритании, этому предшествовала борьба феминисток.

В России уголовного наказания за подобное хулиганство не существует, судить нарушителя могут только по статье «развратные действия в отношении несовершеннолетних», если его жертве не исполнилось 18 лет.

За такое поведение он может получить от 3 до 12 лет и вплоть до 20 лет, если эти действия совершены им не в первый раз — но только если его вина будет доказана. При наличии доказательств в виде аудио или видео привлечь преступника можно и по статье «хулиганство».

Подобные ситуации нередки в России, однако информации о них не так много, поскольку преступники действуют скрытно. В сентябре прошлого года в московском метро в районе Чертаново задержали мужчину, который вмонтировал камеру в штанину, чтобы снимать девушек. В июле 2016 года сотрудники службы безопасности магазина «Ашан» в Теплом Стане задержали мужчину, которого заподозрили в съемке посетительниц гипермаркета с помощью скрытой камеры, расположенной в сумке. Его передали полиции, но та оснований для задержания не обнаружила, так как прямых доказательств совершения преступлений не было — при задержании мужчина разгрыз карту памяти с данными.

В 2017 году внимание к этой проблеме привлекла активистка Анна Довгалюк, студентка юридического факультета СПбГУ и обладательница титула «Мисс Федерация». Она опубликовала видео с призывом признать апскертинг преступлением против личности и провела акцию в метрополитене Петербурга: модель стояла в центре вестибюля с поднятой юбкой.

«Это видео посвящается всем любителям подсматривать под юбки. От имени всех девушек, которые стали вашими жертвами. Нате, смотрите! И к нам не приближайтесь», — гласит подпись под видео. По словам активистки, в 2017 году в Санкт-Петербурге было зафиксировано более 350 жалоб от пострадавших от апскертинга, который является «элементом масштабного неуважения к женщинам». Ролик с тех пор посмотрели более 4,5 млн раз.