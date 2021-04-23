«Ничего нового»: как на MBFW Russia меняют подход к одежде

В этом сезоне Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит под лозунгом «Not New» — «Ничего нового». Дело не в кризисе из-за пандемии, который помешал дизайнерам пошить новые коллекции — хотя именно это могло стать причиной, по которой большинство крупных брендов не принимают участия в весенней Неделе моды, показав свои новинки осенью. Руководство MBFW Russia взяло курс на экологичность и пригласило к участию в Неделе моды молодые бренды, 14 из которых следуют принципам устойчивости — переделывают или перерабатывают старые вещи.

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По этой причине все, что показывают на MBFW Russia, не может быть сделано из натуральной кожи или настоящего меха. Отказались в этом году и от принципа сезонности — деления на весну-лето или осень-зиму. Поэтому модели вышагивали по подиуму в летних платьях кислотных цветов, хотя по идее должны были демонстрировать осенне-зимние коллекции.

«Трансформация Недели моды – это эволюция мероприятия, заданная прошлым, пандемийным, годом, — поясняет президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский. — Отношение к потреблению, окружающей среде, образу жизни изменилось не только вследствие того, что традиционные цепочки поставок в индустрии оказались поломанными. Во время пандемии произошла переоценка ситуации».

close Пресс-служба MBFW Russia

Дизайнеры теперь показывают то, что успели пошить — неважно, зимняя или летняя это одежда. Судя по нескольким показанным коллекциям дизайнера Лены Карнауховой и студенток Института бизнеса и дизайна, этим летом в тренде будут и кислотные, и пастельные цвета — от ярко-розового и оранжевого до салатового, травянистого и ярко-зеленого. Несмотря на прогнозы модных экспертов о том, что после пандемии наступит эпоха »новой нарядности», молодые дизайнеры доказывают: свободные силуэты и пижамные ткани — лен, шелк, мягкий трикотаж — в этом сезоне по-прежнему будут актуальны.

close Пресс-служба MBFW Russia

К ответственному потреблению приучают и гостей Недели моды — хотя некоторые из них до сих пор появляются на показах в горжетках из натурального меха, организаторы предложили всем желающим принять участие в розыгрыше пригласительных на показы в обмен на старые вещи. Для этого во внутреннем дворике Музея Москвы, где периодически проводятся своп-вечеринки, на которых москвичи меняются своей одеждой, и ярмарки винтажа, разместили пункт сбора вещей.

Но принимают туда только одежду в хорошем состоянии, продезинфицированную и постиранную. Часть отправится в переработку, а из хорошо сохранившихся вещей дизайнеры пошьют новую коллекцию, которую покажут на осенней Неделе моды.

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У тех, кто выиграет пригласительные, будет возможность увидеть собственную одежду на подиуме в переделанном виде. «Вещи, которые еще недавно пылились в вашем шкафу, станут объектом современного искусства, — обещает дизайнер Анна Леконцева, которая и займется апскайклингом собранной с посетителей одежды. — Увидеть на подиуме свою собственную вещь, которую давно списал со счетов! Я уверена, что такая история зацепит каждого, заставит более осознанно и трепетно относиться к одежде».

close Пресс-служба MBFW Russia

Отказались на этой Неделе моды и от традиционной формы волонтеров. Вместо привычных черных футболок с логотипом их нарядили в рубашки, сшитые из нескольких старых. По словам организаторов, эти рубашки вызвали ажиотаж не только среди волонтеров, но и среди гостей, которые интересовались, где такие продаются.

close Пресс-служба MBFW Russia

«Сделай сам» — еще один лозунг этой Недели моды. Параллельно с онлайн-трансляциями на сайте MBFW Russia в TikTok прямо с площадки выходят в эфир дизайнеры и эксперты из индустрии моды, рассказывая о том, как устроена их работа и как запустить собственный бренд. Попробовать себя в роли дизайнера можно и с помощью игры, которую разработали специально для Недели моды. В течение шести дней на сайте выкладывают задания и советы, выполняя которые, понимаешь, с чем сталкиваются начинающие модельеры.

close Пресс-служба MBFW Russia

Стать дизайнером теперь, кажется, может любой: достаточно разрезать несколько старых маек и сшить из них платье — получится ультрамодная, а главное, экологичная вещь.