«Порочные настроения»: китайские блогеры повинились перед народом

Государственное информагентство «Синьхуа» раскритиковало нескольких популярных китайских TikTok-блогеров за ролики, в которых они демонстрировали роскошный образ жизни и бездумное потребление. Одному инфлюэнсеру, выкладывающему видео под ником Big Logo («Большая шишка») и имеющему больше 27 млн подписчиков на китайском видео-хостинге Douyin, еще на прошлой неделе досталось за то, что он обедает в дорогих ресторанах. В воскресенье, 18 апреля, он заявил, что раскаивается в публикации «бездумных» видео о роскошных президентских люксах в дорогих отелях.

Другому блогеру по имени Сяоюй (Xiaoyu) предъявили претензии за видео из перинатального центра, пребывание в котором за месяц обойдется в 2 млн юаней (больше 23 млн рублей). Он также извинился за «слишком развлекательный» и «вводящий в заблуждение» контент.

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Оба тиктокера, которых «Синьхуа» упрекнуло за пропаганду «порочных настроений в обществе», разместили видео с извинениями в своих аккаунтах, а те ролики, за которые их обвинили — удалили. Подписчикам же видео-хостинг Douyin разослал напоминание: «Пожалуйста, потребляйте рационально».

В той публикации информагентство предупредило китайцев о растущей популярности видеороликов, демонстрирующих богатство и радости потребления. По оценке агентства, блогеры, размещающие такие клипы в соцсетях, «слепо преследуют собственную выгоду от просмотров и забывают про социальную ответственность».

В статье приведены и другие примеры неадекватного расточительства инфлюэнсеров, демонстрирующие их доходы от рекламы: стрижка за 10 тыс. юаней (115 тыс. рублей), кровать за 350 тыс. юаней (4 млн рублей) и костюм за 400 тыс. юаней (около 4 млн рублей).

«Они противоречат общепринятым ценностям усердия, бережливости и трудолюбия, — говорится в публикации. — Такой контент скажется на ценностях и отношении аудитории к богатству в долгосрочной перспективе, оказывая негативное влияние, которое нельзя игнорировать».

Блогер Big Logo согласился с критикой, но сказал в свое оправдание, что блогеры только «делятся опытом, а не заставляют людей покупать дорогие вещи». Однако рекламодатели рассчитывают, что «делясь опытом», блогеры также расскажут об их товарах и услугах, которые подписчикам захочется приобрести. А те, кто не сможет себе этого позволить, в результате будут испытывать недовольство, провоцируя в обществе конфликты на почве социального расслоения.

К примеру, в видеоролике, посвященном экстравагантному перинатальному центру в Шанхае, блогер Сяоюй показывал, в каких условиях молодые матери могут провести юэцзы — первый месяц после рождения ребенка. Он снял ролик в палате площадью 800 квадратных метров, нахождение в которой стоит 100 тыс. юаней за один день и почти 2 млн юаней за месяц, что включает услуги экономки, частного врача, диетолога и бригаду медсестер. «За всем этим стоят деньги», — подытожил блогер.

Видео-хостинги Douyin и Kuaishou уже начали расправляться с видео, пропагандирующими расточительность и потребление. По данным Douyin, за первые два месяца 2021 года на платформе заблокировали почти 4 тыс. аккаунтов, которые якобы прославляли богатство и элитарное потребление.

Компания заявила, что стремится продвигать «рациональное отношение к потреблению, научный и цивилизованный образ жизни» и создавать «здоровую атмосферу» в обществе. В Kuaishou последовали этому примеру, в начале марта заявив, что за тот же период «почистили» от назойливой рекламы и противоречащих ценностям платформы видео более 10 тыс. аккаунтов, а некоторые — и вовсе удалили.

В данном случае удар приходится не только на самих блогеров, зарабатывающих на рекламе в своих профилях, но и рекламодателей, размещающих у них объявления.

В сентябре прошлого года, после речи главы Китая Си Цзиньпина, направленной против излишнего потребления еды, китайские соцсети заблокировали 13 600 аккаунтов видеоблогеров, которые размещают ролики в жанре мукбанг. Этим термином, пришедшим из Кореи, называются популярные в Китае видео-трансляции поедания большого количества блюд.