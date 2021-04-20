Скандалы с поваром-мемом: как Соляной красавчик строит бизнес-империю

На турецкого повара Нусрета Гёкче, более известного как Salt Bae («Соляной красавчик»), подал в суд художник из нью-йоркского Бруклина Уильям Хикс, сообщает Miami Herald. Он обвиняет мясника, получившего известность несколько лет назад из-за своей особой манеры солить стейки, в нарушении своих авторских прав — и требует компенсации в размере $5 млн.

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Как заявляет Уильям Хикс, по заказу Нусрета Гёкче он создал мурал для его ресторана в Майами. Однако шеф-повар использовал изображение, представляющее собой его портрет в знаменитой позе с щепоткой соли в поднятой руке, в меню и другой печатной продукции всей международной сети своих стейкхаузов. А художник на это разрешения не давал.

В 2017 году повар Нусрет Гёкче прославился на весь мир, когда в интернете распространился видеоролик из его ресторана под названием «Османский стейк» — на нем шеф был запечатлен в процессе нарезки мяса и посыпания его солью. Соляной красавчик из Турции высоко поднимал щепотку крупных кристаллов и ронял их на локоть, после чего они мягко скатывались на стейк. Нусрет Гёкче стремительно стал мемом — и это позволило ему открыть в дополнение к двум своим ресторанам в Турции и Дубае точки в других городах мира (сейчас стейкхаузы сети Nusr-Et есть в Турции, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Греции и США). Правда, с 2018 года уроженец Эрзурума, родившийся в шахтерской семье, регулярно сталкивается с критикой — самого разного содержания.

В 2018 году массу нелестных отзывов собрала еда в едва открывшемся ресторане в Нью-Йорке — критиковали Нусрета Гёкче, в частности, за слишком высокие цены его блюд — стейк рибай, например, здесь стоил $275, и это без гарнира.

Так, в New York Post заведение Соляного красавчика назвали «обдираловкой №1», а в GQ окрестили стейк, подаваемый в его ресторане, совершенно прозаическим. Отмечалось, впрочем, обаяние личности самого Гёкче — портал Eater признал, что от посещения заведения можно получить удовольствие, если сам повар присутствует в зале.

В 2019 году четверо бывших работников нью-йоркского ресторана Нусрета Гёкче обвинили его в том, что он присваивает себе их чаевые — по их мнению, они были уволены, когда начали интересоваться, куда пропадают деньги, оставляемые гостями за обслуживание. Дело должно было разбираться в суде, однако шеф предпочел договориться с истцами и выплатил им $230 тыс. Сам он объяснял, что уволил подчиненных, поскольку был недоволен их работой.

В феврале 2020 года Соляного красавчика вновь обвинили в эксплуатации труда наемных работников. Тогда возле ресторана в Нью-Йорке на Юнион-сквер активисты одного из профсоюзов выставили огромную надувную крысу. Протестующие устроили небольшую акцию, выкрикивая лозунги и призывая Нусрета Гёкче устыдиться. Дело в том, что он готовил к открытию вторую точку в Нью-Йорк, и воспользовался для ремонта здания под заведение на Парк-Авеню услугами компании Alba. Она же, по мнению обвинителей Нусрета Гёкче, «наживалась, недоплачивая рабочим». Адвокаты шеф-повара отвечали СМИ, что тот не несет ответственности за условия найма в строительной компании.

За месяц до этих событий, в январе 2020 года, Нусрету Гёкче самому пришлось вызывать полицию в свой ресторан в Майами — поскольку гость отказывался платить.

Мужчина по имени Дуэйн Миранда жаловался на слишком высокую цену — он не ожидал, что за покрытый золотом стейк рибай из говядины вагю ему выставят счет в $2000, а за баранью корейку, тоже в золоте, попросят $1000.

По словам, Миранды, он вообще заказывал эконом-версию без драгоценных металлов стоимостью $275 и $210 соответственно, а золото принял за обычный вариант подачи блюд. Итоговый счет он счел попыткой официанта обмануть его. Дуэйну Миранде пришлось в течение часа спорить с полицией, после чего он все же заплатил. Но на портале Yelp посетитель оставил разгромный отзыв и пообещал бороться за справедливость.

Несмотря на такие инциденты сеть Нусрета Гёкче разрастается — в начале марта он открыл очередное заведение. На этот раз ресторан Соляного красавчика появился в Далласе, в американском штате Техас. В первый день работы перед дверьми выстроилась огромная очередь (в масках, как сообщал Eater, были немногие — без защитного средства был и сам шеф-повар, который лично нарезал и солил стейки).