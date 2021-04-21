Улетные каникулы: какие трудности ожидают космических туристов

В каких условиях будут жить космические туристы

После того, как Илон Маск пообещал отправить первых туристов на корабле Crew Dragon производства SpaceX на МКС из США уже в этом году, космический туризм перестал казаться чем-то нереальным, а другие компании присоединились к борьбе за туристов в космическом пространстве. В марте этого года американский стартап The Gateway Foundation объявил о планах открыть первый коммерческий отель в космосе уже к 2027 году.

Станция Voyager («Путешественник») сможет одновременно принять до 280 гостей и 112 членов экипажа. Конструкция в форме колеса обозрения площадью 50 тыс. квадратных метров будет медленно вращаться, создавая гравитацию, подобную лунной.

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Согласно планам компании, внутри станция будет напоминать не стерильный космический корабль, а, скорее, шикарный отель: с ванными комнатами, тренажерным залом, ресторанами и барами с полным спектром услуг. Остается только обеспечить все это в условиях низкой гравитации, не предполагающей жидкости в ее привычном для нас состоянии. Ведь до сих пор все космонавты и туристы на МКС вынуждены спать стоя, пристегивая голову к импровизированной вертикальной кровати, поскольку она не может лежать на подушке без земного притяжения. Проблемой для космических отелей могут стать и туалеты.

А вот тренажеры туристам в этом отпуске действительно понадобятся, поскольку в космосе нельзя долго находиться без движения, иначе мышцы атрофируются, и сердце не сможет качать кровь по возвращении на Землю. Из-за низкой гравитации и, соответственно, пониженной нагрузки на мышцы, космонавты вынуждены дополнительно тренироваться каждый день.

Другая американская компания — Axiom Space — также обнародовала планы по созданию AxStation, коммерческой космической станции, в которой смогут останавливаться как профессиональные астронавты из разных стран, так и туристы. Поначалу станцию хотят строить на базе МКС, чтобы впоследствии, после вывода ее из эксплуатации в 2028 году, отделиться.

На станции AxStation будут расположены исследовательские и производственные помещения, панорамная обсерватория, шлюз для выхода в открытый космос и жилые помещения, спроектированные французским архитектором Филиппом Старком, специализирующимся на дорогих отелях в Москве, Париже, Венеции, а также виллах в Испании и Турции.

Представитель компании Axiom Space, которая планирует с января 2022 года отправлять на МКС группы из четырех космических туристов каждые полгода, уже рассказал СМИ, что в каютах будущего отеля будут жить по восемь человек, в каждой из кают будет установлена панель связи, поручни для облегчения передвижения в условиях пониженной гравитации и большое окно — чтобы наслаждаться видом.

К слову, с МКС можно хорошо рассмотреть Землю, города, реки, горные массивы, атмосферные фронты, звезды, а также день и ночь — одновременно, поскольку время на МКС идет по-другому, чем на Земле, и за сутки день-ночь сменяется четыре раза. А еще на МКС хорошо ловит интернет.

Мечты о космосе становятся реальностью?

По мнению планетолога Джима Белла, эти амбициозные проекты выглядят слишком оптимистично: он считает, что рекреационные космические путешествия станут реальностью только через 200 лет. «Чтобы космический туризм действительно заработал, потребуется, чтобы индустрия наземных услуг совершила этот прыжок в космос. Отели, рестораны, тематические парки... Нам нужна инфраструктура, готовая принять посетителей», — поясняет он свой скептицизм в интервью South China Morning Post.

Однако еще одна американская компания, принадлежащая британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону Virgin Galactic, недавно выпустила новейший космический аппарат VSS Imagine, который предназначен для доставки путешественников в суборбитальное пространство. Вскоре начнутся наземные испытания космического аппарата.

Хотя компания провела всего два успешных космических полета и до орбиты еще не добрался даже сам ее основатель, космический энтузиаст и миллиардер Ричард Брэнсон, у нее есть заказы от более чем 600 клиентов, каждый из которых уже сделал первый взнос в 250 тыс. и начал обучение.

Среди оптимистов, которые готовы поверить амбициозным планам по космическому туризму, находятся и пожилые люди, так как ограничений по возрасту для полетов в космос, как ни странно, нет. «Самому пожилому человеку, которого я обучал, было 88 лет», — рассказал французскому информационному агентству Гленн Кинг, директор по подготовке к космическим полетам в Национальном аэрокосмическом учебном и исследовательском центре, частной компании, которая уже помогла подготовить почти 400 будущих пассажиров Virgin Galactic.

Программа обучения длится всего два дня и включает в себя испытания в центрифуге: вращение в одноместной кабине, чтобы имитировать гравитационную силу.

Кто уже готов лететь в космос

Компания Илона Маска уже продала четыре чартерных рейса ценой в несколько миллионов долларов, включая Inspiration4 — он получил название «первой в мире полностью гражданской миссии». Запланированная на сентябрь этого года трехдневная поездка, оплаченная предпринимателем Джаредом Айзекманом, позволит миллиардеру и еще трем пассажирам – ни один из которых не будет профессиональным астронавтом – облететь планету по околоземной орбите.

Другой клиент SpaceX, японский миллиардер Юсаку Маэдзава, все еще разыскивает восьмерых членов экипажа для своего проекта #dearMoon — недельной экспедиции на Луну, которая должна состояться в 2023 году.

Для тех, кто предпочитает однодневные поездки, американская компания Space Perspective разрабатывает капсулу, которая будет доставлена в верхние слои атмосферы с помощью воздушного шара и позволит путешественникам осмотреть Землю из ближайшего космоса и вернуться домой всего за 6 часов.

«Нептун», запуск которого намечен на 2024 год, вмещает до восьми пассажиров и одного пилота. Он сможет достичь верхней границы земной атмосферы, поднявшись на высоту около 30 тыс. метров – примерно в три раза выше, чем самолет. «Не имея необходимой подготовки, люди все равно получат возможность увидеть Землю из космоса, — поясняет перспективность этой идеи Джейн Пойнтер, сооснователь Space Perspective. — Полет с нами будет таким же простым, как посадка в самолете». Шестичасовая поездка обойдется в $125 тыс. долларов, а бронирование мест откроется в этом году.

Именно с этой компанией в 2001-2009 годах на российском корабле «Союз» на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды — американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от $20 до 50 млн. Следующий полет «Союза МС-20» на МКС с экипажем из российского космонавта и двух туристов намечается на декабрь этого года. Пассажиром, возможно, будет японская певица Юми Мацутое. Кроме того, в 2023 году планируется еще один полет «Союза» с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.

Что может помешать полетам в космос для туристов

«Космический туризм в мире развивается и становится реалистичным и достижимым усилиями нескольких стран», — отмечала в интервью «Газете.Ru» Алла Разуваева, основатель и генеральный директор агентства космического туризма и маркетинговых коммуникаций в космической индустрии «Просто Космос».

Однако для для полета в космос, помимо крупной суммы денег, нужна весомая мотивация, уверена она. «Если человек решается лететь в космос, он чем-то замотивирован, помимо любопытства и удовлетворения мечты, у него есть некие цели, либо амбициозные личностные, либо научные. Например, из себя вырастить героя, создать личный бренд: слетал в космос — личный бренд готов, не надо корпеть над Instagram. Либо отвезти в космос публикацию или изобретение, обеспечив пиар, либо протестировать что-то в условиях невесомости».

Помешать могут и бюрократические сложности, проблемы с поиском финансирования, из-за которых не так давно закрылась первая российская компания по космическому туризму «КосмоКурс»

«Индустрия космических путешествий ищет новые способы использования существующих технологий, чтобы сделать полеты в космос более экономичными и как можно более короткими, — рассказала South China Morning Post Линетт Тан, исполнительный директор сингапурской компании Space&Technology. —

Многие отраслевые эксперты говорили о снижении стоимости космических путешествий по мере того, как будет появляться все больше игроков, но это произойдет только тогда, когда исследователи, ученые, правительства, венчурные инвесторы и частный сектор объединятся».

По данным швейцарского банка UBS, к 2030 году рынок космических путешествий будет стоить $3 млрд.

Однако, несмотря на заявления компаний, что полететь в космос могут все, есть некоторые ограничения при отборе туристов. Согласно рекомендациям Федерального авиационного управления США, людям с ишемической болезнью сердца, эпилепсией, сахарным диабетом и биполярным расстройством космические путешествия противопоказаны. В миссии Inspiration4 кандидаты должны были быть ростом менее 1,98 метра, весить менее 113 кг, а также пройти физические и психологические тесты.