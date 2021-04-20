Прогулка по телескопу: в КЧР стартовал уникальный проект современного искусства

Астрофизика как искусство

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, расположенная неподалеку от поселка Архыз в Карачаево-Черкесии — уникальное место со многих точек зрения. На высоте более 2000 метров над уровнем моря расположен оптический телескоп БТА с шестиметровым главным зеркалом, позволяющий ученым изучать далекие звезды и галактики. Ниже на той же горе размещен небольшой поселок астрофизиков с собственной школой, детским садом и планетарием, а у подножья гор находится радиотелескоп РАТАН-600 — гигантское кольцо из металлических пластин.

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Все эти объекты интересны и сами по себе, но с 2016 года они также стали площадкой для демонстрации произведений современного искусства: здесь состоялась масштабная выставка российских и австрийских художников «Обсерватория», организованная при поддержке некоммерческого фонда Gogova Foundation Марианы Губер-Гоговой. В 2018 году в поселке Буково, населенном сотрудниками обсерватории РАН, разместилась художественная резиденция фонда для молодых художников.

Ее деятельность на некоторое время прервалась из-за пандемии, однако 15 апреля в Буково состоялось торжественное открытие проекта «РАТАН. 21.33. К единице Кардашева и обратно», приуроченного к Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос. Проект группы исследователей программы The Terraforming Института «Стрелка» посвящен энергии, цивилизации и планетарности.

В нем для шкалы, предложенной советским и российским астрофизиком Николаем Кардашевым в 1964 году для классификации внеземных цивилизаций, находится новое применение — проанализировать с ее помощью то, что планетарная цивилизация означает здесь, на Земле.

«Для Карачаево-Черкесии, региона с богатейшей национальной культурой, очень важно, что здесь имеют место такие прогрессивные, актуальные проекты. Мы гордимся, что уже с 2016 года здесь проходят выставки и реализуются проекты, знаковые для современного искусства России. Мы имеем возможность знакомить и жителей, и гостей республики с самыми новыми, самыми актуальными работами. На сегодняшний день это тренд — современное искусство выходит за рамки больших городов, и даже за рамки музеев и арт-пространств», — отметила на открытии выставки заместитель председателя правительства КЧР, постоянный представитель КЧР в Москве Мадина Гогова.

По ее словам, Архыз и его окрестности являются уникальным местом с точки зрения географии: здесь сплелись и древние храмы, и достижения науки, и исторические места, где происходили события, важные для всего мира. Причем особую роль здесь играет Специальная астрофизическая обсерватория РАН, тем более в этом году, который в России был объявлен годом науки и технологий.

«Мы ждали этих проектов, особенно после сложного прошлого года. Это несколько новый формат, и замечательно, что есть институции, принимающие участие в развитии современного искусства в регионах России, в частности, в Карачаево-Черкесской республике. Мы благодарим за этого и обсерваторию, и Gogova Foundation, и уверены, что великое прошлое искусства и науки России ждет не менее великое будущее», — заключила она.

«Для Карачаево-Черкесии, для нашего небольшого региона, такие проекты важны в первую очередь как искра, вдохновение, как повод нам самим начать делать что-то новое, яркое, что-то, что мы давно хотели, но не знали, как это делать, как искать себя в творчестве. Искусство нужно как раз для того, чтобы вдохновлять. Нам очень повезло, что у нас в регионе есть такая уникальная точка, как Специальная астрофизическая обсерватория РАН. Карачаево-Черкесия по сути является астрофизической столицей мира, России — уж точно. И все это требует переосмысления: и будущее республики, и ее место в искусстве и науке», — в свою очередь, заявил министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов.

Проект «РАТАН. 21.33. К единице Кардашева и обратно» состоит из нескольких составляющих.

Первая представляет собой двухканальную видеоинсталляцию длительностью около 20 минут, во время которой демонстрируются четыре сценария развития нашей цивилизации. Видео сопровождается голосом рассказчика на английском языке с русскими субтитрами. Инсталляцию можно посмотреть в поселке Буково на первом этаже здания, где расположен планетарий.

Кроме того, проект предполагает прогулку по окружности радиотелескопа РАТАН-600 под специально созданное звуковое произведение авторства одного из исследователей коллектива «К Единице Кардашева и обратно». Продолжительность «звуковой прогулки» обусловлена длиной окружности радиотелескопа и, соответственно, длиной сопровождающего музыкального произведения: 21 минута 33 секунды. Это позволяет взглянуть на телескоп не просто как на научный объект, но и как на произведение ленд-арта, равных которому нет в мире.

Курорт круглый год

Помимо современного искусства, Карачаево-Черкесия привлекает туристов из России и других стран мира и другими своими богатствами. В год республику посещает полтора миллиона туристов при населении региона в 465,4 тысячи человек. Но так, разумеется, было не всегда — помогли инвестиции в развитие инфраструктуры и сферу гостеприимства.

«Десять лет назад до поселка Романтик (курорта в Архызе. — Прим. «Газеты.Ru») нужно было ехать два часа, потому что это была девственная долина без дорог, света или газа. Там вообще ничего не было. Я помню, как ходил там в резиновых сапогах. Нынешний курорт – результат государственно-частного партнерства. Вся инфраструктура возводилась за счет федерального и регионального бюджетов либо госкорпорации, а все гостиницы, рестораны и так далее — это частные инвестиции», — рассказал на встрече с журналистами глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, предполагается минимум в 4,5 раза увеличить то, чем располагает курорт сегодня — планируется строительство 100 км трасс (сейчас 30 км) и 10 000 мест размещения гостей.

Собственного аэропорта в республике нет — ближайшая воздушная гавань расположена в Минеральных водах в соседнем Ставропольском крае. Однако, по словам Рашида Темрезова, это не проблема: в следующем году планируется начать строительство четырехполосной дороги первой категории от Минеральных вод до Черкесска, а ориентировочно к 2025 году эта трасса дойдет до Архыза. Тогда время в пути до курорта составит чуть больше полутора часов, что гарантирует хорошую транспортную доступность даже в отсутствие аэропорта. В целом, добраться до Архыза не составляет проблемы и сейчас, так как доставку гостей на себя берут гостиницы, дома отдыха или даже хозяева частных домов, сдающие жилье в аренду.

«Архыз всегда был летним курортом, а сейчас превратился в круглогодичное место отдыха. Там расположены широко известные источники с минеральной водой, и сейчас мы строим до них дорогу. Туда приезжают со всей страны, но учитывая, что сейчас разместиться вблизи них можно только в палатках, то они популярны с конца июля и до конца сентября. С мая по октябрь до них можно за 20 минут добраться на шаттле из Архыза, где можно остановиться в современных отелях», — отметил Темрезов.

В ближайшей доступности от Архыза находится и множество других интересных мест: упоминавшаяся ранее Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижне-Архызское городище (только в 2019 году его посетили 45 000 человек), нерукотворный «Лик Христа» на скале, дача Михаила Горбачева, где были подписаны документы о воссоединении Германии (сейчас там находится гостиница). И все это не считая потрясающей красоты природы, от которой захватывает дух в любое время года.

Многое делается и для развития общественных пространств в населенных пунктах Карачаево-Черкесии.

Например, в Черкесске большой популярностью пользуется обновленный парк «Зеленый остров» площадью около 170 гектаров с выставкой военной техники, экспонатами с биеннале современного искусства и набережной, которая после окончания работ станет трехкилометровой прогулочной зоной. По словам Рашида Темрезова, в последние годы в республике появилось столько парков, сколько и не снилось в советское время.

Глава региона заверил, что Карачаево-Черкесия полностью готова принимать у себя различные форумы, фестивали и другие массовые мероприятия, от научных до культурных, так как вся необходимая для этого инфраструктура уже есть. «Мы принимаем много разных форумов, в том числе объединяющих гостей из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа. Черкесск готов к таким событиям, местом проведения также может быть Архыз. Если в самом поселке 7 лет назад было 1200 мест размещения, то сейчас их уже 5,5 тысяч. Транспортная логистика тоже не проблема», — уверен Рашид Темрезов.

Министр культуры республики Зураб Агирбов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о планах по строительству в Карачаево-Черкесии глэмпинга и возможном сотрудничестве с сообществом любителей йоги. Кроме того, уже в июне этого года в регионе состоится форум для представителей киноиндустрии Северо-Кавказского федерального округа. В рамках этого мероприятия эксперты будут работать с кинопроизводителями регионов СКФО, в том числе проводить обучение и оценивать кинопроекты, что может стать толчком для развития в КЧР кинематографического искусства.

Власти республики подчеркивают, что не намерены ограничиваться исключительно развитием проектов в области горнолыжного спорта — учитывая природные богатства Карачаево-Черкесии и готовность к проведению на ее территории различных культурных мероприятий она вполне может рассчитывать на круглогодичное внимание туристов.