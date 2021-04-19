Мирные переговоры: чего ждут от Уильяма и Гарри

Принц Гарри может задержаться в Великобритании после похорон своего деда, герцога Эдинбургского, чтобы побыть в кругу семьи в день рождения бабушки, Елизаветы II — 21 апреля 2021 года ей исполняется 95 лет. О том, что он не спешит, как предполагалось, в США, где его ждет супруга Меган Маркл, пишет Daily Mail. Таблоид предполагает, что такое решение было принято на фоне «мирных переговоров», которые провели после похорон принца Филиппа его сын, принц Чарльз, и внуки Уильям и Гарри. И действительно, хотя принц Гарри должен был улететь в понедельник, 19 апреля, сообщений о том, что он покинул Великобританию, не было.

Смерть принца Филиппа, ушедшего из жизни 9 апреля на 100-м году жизни, заставила принца Гарри срочно вернуться из Калифорнии, где он живет с прошлого года, в Лондон — это дало ему возможность лично встретиться с членами семьи, которых он не видел больше года.

Реклама

Отношения между герцогом Сассекским и его родными все это время оставались напряженными — охлаждение усугубило вышедшее в эфир 7 марта интервью Гарри и Меган американской телеведущей Опре Уинфри, в котором они заявили о травле герцогини и проявлениях расизма со стороны неназванных представителей королевского двора. Но несмотря на то, что во время подготовки к похоронам все было сделано для того, чтобы принц Гарри как можно меньше сталкивался с братом Уильямом, в итоге они все равно оказались рядом, а после на два часа встретились с отцом, принцем Чарльзом.

О том, что принц Уэльский и его сыновья встретились в субботу, 17 апреля, после похорон герцога Эдинбургского в Виндзорском замке за закрытыми дверями, сообщила, в частности, газета Sun. Источник таблоида признался, что дискуссия была «непродуктивной», однако ее все равно можно считать первым шагом на пути к примирению Гарри с обиженными родственниками.

«Говорить еще рано, но есть надежда, что сделан тот самый первый шаг, которого желал бы Филипп», — сказал собеседник издания. Он добавил, что содержание разговора отца и двух братьев доподлинно неизвестно, но «было бы необъяснимо, если бы не были подняты темы Мегзита и Опры».

Во время похорон и поминальной службы братья не были рядом. В процессии между ними шел их кузен Питер Филлипс (сын их тети принцессы Анны) и, как сообщали британские СМИ, этого пожелал сам Уильям. В часовне Святого Георгия принц Гарри тоже сидел отдельно от старшего брата. Однако уже по дороге со службы в Виндзорский замок камеры сняли, как два сына принцессы Дианы и Кейт Миддлтон идут рядом, а вслед за тем герцогиня Кембриджская отделилась от них.

Как пишет Vanity Fair, принц Чарльз поначалу говорил с младшим сыном наедине – после этого к ним присоединился старший.

Издание отмечает, что принц Чарльз «отчаянно ищет примирения с сыном», в то время как Уильям «более осторожен и находится в сомнениях» — по словам источника, герцогу Кембриджскому «нужно быть уверенным, что он может доверять Гарри и что личное останется личным».

Герцог Сассекский в начале марта рассказал американской телеведущей Гейл Кинг, что после эфира с Опрой Уинфри поговорил с братом и отцом и разговор был «непродуктивным», Журналистка мгновенно обнародовала эту информацию, что еще больше разозлило принца Уильяма — поскольку свидетельствовало о том, что о любом частном разговоре могут рассказать в прессе США.

Несмотря на то что в ближайшее время принц Гарри все-таки покинет Великобританию, чтобы улететь обратно в Калифорнию, на родине ждут, что он вскоре вернется. На июль намечено открытие памятника матери братьев принцессе Диане в Кенсингтонском дворце, и герцоги Кембриджский и Сассекский должны там присутствовать вдвоем.