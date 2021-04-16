На работу в океан: круизные лайнеры превратят в офисы на воде

Поскольку многие сотрудники после пандемии так и не вышли с удаленки, а их работодатели все чаще стали рассматривать возможность дистанционной работы, круизная компания Princess Cruises предложила туристам вариант отправиться в путешествие на корабле, не дожидаясь отпуска, и совместить отдых с работой или учебой.

Как заявлено в пресс-релизе компании, все суда категории MedallionClass теперь будут оснащены стабильным интернет-подключением через спутники, так что с корабля можно будет не только размещать фотографии в соцсетях и смотреть фильмы, но и проводить онлайн-совещания с коллегами «с лучшим видом для видеоконференций».

Для этого партнер компании SES, глобальный спутниковый оператор со штаб-квартирой в Люксембурге, запустит еще несколько спутников в космос. По замыслу компании, каждый пассажир судна сможет выходить в интернет при помощи бесплатного Wi-Fi прямо с шезлонга на палубе или у себя в каюте, а также свободно перемещаться по всему судну, не боясь, что соединение прервется.

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14 круизных лайнеров компании путешествуют по 380 направлениям из США в Карибское море, через Атлантику и Тихий Океан, к берегам Латинской Америки, Австралии и Японии, а также в Европу, на Аляску и в Антарктиду. Во всех этих местах Земного шара, даже посреди океана, компания планирует обеспечить своих клиентов стабильным интернет-подключением. Это означает, что и в отпуске на краю света американцы не смогут отдохнуть от мессенджеров и рабочих совещаний, даже если захотят.

Еще одна причина для оснащения кораблей Wi-Fi сигналом — возможность держать в курсе родственников, ведь в начале пандемии COVID-19 многие застряли на лайнерах из-за обнаружения инфекции на борту, но не могли сообщить об этом родным. Круизы на кораблях Princess Cruises могут длиться от трех дней до четырех месяцев, в год компания перевозит 2 млн пассажиров по 170 маршрутам.

На теплоходах некоторых российских компаний уже есть Wi-Fi, рассказала «Газете.Ru» Светлана Гончарова, заместитель гендиректора компании «Мостурфлот». Однако, по ее мнению, спроса среди российских путешественников на такую локацию для удаленной работы в будущем не возникнет.

В отличие от американских круизов, подразумевающих перемещения по океану в течение длительного времени, спецификой круизов в России является насыщенная экскурсионная программа. Покупая недешевый круиз, который обычно бронируется за несколько месяцев и даже за год, турист получает анимацию на борту, а также посещает по несколько городов в день, в зависимости от маршрута.

В среднем круизы по России длятся от трех дней до нескольких недель. Большую часть аудитории, по словам Гончаровой, составляют пенсионеры и богатые иностранцы. «На корабле слишком много соблазнов, чтобы постоянно отвлекаться от работы: много развлекательных программ на борту теплохода, каждый день один или два города с насыщенной экскурсионной программой, знакомства и общение с интересными людьми, — пояснила она. — Да и просто можно расслабляться на палубе, любуясь меняющимися картинками природы, деревень, городов».

Круизы по России осуществляются по рекам — Волге, Оке, Енисею, Каме, Дону, а также по озеру Байкал, на Черном и Азовском море, на Белом море — к Соловкам. «Еще одна новинка — сценическое плавание. Это формат экскурсионного тура по акватории природных парков и заповедников, в ходе которого теплоход приближается к уникальным памятникам природы и истории, и у туристов появляется возможность как в театре, на расстоянии вытянутой руки осмотреть все эти места, пеший доступ к которым либо ограничен, либо невозможен, — добавила Гончарова. — Например, круиз, который заходит в Ладожские шхеры — российские фьорды. Долгое время туда заходили только на лодках, на больших теплоходах – никогда. Теперь туристы могут увидеть с борта теплохода места, где жил и творил художник Николай Рерих, природные памятники, связанные с карело-финским эпосом и героическим прошлым нашей страны».