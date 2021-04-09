Нереальная одежда: что модные бренды будут продавать в виде NFT-токенов

За последние два месяца интерес к невзаимозаменяемым токенам (NFT) резко вырос в связи с продажами на аукционах цифровых произведений искусства. Только феврале объем торгов ими составил $340 млн, что больше, чем объем торгов за весь 2020 год. Не хотят отставать от трендов и модные дома. Вице-президент по взаимодействию с клиентами Gucci Роберт Трейфус заявил в интервью Vogue Business, что выпуск NFT-токенов бренда это «вопрос времени». Другие источники из отрасли также подтвердили изданию, что ряд люксовых домов моды собираются в скором времени выпустить NFT-токены. Люксовые бренды таким образом хотят наверстать упущенное в области новых технологий, считает Марджори Эрнандес, основательница Lukso, блокчейн-платформы, которая работает с модными брендами.

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По ее словам, в последнее время к ней все чаще обращаются за консультацией по поводу

NFT-токенов, в которые можно конвертировать любую цифровую информацию — от произведений искусства, размещенных в интернете, до музыки и цифровой одежды. Токены можно продавать, право владения ими будет зафиксировано в блокчейне.

Переход на NFT-токены — это следующий виток эволюции люксовых брендов, которые осваивают для себя работу с цифровой одеждой и виртуальными моделями, считает Эрнандес.

Однако, как именно использовать токены в модной индустрии, пока не очень понятно. «Пока что та мода, которая продается с помощью токенов — это мода как искусство, а не сама одежда», — поясняет Кэти Хакл, генеральный директор Futures Intelligence Group, компании, которая консультирует бренды о подходах к новым технологиям и виртуальным товарам.

Это означает, что бренды в настоящее время могут продавать за токены GIF-изображения предметов одежды, но покупатели никогда не смогут ее носить. Цифровую одежду, не существующую физически, можно купить в компьютерной игре и нарядить в нее своего персонажа. Уже проводятся цифровые недели моды — Crypto Fashion Week — при участии виртуальных моделей.

Австралийский стартап Neuno сейчас работает над запуском NFT с пятью модными домами, рассказала Vogue Business генеральный директор Neuno Натали Джонсон. «Мы хотим стать универсальным трехмерным гардеробом. На нашем сайте

можно будет купить культовое платье от Versace, владелец сможет опубликовать фотографию себя, «одетого» в платье, в соцсетях, а потом примерить это же платье на своего аватара в игре. Покупателю нужно купить NFT только один раз, и он сможет использовать его разными способами».

В отличие от онлайн-площадок OpenSea, Nifty Gateway и KnownOrigin, где любой может загружать и продавать NFT, Neuno работает напрямую только с брендами. Клиенты смогут покупать NFT с помощью кредитных карт, что устраняет барьер для входа, связанный с необходимостью владения криптовалютой.

Еще один пример использования токена — продажа цифровых аналогов реальной одежды онлайн. Интернет-магазин Clothia уже продает NFT реальных платьев с аукциона. По словам генерального директора Clothia Елены Силенок, победители конкурса получают и токены, и соответствующие им платья в реальности — и то, и другое существует в единственном экземпляре. «Люксовые бренды могут использовать NFT, чтобы предоставить большему количеству клиентов доступ к своим брендам», — полагает Силенок. В Gucci уже восприняли это и начали продавать цифровые кроссовки за 12 долларов.

Эмбер Джэ Слоотен, соучредитель цифрового дома моды The Fabricant, считает, что преимущество NFT в выходе за рамки физической реальности. «Я бы посоветовал брендам не просто копировать физические товары в виртуальном мире, а изначально создавать цифровую моду. Например, мы разработали пылающие туфли. Вы можете создавать всевозможные цифровые образы от кутюр, которых никогда не было бы в реальной жизни», — отмечает Слоотен.

Fabricant недавно провела конкурс 3D-дизайна одежды: участники выставляли свои идеи в галерее образов в компьютерной игре Decentraland, где их могли просматривать и делать ставки. 20 лучших работ были проданы на аукционе в виде NFT. Победитель получил около 2400 долларов.

NFT — это финансовый инструмент, который позволит известным digital-дизайнерам, зарабатывать на своем творчестве еще больше, считает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Такой формат торговли позволяет им порой выручить заметно больше денег, чем они могли бы получить при продаже работ традиционными способами. Однако здесь стоит отметить, что многое зависит от самого дизайнера – насколько человек известен в индустрии и как много у него последователей. Маловероятно, что будет огромный ажиотаж вокруг работы какого-либо начинающего дизайнера, другое дело, например, – работы художника Beeple, которые, как пишут, скупают за миллионы долларов», — пояснил он «Газете.Ru».

В этой возможности заработать на цифровой собственности скрываются вполне ощутимые физически проблемы, отмечает Шумский. «Теоретически NFT может иметь ценность как уникальный предмет искусства или коллекционный объект: NFT выпускают футбольные клубы, рэп-исполнители, но блокчейн критикуют за излишнее энергопотребление. В 2017 году эко-активисты подсчитали, что майнинг Ethereum (технология NFT как раз была разработана на основе этой криптовалюты) потребляет больше электроэнергии, чем некоторые страны, такие как Кипр, — обращает внимание эксперт. — Согласно данным платформы Digiconomist,

потребление электроэнергии при майнинге Ethereum с 2017 года выросло более чем в 10 раз, несмотря на заявления разработчиков этой криптовалюты о повышении экологичности её майнинга. Некоторые художники, например, Joanie Lemercier отказались продавать свои работы через NFT именно из-за неэкологичности этого инструмента».

По мнению Кэти Хакл из Futures Intelligence Group, скоро каждому модному бренду потребуется виртуальная стратегия. «Продажа виртуальных платьев и активов будет значительным источником дохода для брендов в будущем. Для моих детей то, как их аватар выглядит в играх, не менее важно, чем то, как они выглядят в школе. Моя дочь сказала мне на днях о своем аватаре: «Да, мама, я много заплатил за это лицо»», — заключила эксперт.