«Огромная потеря»: британский миллионер зарезан в собственном доме

На бизнесмена и владельца недвижимости Ричарда Саттона, занимающего 435-е место в списке богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times, напали в среду вечером, когда он находился у себя в поместье в графстве Дорсет. В полицию обратились его соседи, вместе с телом 83-летнего Саттона они обнаружили его 65-летнюю сожительницу Энн Шрайбер, физиотерапевта родом из Дании, которую в критическом состоянии с ножевыми ранениями доставили в больницу.

По подозрению в убийстве уже арестовали 34-летнего мужчину, которого поймали в 160 км от места преступления. Саттену принадлежали два пятизвездочных отеля «Шератон Гранд» и «Атенеум» в Лондоне, а также около 28,3 кв. км земли сельскохозяйственных угодий и другая недвижимость. Его состояние оценивается в $415 млн. Он носил титул баронета.

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Друг Саттона, депутат от консерваторов из Северного Дорсета Саймон Хоар, назвал его смерть ужасной, а самого Саттона — «очаровательным человеком с хорошим чувством юмора», политически проницательным и даже гениальным. «Это огромная потеря для его семьи при таких ужасных обстоятельствах», — сказал он «Би-би-си».

Сотрудники компании Саттона «глубоко опечалены и опустошены внезапной смертью». «Сэр Ричард был заботливым, щедрым и хорошим семьянином, который искренне считал тех, кто работал на него, частью своей большой семьи», — говорится в заявлении компании.

Полиция, которая отреагировала на звонок соседей Саттона, поначалу подумала, что в него стреляли, но потом оказалось, что ему нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

Саттон купил поместье в 2014 году за 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Он был разведен с первой женой Фиаммой Саттон, от которой имел двух детей — 61-летнего Дэвида и 55-летнюю Кэролайн, а также пятерых внуков, которые разделят его состояние в $415 млн. Свой дворянский титул и имущество Саттон также унаследовал от отца после его смерти в 1981 году.

Подозреваемый в убийстве 34-летний мужчина скрылся с места преступления на автомобиле Range Rover. Полицейские отслеживали его перемещение на высокой скорости в направлении Лондона через графства Уилтшир, Гемпшир, Беркшир и Суррей. Когда мужчину задержали, его пришлось доставить в больницу из-за серьезных телесных повреждений, которые могли быть вызваны сопротивлением жертвы. Врачи оценили травмы как не опасные для жизни.

Полиция установила, что Саттон знал этого человека. По словам соседей Саттена, он мало общался с местными и в основном проводил время в небольшом поселке с населением в 200 человек.

Свидетельница задержания, 50-летняя Морин Кейн, рассказала The Sun, что подозреваемый в момент задержания «выглядел довольно плохо» — возможно, он был травмирован в результате аварии. По воспоминаниям другого очевидца, медики немедленно оказали помощь предполагаемому убийце. Мужчина при этом был в сознании и отвечал на вопросы.

Сожительница Саттена, которая сейчас находится в больнице, имеет троих детей от первого брака и руководит клиникой The London Road, которая предоставляет услуги по остеопатии и физиотерапии.