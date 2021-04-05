Ужин с министрами: шутник спровоцировал расследование во Франции

Во Франции разгорается скандал из-за передачи телеканала M6, в которой в воскресенье рассказали о том, как богатые парижане ужинают в ресторанах высокой кухни, несмотря на карантинные ограничения для французов. В пятницу вечером частный телеканал показал съемки, снятые скрытой камерой в одном из «подпольных ресторанов, расположенном в престижном районе» французской столицы – собравшиеся там несколько десятков участников вечеринки не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию, равно как и официанты, несмотря на опасность распространения COVID-19.

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После этого прокурор Парижа Реми Хейнц в воскресенье вечером объявил, что запускает расследование случаев, когда «руководители подвергали опасности других» и «нелегальной деятельности». Прокуратура также проверит, «были ли организованы вечеринки, на которых игнорировались санитарные требования» и определит, кто был их участником и организатором.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pйnйtrer dans ces fкtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement а Paris.

@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivitй pour le #19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Возмущение публики вызвало сообщение одного из организаторов подобных вечеринок, с которым связались журналисты.

Человек, голос которого был изменен, сообщил журналистам со смехом: «На этой неделе я ужинал в двух или трех ресторанах, которые называют подпольными, с кое-какими министрами».

Собеседника в программе назвали коллекционером, однако позже его личность была раскрыта – как сообщило издание L'Obs, любителем тайных пиров во время пандемии коронавирусной инфекции оказался Пьер-Жан Шалансон, владелец зала Palais Vivienne в центре Парижа, где организуются различные мероприятия.

Сам Шалансон после поднявшейся волны критики заявил через своего адвоката, что сообщение об ужине с министрами было шуткой и назвал вздорным предположение, что какие-то министры действительно могли ужинать в работающих нелегально заведениях.

Пьер-Жан Шалансон подобным образом шутил и в феврале. Тогда он рассказал на попавшем в сеть видео, что организовывал в своем особняке обеды и ужины совместно с ресторатором Кристофом Леруа. Тогда Шалансон пообещал, что официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь «должен прийти на обед в следующий раз». В ответ на это 32-летний пресс-секретарь заявил, что «с большим удивлением» узнал об этом из Twitter. «Он не знаком с господином Шалансоном и, очевидно, никогда не принимал участие в каких-либо его ужинах или суаре», — сообщили французскому информационному агентству в окружении Габриэля Атталя. Сам же он исключил и вероятность, что какие-либо члены правительства посещали незаконные мероприятия.

Тем не менее, французы требуют призвать к ответу тех политиков, которые могли нарушать социальную дистанцию и устраивать суаре в ресторанах высокой кухни, в то время как простые жители страны переживают третью волну пандемии и мирятся с запретами. В среду, 31 марта, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых мерах по сдерживанию распространения COVID-19, которые включают закрытие школ, предприятий, которые не считаются жизненно необходимыми (в 19 районах страны) и других ограничениях. «Все должны сократить контакты с другими людьми», — объявил французский лидер в своем обращении к народу. К тому же, в стране действует комендантский час с 19.00.

Теперь в Twitter под хэштегом #OnVeutLesNoms (#МыХотимИмена) жители страны возмущаются элитами, которые нарушают порядок и пытаются выяснить, кто именно это делает.

К волне критики присоединились и политики. Так, министр-делегат по делам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа в интервью радиостанции Europe 1 заявила, что «если министры и депутаты» действительно присутствовали на незаконных ужинах, «они должны быть наказаны штрафами, так же, как и любой другой гражданин».

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен теперь уверяет сограждан, что полиция проверит, проводились ли тайные вечеринки и кто там был. «Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов», — написал он в Twitter.