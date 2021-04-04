Камала Харрис готовится разобрать чемоданы

Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуг Эмхофф переедут в официальную резиденцию второго лица государства на следующей неделе. Об этом сообщил старший советник Камалы Харрис Саймон Д. Сандерс в своем Twitter. Более двух месяцев вице-президент и ее супруг прожили в гостевом домике Белого дома — в роскошном отеле на Пенсильвания-Авеню в Вашингтоне, где селятся обычно гости президента США, — пока в их будущем жилище шел ремонт.

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Как сообщало в конце марта CNN, ситуация с ремонтом в официальной резиденции, которая носит название «Обсерватория номер один», весьма беспокоила Камалу Харрис. «Она начинает выходить из равновесия», — говорил изданию источник, знакомый с ситуацией. В начале марта вице-президент нанесла визит в находившийся на ремонте особняк и провела там около часа, сообщало CNN, а два источника, знакомых с ситуацией, рассказали изданию, что Камала Харрис, которая любит готовить, давала какие-то указания по поводу работ в кухне. Однако в конце марта заместитель пресс-секретаря второго лица государства Сабрина Сикх заявила журналистам, что «в кухне Военно-морской Обсерватории никакие работы не проводятся».

В попытке понять, что происходит в резиденции вице-президента, CNN изучили правительственные документы, касающиеся реконструкции здания, построенного в 1893 году, которая проводилась в последние годы. Оказалось, что оно уже несколько лет переживает капитальный ремонт. Так, например, в особняке общей площадью 840 кв. м обновляют систему канализации с заменой отстойника для сбора сточных вод — эти работы обходятся в $164 тыс. Кроме того, на сайте госсаказов администрации США есть контракт на $3,8 млн на работы с водопроводной, отопительной и вентиляционной системами.

Здание, расположенное на территории Военно-морской обсерватории в четырех километрах от Белого дома в Вашингтоне, стало резиденцией вице-президентов США в 1974 году.

До 1929 года оно служило домом суперинтенданта обсерватории, после чего стало домом начальника военно-морских операций Чарльза Хьюза — и на ближайшие 45 лет получило название «Адмиральский дом». Однако в 1974-м Конгресс принял закон, по которому вице-президентам США, которые до тех пор жили либо в собственных домах, либо в отелях, адмиральское здание выделили в качестве официальной резиденции. Сделано это было для того, чтобы снизить расходы на охрану глав государства: обеспечить безопасность вице-президентов становилось все дороже.

Архитектором здания в викторианском стиле был Леон Эмиль Дессез, проектировавший дома в Вашингтоне, округ Колумбия, а также штатах Мэриленд и Вирджиния. Особняк, в котором сейчас 33 комнаты, был выстроен в архитектурном стиле королевы Анны, популярном в США в конце XIX-начале XX веков, — для него характерно обилие деталей, часто выкрашенных в разные цвета. Классические колонны, опоясывающее крыльцо и небольшую башенку наблюдатели могут видеть и на резиденции, которую займут Камала Харри и Дуг Эмхофф —- однако, в отличие от Белого дома, здесь не проводятся открытые экскурсии для всех желающих, так что внутрь помещения им проникнуть не удастся.

Первым вице-президентом, который поселился на постоянной основе в Обсерватории номер один, был Уолтер Мондейл, соратник Джимми Картера, занявшего пост в 1977 году. В предыдущие три года, несмотря на решение Конгресса, его предшественник Нельсон Рокфеллер использовал здание только для развлекательных мероприятий.

В дальнейшем каждый новый вице-президент вносил что-то свое в дизайн и устройство резиденции. Так, Джордж Буш-старший, занимавший эту должность с 1981 по 1989 год, оборудовал в саду площадку для игры в подковы и дорожку для бега.

Дэн Куэйл, занявший резиденцию после Буша, когда тот стал президентом, добавил небольшой тренажерный зал и бассейн.

В 2010-м нынешний президент Джо Байден, проживавший в Обсерватории номер один при Бараке Обаме, говорил, что Куэйл — его любимый вице-президент, именно благодаря бассейну (его оценили внучки Байдена). Сами Джо и Джилл Байден часто устраивали барбекю для гостей, а в саду устроили мемориал, посвященный семьям всех вице-президентов, которые жили в Обсерватории — имена всех, включая животных, выбиты в булыжниках, выложенных вокруг фонтана. Кроме того, на одном из деревьев сада до сих пор можно найти прибитую к нему табличку — подарок Джо Байдена Джилл на день Святого Валентина. «Джо любит Джил», — написано на ней.