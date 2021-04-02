Подвинет Рианну: Карди Би научит американцев ухаживать за волосами

Новый бренд Карди Би будет выпускать средства по уходу за волосами — с акцентом на афроамериканцев и латиноамериканцев. Певица заявила, что собирается информировать своих подписчиков о том, как правильно ухаживать за волосами представителей разных этносов и чем они отличаются между собой.

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«Я думаю, что пришло время объяснить людям, чем отличаются разные национальности, расы и этносы, — сообщила Карди Би в Instagram. — Люди до сих пор путают латиноамериканцев с мексиканцами и думают, что у них одинаковая текстура волос, цвет и тип кожи и черты лица».

28-летняя хип-хоп-исполнительница из Бронкса, Нью-Йорк, имеет смешанное происхождение — ее настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар, ее отец родом с Доминиканы, а мать — с Тринидада. Просвещать аудиторию по поводу разнообразия представителей латиноамериканского сообщества и бороться со стереотипами ее подтолкнул собственный опыт. Накануне Карди Би опубликовала в Instagram видео и получила ряд комментариев, подкрепляющих стереотипы и свидетельствующих о неграмотности подписчиков в области расового разнообразия.

«Быть латиноамериканцем не значит обязательно иметь длинные волосы и светлую кожу, а также тонкие черты лица, особенно если вы родом из латиноамериканских стран с Карибских островов, — написала исполнительница. — ДНК, а не ваша национальность определяет то, какие у вас волосы. И запомните одну вещь: не только мексиканцы говорят по-испански».

Карди Би пояснила, что разрабатывает линейку средств по уходу за волосами прежде всего для себя и своей дочери, а также для всех тех, кто испытывает трудности с поиском подходящих для их типа волос средств. Она не уточнила, войдет ли в линейку маска для волос, рецептом которой она поделилась в соцсетях год назад: в состав входили авокадо, аргановое масло, майонез, черное касторовое масло, оливковое масло, яйца, мед и банан.

Рынок косметики для афро-латиноамериканцев открывает хорошие перспективы для бизнеса. По данным консалтинговой кампании Nielsen, только в 2020 году

латиноамериканские потребители в возрасте до 35 лет потратили $663 млн на косметические средства — в основном на маски и краску для волос, а также средства для маникюра. Сама Карди Би любительница экстравагантного маникюра — экстремально длинных ногтей.

По словам Ювана Хосе Амайи, партнера компании Juve consulting, индустрия красоты для латиноамериканцев сейчас переживает перемены вместе с отживающими стереотипами о представителях этого этноса. «Мы постепенно меняем представление о том, что у латиноамериканцев красивые карие или зеленые глаза или что они выглядят экзотично, — рассказал специалист изданию WWD. — Наше поколение избавляется от слова «экзотика», ненавидит его. Понятие красоты становится более инклюзивным, принимает естественные черты и допускает такие «отклонения от нормы», как вьющиеся волосы».

Карди Би не одинока в своем стремлении заработать на собственном имени в сфере индустрии красоты. Помимо нее косметические бренды для волос запускали и другие знаменитости — американская темнокожая актриса Трейси Эллис Росс, дочь Дайаны Росс, открыла собственный бренд Pattern beauty еще в 2019 году, а в начале марта компания Рианны Roraj Trade запатентовала бренд Fenty Hair для производства шампуня, средств для выпрямления и завивки волос, отбеливающих и окрашивающих средств.

Несмотря на закрытие в феврале модного лейбла Rihanna ready to wear Fenty, другие отрасли бизнеса Рианны продолжают процветать. В 2017 году она запустила косметический бренд Fenty Beauty, а в 2020 году — бренд по уходу за кожей Fenty Skin, предлагающий широкий ассортимент косметики для 40 тонов кожи. «Для меня очень важно, чтобы учитывались интересы всех», — заявляла тогда певица, намекая на проблемы с поиском подходящего тона косметики, с которыми зачастую сталкиваются темнокожие девушки.

Рынок косметики для ухода за волосами темнокожих в США растет еще быстрее, чем среди средств для латиноамериканцев. По оценкам компании Mintel, занимающейся маркетинговыми исследованиями, в 2019 году афроамериканские потребители потратили 1,75 миллиарда долларов на средства по уходу за волосами, причем лидирующая категория — средства для укладки. Но только 782 миллиона долларов из этой суммы уходили брендам средств по уходу за волосами, которые напрямую нацелены на чернокожих потребителей, что открывает возможность для новых компаний войти в эту сферу.