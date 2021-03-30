Супермодели, которых нет: как работают цифровые модельные агентства

Создатель одной из первых в мире цифровых моделей по имени Шуду Грэм — фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон – рассказал изданию Business Insider, как его хобби позволило открыть первое виртуальное модельное агентство. По признанию Уилсона, изучать по роликам в YouTube компьютерную графику, позволяющую создавать трехмерные изображения, он начал, когда в 2017 году оборудовал студию в сарае на участке своей матери в городе Уэймут в графстве Дорсет. До этого он долго наблюдал за тем, как его модные съемки после использования отправлялись в мусорную корзину — а ему хотелось делать что-то более долговечное.

Сейчас в модельном агентстве Уилсона семь моделей. Помимо темнокожей Шуду, это рыжеволосая Дани, усыпанная веснушками, африканская девушка размера плюс по имени Бренн, темнокожий Коффи, молодой человек азиатского происхождения Джи-Юнг, Бойс, происхождение которого можно определить как смешанное, и инфернальная Галаксия – с голубой кожей, огромными эльфийскими ушами, высокими скулами и большим лбом.

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Как рассказал Кэмерон-Джеймс Уилсон Business Insider, успех к его Шуду пришел совершенно неожиданно. Она не была первой моделью, которую он создал — но той, которую он захотел представить публике.

«Я выложил несколько картинок в Facebook, чтобы посмотреть, что думают мои друзья. Один друг сразу же поделился постом, а потом его отрепостил бренд Рианны Fenty Beauty. Моя жизнь изменилась за одну ночь». В феврале 2018 года о Шуду рассказал Harper's Bazaar, а четырьмя месяцами позже интернет-издание WWD задействовало виртуальную африканскую модель в фотосъемке. «Это было безумие», — вспоминает Кэмерон-Джеймс Уилсон. В 2018 году ему приходилось объяснять людям, пораженным нереальной красотой девушки, что она действительно не настоящая, а CGI-модель (CGI — computer-generated imagery, или изображения, сгенерированные компьютером).

Шуду стала первой виртуальной супермоделью – она и сейчас остается самой востребованной из моделей агентства The Diigitals, а число ее подписчиков в Instagram превышает 215 тыс. человек. В 2018 году она вместе двумя другими девушками — Марго, у которой были европейские черты лица, и Жи с азиатской внешностью — приняла участие в рекламной кампании модного дома Balmain (на тот момент у нее уже был «опыт работы» в модельном бизнесе — она рекламировала помаду Fenty Beauty).

Для модной истории в WWD Шуду одевали в виртуальную одежду — стилисты работали с ней практически так же, как это делали бы с реальными женщинами, с той лишь разницей, что отобранную для Шуду одежду сначала оцифровали в нью-йоркском фотоагентстве, а затем отправили Кэмерону-Джеймсу Уилсону, чтобы он надел ее на свою модель.

Именно после этого фотограф и его друг решили создать свое агентство, и через 24 часа у них появились название, сайт и семь моделей. Сейчас у The Diigitals есть офисы в Великобритании и в США.

Пандемия и тренд на устойчивое развитие помогли виртуальному агентству продвинуться – модные дома все чаще решают демонстрировать цифровую одежду на виртуальных аватарах, а не рассылать образцы по всему миру.

Правда, не стоит думать, что нанять виртуальную модель дешевле, чем настоящую – брендам приходится оплачивать техническую сторону вопроса.

Стоимость «съемки» зависит от того, насколько высокотехнологичен процесс в самом модном доме — и сколько работы нужно будет выполнить виртуальному агентству. «На то, чтобы создать фэшн-стори для издания, уходят две-три недели, и это дополнительная оплата, которую нужно учитывать», — объяснил Уилсон Business Insider.

Он также рассказал, что для того, чтобы его не обвиняли в культурной апроприации — а поначалу люди возмущались тем, что за образом темнокожей девушки Шуду стоит белый мужчина, — он пригласил женщину африканского происхождения, сценариста Аму Баду, которая ведет Instagram модели и дает за нее интервью своим голосом.

В портфолио Шуду и других моделей агентства The Diigitals — рекламные съемки для Ferragamo, Samsung, Phoenix и Balmain, обложки журналов и модные съемки для них. Кроме того, они принимали участие в виртуальном показе купальников Lavie by CK модельера Клод Камени. Сам Кэмерон-Джеймс Уилсон уверен, что у этого направления большое будущее и что модные дома все чаще будут обращаться к виртуальной реальности, геймификации и цифровым моделям, благодаря тренду на экологичность.