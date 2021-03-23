«Такая работа»: что терпели сотрудники любимого отеля звезд Голливуда

Бывшие работники легендарного отеля Chateau Marmont на бульваре Сансет в Голливуде призывают звезд шоу-бизнеса, которые часто выбирают это место для проведения вечеринок, отказаться от того, чтобы там отдыхать, сообщает Page Six.

С самого начала пандемии они при помощи своего профсоюза пытаются привлечь внимание общественности к условиям, в которых оказались сотрудники Chateau Marmont – они жалуются на несправедливые увольнения, сексуальные домогательства и токсичную атмосферу.

На прошлой неделе рядом с отелем была организована автомобильная акция протеста, участники которого подъехали на машинах к знаменитому зданию с плакатами «Позор Chateau Marmont» и другими лозунгами, среди которых была награда отелю как «худшему предприятию».

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Все это происходит на фоне радостных ожиданий церемонии вручения премии «Оскар», которая пройдет 25 апреля в живом формате, а не в Zoom. Предполагается, что после нее будут организованы традиционные вечеринки звезд, которые раньше проходили и в Chateau Marmont (например, там устраивали праздник для избранных Бейонсе и Джей-Зи в 2018 году). Митинги у гостиницы проходили и в июне прошлого года.

В январе 2021 года на руководство отеля подала в суд одна из работниц – афроамериканка Томасина Гросс, — которая обвинила его расизме, сообщало издание Los Angeles Times. Она пожаловалась, что проработала в службе обслуживания банкетов гостиницы два с половиной года, и ни разу не получила повышения – его каждый раз давали белым людям с меньшим, чем у нее, опытом. При этом управляющие еще и игнорировали ее жалобы на сексуальные домогательства со стороны гостей.

«Я была жертвой разных видов насильственных действий, включая неуместные прикосновения и оскорбления со стороны гостей, и когда я говорила об этом менеджером, это встречалось с пренебрежением, и никакие действия не предпринимались», — говорится в жалобе Томасины Гросс. Она добавляет, что страдали и другие представители небелого населения – их притязания на хорошо оплачиваемые, престижные позиции отвергались.

В иске говорится также, что политика отеля подразумевала: его богатым гостям позволяется все что угодно.

В результате, по словам женщины, ее могли хватать за интимные места или оскорблять словесно – но ни одной из ее 15-ти жалоб не дали хода, а руководство говорило, что «сожалеет о прикосновениях», однако они неизбежны, и их надо воспринимать как часть работы, поскольку гости привыкли к тому, что «имеют право трогать людей».

Это не единственный иск к руководству отеля. В декабре 2020 года Адриан Джулс, тоже афроамериканец, пожаловался в суд на оскорбительные сообщения, которые получил от пьяной коллеги. А в 2017-м владелец Chateau Marmont Андре Балаш получил обвинения в сексуальных домогательствах от нескольких женщин — они заявили, что он хватал их за интимные места. Представитель отельера не ответил на вопрос Los Angeles Times, касающийся исхода дела.

Томасина Гросс была уволена из гостиницы в начале пандемии, как и многие другие ее коллеги – в марте 2020 года: в общей сложности тогда лишились работы в Chateau Marmont 245 человек, оставшись без медицинской страховки. В интервью журналу Variety Андре Балаш говорил, что сделал неправильно только одно — уволил сотрудников прежде, чем это сделали другие отельеры.

Владелец отеля минувшим летом сообщил, что превратит его в более закрытое пространство — поначалу объявлялось, что залогом элитарности будут членские карточки, но после в беседе с журналистами он уточнил, что просто планирует ограничить число гостей «избранным кругом».

«Не то, чтобы мы становились свидетелями эры закрытия. Мы становимся свидетелями начала новой эры, эры, где место, которое всегда было предназначено для личной жизни, становится прибежищем для своих, а это еще более личное» — заявил Балаш..

Chateau Marmont, построенный на бульваре Сансет в 1929 году, действительно долгое время оставался любимой резиденцией многих звезд, которые селились там и на короткий, и на долгий сроки. Отель возводился как жилой комплекс, предоставляющий апартаменты разного класса — он принадлежал влиятельному адвокату Фреду Горовицу. В гостиницу он превратился, когда в 1931 году после Великой депрессии Горовиц продал комплекс, жилье в котором оказалось слишком дорогим, владельцу киностудии Vitagraph Studios Альберту И. Смиту: он переоборудовал апартаменты в номера с кухней и гостиной.

Андре Балаш приобрел отель, уже переживший свои лучшие времена и находившийся в запустении, в 1990 году.