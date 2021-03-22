Букингем против расизма: королевский двор встанет на путь исправления

Букингемский дворец пересмотрит свою политику в отношении этнических меньшинств. Как сообщает «Би-би-си», в королевских домовладениях – Букингемском и Кенсингтонском дворцах, а также Кларенс-хаузе — будет проведена работа, направленная на поддержку принципов этнического разнообразия. При этом источник издания подчеркнул, что и сейчас при королевском дворе действуют правила, программы и процедуры, нацеленные на развитие благоприятной среды для представителей разных национальностей и рас, однако желательного прогресса достигнуто не было.

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В официальных резиденциях Елизаветы II, принца Чарльза и герцогов Кембриджских Уильяма и Кейт будут бороться за расширение карьерных возможностей представителей разных культур на фоне жалоб Меган Маркл на проявления расизма во дворце, высказанных в интервью Опре Уинфри, которое вышло 8 марта. Герцогиня Сассекская рассказала, что кто-то из членов семьи принца Гарри интересовался, каким будет оттенок кожи их первенца до его рождения. Позже Опра Уинфри уточнила, что это спрашивали не Елизавета II или ее супруг принц Филипп.

Рассказ Меган Маркл породил многочисленные разговоры о том, насколько распространен расизм среди членов королевской семьи. А им самим пришлось убеждать публику, что пренебрежение к представителям иных рас и культур им не свойственно.

После выхода в эфир интервью Гарри и Меган Букингемский дворец выпустил короткое заявление, в котором упоминалась проблема расизма. Вечером 9 марта было обнародовано официальное сообщение, в котором говорилось о беседе герцогов Сассекских с Опрой Уинфри: «Поднятые проблемы, в частности, касающиеся расы, вызывают обеспокоенность. Хотя некоторые воспоминания могут расходиться, они восприняты очень серьезно и будут проработаны семьей в частном порядке».

Двумя днями принц Уильям ответил на вопрос журналиста, обратившегося к нему на улице во время визита в школу на востоке Лондона. Хотя члены королевской семьи обычно оставляют без внимания выкрики репортеров, герцог Кембриджский в этот раз не смолчал, когда его спросили о расизме. «Мы далеко не расистская семья», — сказал принц Уильям.

На защиту Виндзоров стали также представители этнических и религиозных меньшинств Великобритании, работавшие с королевской семьей. Так, Пичес Голдинг, первая темнокожая женщина, занявшая пост лорда-наместника в Бристоле, в программе «Би-би-си» Today говорила, что комментарии по поводу вероятного оттенка кожи Арчи Харрисона — «не обязательно неприемлемы».

«Я не знаю, каковы были намерения у кого бы то ни было. В жизни очень легко быть немного неловким, иногда потому, что вы находитесь в другой ситуации», — сказала 67-летняя лорд-наместник. Она добавила, что, не зная контекста, в котором задавался этот вопрос, судить невозможно. «Наверняка в ваших семьях тоже были вопросы: «Каким будет маленький мальчик или девочка — у него будут голубые глазки?» — говорила Пичес Голдинг. И заключала, что члены королевской семьи, в том числе принц Чарльз, которого она хорошо знает, — не расисты.

Предположения, что принц Чарльз может быть расистом, отвергала также Карен Гибсон, дирижер хора, исполнявшего на свадьбе Гарри и Меган соул-песню Stand By Me. Она рассказывала TMZ, что именно принц Уэльский пригласил ее коллектив выступать на церемонии, и утверждала: ей «сложно поверить, что Чарльз мог быть тем членом семьи, который говорил о том, что кожа неродившегося еще ребенка пары будет слишком темной».

О том, что члены королевской семьи в общем и Елизавета II в частности— милейшие люди, — заявляли также темнокожий лондонский лорд-наместник сэр Кеннет Олиса Daily Mail и заместитель лорда-наместника в Ноттингемпшире Мушарраф Хуссейн в колонке для New York Post. Последний, в частности, нашел оправдание вопросу о цвете кожи первенца Гарри и Меган.

«Ощущение расизма — не то же самое, что расизм. Есть, например, множество невинных причин спросить об оттенке кожи ребенка, цвете глаз или цвете волос (уверен, кто-то мог спросить, будет ли ребенок рыжим, но, разумеется, Опра Уинфри не сочла бы это достойным освещения)», — написал Мушарраф Хуссейн.

Тем не менее в соцсетях и прессе находили подтверждения процветанию расизма в королевской семье. После того, как принц Уильям заявил об отсутствии этого явления среди его родных, в соцсетях начали распространять фотографию, сделанную во время королевского тура 2012 года, в рамках которого герцоги Кембриджские посетили государство Тувалу. На фотографии принц Уильям восседает на носилках, которые несут темнокожие жители страны.

Королевской семье начали припоминать и колониальное прошлое и работорговлю. Издание South China Morning Post напомнило, что в XVI веке королева Елизавета I была весьма впечатлена успехами мореплавателя сэра Джона Хокинса, захватившего в плен 300 жителей африканского континента, и снабдила его кораблем для новой поездки. В 2018 году принц Чарльз публично осудил участие Великобритании в работорговле, назвав это жестокостью, однако противники монархии до сих пор ждут публичных извинений за это от королевы Елизаветы II.

Расистскими находят и многие шутки принца Филиппа, известного своей язвительностью. Так, например, в 1998 году он спросил у британского студента, вернувшегося из Папуа-Новой Гвинеи: «Вам удалось не быть съеденным?»

В 1986-м, будучи с королевским визитом в Китае, герцог сказал учившимся там англичанам, что им не стоит проводить в стране слишком много времени, иначе они станут «узкоглазыми», в 1994-м спросил у бизнесмена с Каймановых островов, не произошли ли жители страны от пиратов. В 2002 году он поинтересовался у коренных жителей Австралии, швыряются ли они по-прежнему копьями. Впрочем, герцог Эдинбургский обижал также шотландцев, венгров, британских женщин, одного толстого британского подростка — и даже себя, когда назвался «чертовой амебой» из-за того, что не может дать детям свою фамилию Маунтбеттен.