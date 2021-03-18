Не учите нас есть рис: кого азиаты обвиняют в расизме

Бывшего дворецкого британских монархов Гранта Харрольда, который когда-то подавал кушанья принцу Чарльзу и его сыновьям Уильяму и Гарри, обвинили в расизме и культурной апроприации в ответ на заявление в Twitter, что рис правильно есть ножом и вилкой, либо палочками, но никак не руками. «Дамы и господа, помните, что мы всегда используем нож и вилку или палочки для еды, чтобы есть рис … Мы не пользуемся руками или пальцами», — опрометчиво написал он в соцсети.

Такой подход к этикету раздосадовал азиатов, которые привыкли есть рис в том числе руками, поскольку используют все органы чувств, чтобы получить полноценное впечатление от еды — не только вкус и обоняние, но также зрение и осязание.

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«Кто, черт возьми, будет использовать нож и вилку, чтобы собирать зерна риса или соскребать их с миски?, — задалась вопросом в колонке для South China Morning Post журналистка из Гонконга Луиза Там. — Тот, кто предпочитает есть рис таким образом, скорее всего, умрет с голоду, особенно в этой части планеты, если они сядут есть с местными жителями». Журналистка пояснила, что в китайской культуре принято наслаждаться едой «всеми пятью чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, а также осязанием». Именно поэтому для китайцев важно слышать, как в сковородке шкворчит масло, а также созерцать красивую подачу блюда перед тем, как употребить его в пищу.

«Прикосновение к пище руками — это не просто традиция, это возбуждает аппетит и делает процесс еды вдвойне приятным. Проще говоря, китайцы верят, что наслаждение важнее этикета, особенно когда протокол бессмыслен», — резюмировала колумнистка.

Грант Харрольд далеко не первый, кто попадает впросак из-за незнания тонкостей восточной культуры и навлекает на себя обвинения в расизме. В феврале американского фуд-блогера Тиган Джерард, автора кулинарного блога Half Baked Harvest, вьетнамские подписчики заклеймили за неправильный рецепт традиционного куриного супа фо.

Блогер поделилась рецептом быстрого приготовления супа из лапши в домашних условиях, который она придумала, вдохновившись вьетнамским супом фо, однако подписчики пояснили ей, что фо готовят совсем не так.

По мнению вьетнамских подписчиков, это блюдо, скорее, напоминало суп из лапши с карамелизованной курицей и острым кунжутным чили-соусом. Рецепт супа фо, напротив, не включает карамелизованную курицу, а также подразумевает приготовление в течение длительного времени. «Что меня больше всего расстроило, так это то, что она выдала его за фо, — пояснила изданию Today Сюзанна Нуйен, автор рецептов вьетнамского происхождения, которая ведет блог Bun Bo Bae. — Единственное, что делало его хоть немного похожим на фо, так это лапша в бульоне».

В конце концов Джерард изменила название рецепта и извинилась. «Я и не думала оскорблять кого-то или причинять вред чьей-то культуре. Я постараюсь быть более внимательной при создании рецептов будущем», — пообещала блогер.

А в 2019 году из-за негативных отзывов посетителей, связанных с расизмом основательницы, закрылся ресторан Lucky Lee's в Нью-Йорке, просуществовав всего 8 месяцев.

Американский диетолог Ариэль Хаспел, открывшая ресторан китайской кухни, решила противопоставить свое заведение с «чисто китайской едой» «неприглядным на вид» блюдам в традиционных китайских ресторанах нью-йоркского чайнатауна.

Первые негативные отзывы в соцсетях касались лексики, которую использовали SMM-щики для продвижения ресторана, подкрепляя расистские стереотипы о «грязном китайском ресторане». «Мы слышали, что ты помешан на ло мейне, но редко ешь его, так как на следующий день тебе плохо от него? Попробуй наш ло мейн. Не слишком жирный. Или соленый», — зазывал в ресторан один из рекламных постов в соцсетях, пока его не удалили.

В результате, из-за критики от представителей азиатско-американского сообщества сервис Yelp временно исключил ресторан из раздачи. «Мы никогда не пытались обидеть членов китайской общины, — заявила Хаспел в интервью New York Times. — Мы думали, что делаем китайскую кухню более диетической. Нам стыдно, что мы не разбираемся в культурных тонкостях».