Сексист номер один: лицом дискриминации в Японии стала женщина

После того как в начале февраля главу Олимпийского комитета Токио, 83-летнего Ёсиро Мори, отправили в отставку из-за сексистских высказываний в адрес женщин, группа ученых и активистов организации Noaseps («No to all sexist public speeches» — «Нет всем сексистским речам»), которая борется с гендерной дискриминацией в Японии, провела онлайн-голосование на звание главного сексиста среди чиновников и депутатов.

Первое место занял не Ёсиро Мори, а женщина, его коллега — Мио Сугита, консервативный политик, известная оскорбительными высказываниями в адрес женщин и членов ЛГБТ-сообщества. Сугита представляет в парламенте правящую Либерально-демократическую партию.

Внимание к себе политик привлекла в сентябре прошлого года, когда заявила коллегам-законодателям на закрытой встрече, что женщины склонны лгать о сексуальном насилии. Эта реплика Сугиты набрала 1 995 голосов из 6 031 в онлайн-голосовании, которое длилось неделю в конце февраля. Каждый избиратель мог выбрать до двух из восьми сексистских высказываний прошлого года.

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В организации Noaseps считают высказывание Сугиты женоненавистническим, поскольку оно подвергает сомнению слова женщин, которые заявляют о сексуальном насилии, как будто их показания не имеют под собой оснований. Коллега Сугиты Ёсиро Мори, который на заседании Олимпийского комитета Токио 3 февраля заявил, что совещания с участием женщин будут неизбежно затягиваться, так что их следовало бы ограничивать во времени, набрал 1216 голосов и занял второе место в рейтинге сексистов. Третье место досталось Масатеру Сираиси, члену муниципалитета в Токио, который пожаловался, что его району грозит депопуляция, если права сексуальных меньшинств будут защищаться законом.

В голосовании 2019 года Мио Сугита уже занимала второе место за слова о том, что члены ЛГБТ-сообщества «непродуктивны», так как не могут иметь детей. В статье против легализации однополых браков, опубликованной в журнале Shincho 45, политик написала, что гомосексуальные пары не способствуют процветанию нации, так как не заводят детей, усомнившись в необходимости поддерживать однополые браки на законодательном уровне.

В последние годы десятки местных органов власти Японии все же признали однополые браки на локальном уровне, однако на федеральном уровне они пока не получили легального статуса.

В том голосовании два года назад Сугиту обошел японский министр финансов Таро Асо, который встал на сторону подчиненного ему чиновника Дзюнъити Фукуда, после того как в 2018 году его обвинила в сексуальном домогательстве журналистка. Фукуда опроверг обвинения, опубликованные в еженедельном журнале «Синчо», и сказал, что подаст против журнала иск о клевете, однако ему все-таки пришлось уйти в отставку, поскольку была обнародована аудиозапись этого инцидента, на которой слышно, как чиновник (или кто-то вместо него) говорит, что хочет связать журналистке руки и трогать ее грудь.

Министр финансов Таро Асо подвергся критике за отказ уволить своего заместителя, но запустил в министерстве проверку и призвал предполагаемую жертву высказаться публично, ведь Фукуда, по его мнению, не мог быть обвинен в сексуальных домогательствах до тех пор, пока журналистка частной телекомпании TV Asahi сама не заявит об этом. «Ни одна жертва не раскрылась, только преступник был обвинен, это односторонняя история, — утверждал Асо. — Фукуда может оказаться жертвой, а не преступником».

По его словам, жертва «могла бы покинуть место происшествия», если бы возражала против поведения Фукуды, а СМИ должны впредь назначать для работы в министерстве только репортеров-мужчин, чтобы предотвратить подобные инциденты.