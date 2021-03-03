«Начинаю новую жизнь»: японец оплатит полет к Луне для восьми человек

Один из самых богатых людей в Японии, основатель онлайн-магазина одежды Zozo 45-летний Юсаку Маэдзава, чье состояние оценивается в $1,9 млрд, объявил о поиске попутчиков для полета на Луну на корабле Илона Маска в 2023 году. Он выкупил все места на ракете и ищет сразу 6-8 кандидатов, людей, достаточно творческих и готовых к экспериментам и риску, чтобы разделить с ним восторг от созерцания Луны из иллюминатора космического корабля.

В январе 2020 года Маэдзава прославился на весь мир как первый космический турист, который забронировал место на корабле для полета на Луну. Тогда он искал только одну попутчицу женского пола, которая не только разделит с ним полет в космос, но и впоследствии станет спутницей жизни.

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В тот момент Маэдзава как раз расстался с моделью и актрисой Аяме Горики и заявил, что снова ищет любовь. «Теперь я начинаю новую жизнь, — написал он на своем сайте в январе 2020 года. — Сейчас мне 44. По мере того как чувство одиночества и пустоты медленно накатывает на меня, я думаю только об одном: как снова полюбить женщину. Я ищу спутницу жизни. С моей будущей партнершей я хочу прокричать о нашей любви на весь мир из космоса».

Кандидатка должна была быть старше 20 лет, яркой и позитивной личностью и интересоваться космосом. Заявку через сайт в интернете подали около 30 тыс. девушек, но миллиардер так и не смог сделать выбор. Вместо этого он решил предоставить возможность целой группе из 6-8 человек со всего мира бесплатно полететь с ним в космос. Заявки также принимаются онлайн до 14 марта, а предварительный отбор завершится 21 марта. Этот конкурс и свою миссию японец назвал «Дорогая Луна».

Сначала коллекционер и большой любитель искусства Маэдзава хотел пригласить в космос шестерых художников со всего мира, чтобы те создали произведение искусства по возвращении на Землю, вдохновляя остальных на полеты в космос. Но потом пересмотрел свою идею и расширил поиск до представителей любых профессий. От потенциальных туристов требуются только два качества: быть в душе творческой личностью и быть готовым помочь, если что, другим членам экипажа в их креативном поиске.

Маэдзава выкупил все места для туристов на ракете, чтобы отправиться вместе с ним в эту частную поездку могли только самые творческие, которых он отберет лично. На видеообращении, опубликованном в Twitter, миллиардер объяснил, что отказался от первоначального плана, так как пришел к убеждению, что «каждый человек, который мыслит творчески, может быть назван художником».

Всего, по его словам, на борту космического корабля будет от 10 до 12 человек, включая самих астронавтов, и маршрут будет пролегать вокруг Луны, без высадки, с возвращением на Землю. Полет займет шесть дней — три дня понадобится, чтобы долететь до Луны, и три дня займет возвращение. Маэдзава и его творческие друзья, таким образом, станут первыми лунными путешественниками со времен последней американской миссии «Аполлон» в 1972 году – если SpaceX, конечно, сможет осуществить эту поездку.

О намерении Юсаку Маэдзавы полететь на Луну на корабле Илона Маска стало известно еще в 2018 году, когда он стал первым в мире человеком, который забронировал место на борту лунного космического корабля, разрабатываемого компанией SpaceX. Соответствующее судно, способное довезти пассажиров до Луны, до сих пор не сконструировано. В прошлом месяце его прототип разбился, когда пытался приземлиться вертикально после испытательного старта. Это была уже вторая попытка приземлиться, первая случилась в декабре и также закончилась неудачей.

Однако в компании Илона Маска надеются, что многоразовая 120-метровая ракетная система однажды сможет доставить экипаж и груз не только на Луну, но и на Марс, а также за его пределы. «Я уверен, что до 2023 года мы не раз достигнем орбиты с помощью этой ракеты и она будет достаточно безопасна для транспортировки людей. Она выглядит многообещающе», — заявил основатель SpaceX Илон Маск на видео Маэдзавы, опубликованном в его аккаунте.

По словам Маска, эта миссия станет первым частным космическим полетом за пределы земной орбиты. Поскольку пассажиры не будут приземляться на Луну, а только сделают петлю вокруг нее, в компании ожидают, что туристы во главе с японцем попадут туда, куда не забирался еще ни один человек с планеты Земля.

Сроки миссии еще могут сдвинуться в зависимости от обстоятельств и степени готовности корабля, так же, как и сроки отбора участников. Никакие дедлайны и даты следующих этапов отбора, помимо окончания регистрации, пока не оглашаются. Известно только, что заключительные собеседования и медицинские осмотры пока запланированы на конец мая 2021 года, сообщается на сайте Маэдзавы.

Японский миллиардер сделал состояние на онлайн-торговле люксовой одеждой на платформе Zozo, которую он продал японской группе Softbank за 400 млрд йен в 2019 году. Он прославился как увлеченный коллекционер, который тратит большие суммы на аукционах, и основатель фонда современного искусства Contemporary Art Foundation, который он открыл в 2012-м году, чтобы поддерживать молодых художников. Фонд проводит выставки дважды в год.

В 2016-м году Маэдзава привлек внимание прессы тем, что купил полотно американского художника Жана-Мишеля Баскии за рекордную сумму $57,3 млн, а в мае 2017-го побил собственный рекорд, потратив уже $110,5 млн на полотно того же автора. По данным аукционного дома Sotheby's, эта цена стала самой высокой среди тех, что были заплачены за работы, созданные после 1980-го года или за произведения американских художников. На том же аукционе в 2016-м году Маэдзава оставил $98 млн, приобретя работы Александра Колдера, Джеффа Кунса и других. Меценат планирует открыть музей современного искусства в городе Тиба, в котором будет выставлена его коллекция.

Музыкант в прошлом, Маэдзава также известен эксцентричными выходками в Twitter. Так, в 2020 году в честь Нового года он пообещал раздать по 1 млн йен каждому тысячному из своих 7 млн подписчиков в рамках «социального эксперимента», чтобы посмотреть, сделают ли эти деньги их счастливее.