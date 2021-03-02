«История может повториться»: чего боится принц Гарри

Принц Гарри не перестает публично говорить об одном из своих постоянных страхов. В телевизионном интервью ведущей Опре Уинфри, которое он дал недавно вместе со своей женой Меган Маркл, герцог Сассекский уже в который раз повторяет высказывание о том, что боится повторения истории — имея в виду судьбу своей матери принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, преследуемая папарацци.

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В тизере откровенного телеинтервью для передачи «60 minutes», которое уже стало доступно к просмотру, принц Гарри заявил: «Больше всего меня заботило, что история повторится». В другом кадре внук королевы Великобритании Елизаветы II соотносит свое нынешнее положение с тем, в котором оказалась принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом, когда к ней было приковано внимание прессы.

«Знаете, я чувствую облегчение и счастье, сидя здесь, говоря с вами вместе с женой, которая находится рядом со мной, потому что я не могу даже представить, что это было для нее, когда она проходила весь этот процесс одна в те годы», — признался принц Гарри. И продолжил: «Потому что это было невероятно сложно для нас двоих, но мы хотя бы есть друг у друга».

Фраза о повторении истории в последние несколько лет звучала из уст принца Гарри регулярно – в связи с тем, что пока герцоги Сассекские жили в Великобритании и выполняли обязанности членов королевской семьи, к его супруге Меган Маркл также проявляли пристальное внимание журналисты. Так, в начале октября 2019 года он официально выступил против безжалостного, по его оценке, отношения к его жене со стороны прессы – когда заявил, что подает в суд на издательский дом Associated Newspapers из-за публикации переписки Меган Маркл с отцом.

«К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британских таблоидов, которые разворачивают кампании против частных лиц, не думая о последствиях. Безжалостная кампания, набрала обороты за последний год во время ее беременности и в процессе воспитания нашего новорожденного сына», — говорилось в заявлении Гарри.

«Мой глубочайший страх – это повторение истории, — продолжал герцог. – Я видел, что происходит, когда тот, кого я люблю, становится общественным достоянием до такой степени, что к нему больше не относятся как к реальному человеку. Я потерял мать, и теперь я смотрю, как моя жена падает жертвой тех же мощных сил».

Тогда американский журнал People вспомнил, что еще в 2017-м принц Гарри жаловался, что потеря матери, в которой и он, и принц Уильям винили уличных фотографов, оказала большой отпечаток на его душевное состояние.

«Я могу точно сказать, что потеря матери в 12 лет и тот факт, что вследствие этого я эмоционально закрылся на следующие 20 лет, оказали серьезное влияние и на мою личную жизнь, и на мою работу», — заявил герцог.

О повторении истории говорили и источники, близкие к герцогам Сассекским. В октябре 2019 года в преддверии выхода документального фильма о поездке принца Гарри и Меган Маркл вместе младенцем Арчи в Африку сопровождавший их журналист Том Брэдби написал в Sunday Times, что пара явно испытывает на себе давление.

«Не нужно быть гением, чтобы не понять психологический механизм, который запущен. Гарри до сих пор уверен, что пресса – или, по крайней мере, игра, в которую ее заставили ее играть, — убила его мать. Теперь он боится, самым глубоким и атавистическим образом, что история может повториться с его женой. И он говорит: «Я всегда буду защищать свою семью, а теперь у меня есть семья, которую нужно защищать», — написал Том Брэдби.