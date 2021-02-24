Боли не боятся: в Мьянме набивают портреты Аун Сан Су Чжи

Среди жителей Мьянмы растет стремление выражать поддержку бывшему государственному советнику страны Аун Сан Су Чжи, свергнутой в результате военного переворота и находящейся сейчас под стражей – в крупнейшем городе страны Янгоне и других населенных пунктах бирманцы набивают татуировки в виде портретов 75-летней главы партии «Национальная лига за демократию». Об этом сообщает The Guardian.

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«Мы любим и уважаем ее, потому что она пожертвовала ради нас очень многим», — объяснил изданию тату-мастер из Мьянмы, 37-летний Йе. Одним из вариантов портретов политика стало крупное изображение ее лица в окружении цветов жасмина, которые он набил на спине одной из клиенток. Сама же женщина объяснила The Guardian, что испытала сильнейшие эмоции из-за военного переворота 1 февраля, когда Аун Сан Су Чжи была задержана военными и помещена под стражу.

«У меня нет даже татуировок с моими родителями – сказала 32-летняя сторонница Аун Сан Су Чжи. – Я чувствовала себя обманутой и угнетенной, так что я должна была сделать это». Она добавила, что шесть часов боли, которую она терпела во время нанесения татуировки, — ничто по сравнению с эмоциональной подавленностью, которую она испытывает из-за военного переворота.

Поддержку Аун Сан Су Чжи выражает и сам татуировщик Йе, который не только набивает рисунки клиентам, но и собирает пожертвования на организацию движения сопротивления в надежде, что оно организует национальную забастовку и это поможет отстранить военных от власти.

По словам Йе, за последние три недели он набил больше портретов Аун Сан Су Чжи, чем за все 19 лет своей карьеры тату-мастера. По данным The Guardian, изображения с лицом бывшего премьер-министра сейчас пользуются спросом в тату-салонах по всей стране.

Еще в начале февраля, когда в Мьянме начались протесты против военного переворота, жители страны начали делать татуировки в знак протеста – однако поначалу это были строки из бирманской песни, в переводе означающие «Мы не забудем до конца света», набитые красными чернилами. Тогда тату-мастер из столицы страны Нейпьидо по имени Ко Санай говорил на видео, опубликованном South China Morning Post: «Мы против военной диктатуры. Мы будем бороться с ней любыми способами». По его словам, в Янгоне, например, была развернута кампания, в рамках которой предлагалось набить татуировки длиной примерно в 5 см определенному количеству желающих.

Портреты Аун Сан Су Чжи в Мьянме набивали уже шесть лет назад – когда в ноябре 2015 года в Мьянме проходили первые за 49 лет демократические выборы. На них партия «Национальная лига за демократию», возглавляемая Аун Сан Су Чжи, получила большинство голосов – татуировки стали набивать, чтобы отпраздновать ее победу.

Как рассказывало тогда издание Buzzfeed, вариантов портретов нового национального лидера, которая провела в общей сложности 15 лет под домашним арестом, было великое множество, с летящими голубями или цветами, например.

Татуировщик Нга Линн сообщал изданию, что первый портрет Аун Сан Су Чжи набил своему отцу, а его клиенты выбирали цитаты из ее речей, которыми можно сопроводить изображение. Можно было взять, например, выражение «Свобода от страха», которое отсылало к заявлению 1990 года, в котором лидер «Национальной лиги за демократию» сказала, что страх испытывают те, кто ее угнетает – а не она сама. Цитата, выбранная другим клиентом Нга Линна, звучала схожим образом: «Никогда не позволяйте страхам остановить вас от того, что вы считаете правильным».