Старые порядки: в Саудовской Аравии спорят из-за никаба

В соцсетях разразился скандал после того, как преподаватель колледжа сестринского дела при главном учебном заведении Саудовской Аравии — Университете короля Халида — на своей странице в Twitter велел студенткам облачаться в никаб, вуаль черного цвета, полностью закрывающую лицо, с прорезью для глаз. Тогда как

в 2019 году саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд отменил обязательное ношение никаба для женщин и заменил это требование на просьбу одеваться поскромнее — и для мужчин, и для женщин — и прикрывать плечи и колени.

Преподаватель, чье имя не называется, по-своему трактовал правила и фразу «одеваться поскромнее» воспринял как повод заставлять студенток носить никаб, а также черную юбку и брюки под ней. После того как в Twitter под хэштегом «Университет Халида принуждает студенток» пользователи стали призывать к отмене дресс-кода, в университете начались проверки. Хэштег уже собрал больше 5 тыс. ретвитов и стал вторым по популярности в Twitter Саудовской Аравии.

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Опрошенный изданием Golf News профессор Азза Аль-Субайе заявил, что слухи по поводу конфликтов в университете требуют подтверждения. По его словам, женщины в Саудовской Аравии вольны выбирать, носить им вуаль или нет. «Мы каждый день видим уважение и доверие государства к женщинам в вуалях, и мы не видели никакой дискриминации, основанной на выборе женщин, или призывов к наказанию за то, что они решили не закрывать свои лица», — пояснил Аль-Субайе.

По словам пресс-секретаря Университета короля Халида, доктора Муфлех аль-Кахтани, сообщения в Twitter с требованием носить никаб распространялись с частного аккаунта преподавателя медицинского колледжа одного из филиалов университета в городе Хамис-Мушайт и не являются официальной позицией учебного заведения.

Тем не менее в университете намерены разобраться в ситуации. «Даже если это была частная позиция преподавателя, не имеющая отношения к политике университета, это не извиняет его и не снимает ответственности с администрации учебного заведения, допустившей такое, — считает профессор Вафа Аль-Рашид.— Я надеюсь, что необходимые меры будут приняты Министерством образования и университетом, потому что мы находимся на этапе расширении прав и возможностей женщин, а те, кто нарушает этот подход, должны уйти со своих мест».

Подписанный в 2019 году указ саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль-Сауда существенно расширил права женщин: теперь они могут самостоятельно путешествовать за границу по достижении совершеннолетия, тогда как раньше выезжать из королевства можно было только в сопровождении опекуна.

Тогда же женщинам разрешили получать права на управление автомобилем — страна стала последней в мире, кто отменил этот запрет.

Кроме того, женщины теперь сами вольны решать, в какой университет поступать, и могут самостоятельно устраиваться на работу без разрешения мужчины-опекуна. Причем, согласно трудовому законодательству, оплата труда не зависит от пола кандидата. Более того, работодателям теперь запрещено увольнять женщин из-за беременности или декретного отпуска, который составляет 180 дней. Женщинам позволили самостоятельно подавать заявление на оформление загранпаспорта, свидетельства о браке, разводе и рождении ребенка.

При этом женщинам по-прежнему на федеральном уровне запрещается самостоятельно вступать в брак без согласия родителей, открывать счет в банке, делать медицинские операции и давать согласие на вступление в брак своему ребенку. За неисполнение правил грозит арест и судебное разбирательство, а выйти из-под стражи женщина может только после получения разрешения от своего опекуна. Более того, женщина не может подать иск самостоятельно, поэтому случаи домашнего насилия остаются без разбирательств.

По мнению руководителя международного департамента Совета муфтиев России Ильдара Галеева, модернизация Саудовской Аравии связана с проникновением западных ценностей и технологий. «С развитием новых технологий, интернета, соцсетей, транспортной доступности становится все меньше препятствий для проникновения западных ценностей и образа жизни в саудовское общество, — говорил он в интервью МК в 2019 году. — Жители королевства воспитаны в том числе и на западной культуре: они много путешествуют, наблюдают и обсуждают изменения в соседних государствах. Поэтому реформы наследного принца королевства стали ничем иным, как отражением текущей социальной конъюнктуры — принц прислушивается к молодому поколению».

Есть в этих процессах и экономический фактор, связанный с привлечением женщин к работе, считает эксперт. «Запрос на более активное вовлечение женщины во все сферы жизни саудовского общества связан с активной политикой «саудизации» рабочих мест, когда для понижения уровня безработицы среди коренного населения проводятся мероприятия по замене мигрантов жителями Саудовской Аравии», — пояснил Галеев.