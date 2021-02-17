Используют ребенка: дочь экс-советницы Трампа оказалась в шоу талантов

Американская телекомпания ABC оказалась в сложном положении из-за участия в одной из ее программ — шоу «American Idol» — Клаудии Конуэй, 16-летней дочери бывшей советницы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Компанию обвинили в том, что она использует в своих рекламных целях ссоры подростка с собственной матерью. Дело в том, что Клаудиа Конуэй не просто успешно спела на прослушиваниях, но и появилась в рекламном видео — кроме того, по видеосвязи на шоу выступила с поддержкой в адрес дочери и сама 54-летняя Келлиэнн Конуэй.

Для начинающей певицы прослушивания оказались удачными — судьи оценили ее вариацию песни Адель «When We Were Young», хотя когда она поначалу попыталась исполнить композицию Рианны, входящая в жюри певица Кэти Перри заявила, что она поет так, будто готовится читать комментарии к ролику в TikTok.

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Однако критики расценили появление Клаудии Конуэй в шоу как злоупотребление властью. Как написал журнал Variety, ребенок, находящийся в центре публичных обсуждений, должен «отмывать репутацию двоих взрослых (Келлиэнн Конуэй и ее мужа Дэвида — «Газета.Ru»), которые могли бы соображать лучше».

Как сообщил источник Page Six, теперь в ABC размышляют над тем, как сократить присутствие Клайдии Конуэй в промороликах. «Они поставили Клаудию во все промо, но теперь они думают, как сместить с нее фокус», — пояснил он.

При этом люди, близкие к семье бывшей советницы Белого дома, утверждают, что у продюсеров «American Idol» не было задачи использовать шум вокруг семьи Келлиэнн Конуэй, чтобы привлечь зрителей. «Клаудиа хотела сделать это», — сказал он и добавил, что ворчание критиков из-за ее участия несправедливо.

«Она правда много работала во время подготовки к прослушиванию», — заверил собеседник Page Six.

Действительно, в начале года отношения Клаудии Конуэй и ее матери оказались в центре внимания общественности, когда в сети появились полуобнаженные фото 16-летней девушки, ведущей популярный аккаунт в TikTok с 1,6 млн подписчиков. Тогда она заявила, что снимок — дело рук матери.

«Я полагаю, это сняла моя мать, чтобы однажды использовать против меня, а потом ее кто-то взломал или что-то такое», — заявила Клаудиа Конуэй.

Позже девушка взяла свои слова назад. «Я знаю, что моя мама никогда и ни за что не опубликовала бы осознанно то, что навредит мне, и я верю, что ее взломали. Я прошу прощения за то, что все это происходит у всех на виду», — сказала Клаудиа в соцсетях.

Однако из-за ее заявлений в дело даже вмешалась полиция: 26 января издание The New York Post сообщило, что в особняк бывшей советницы Дональда Трампа в Нью-Джерси пришли сотрудники правоохранительных органов. «Открыто расследование. Никакой дополнительной информации сообщить не можем», — заявил тогда шеф полиции городка Альпайн Кристофер Белколл.

Впервые о конфликте Келлиэнн Конуэй с дочерью громко заговорили в августе 2020 года, когда советница Белого дома сообщила, что уходит со своего поста, чтобы у нее было больше времени на детей. Дело в том, что Клаудиа Конуэй публично осуждала мать за работу на администрацию президента Дональда Трампа и даже сообщила подписчикам, что планирует официально отказаться от родительской опеки. «Работа моей матери разрушила мою жизнь, для начала. Меня убивает то, что она продолжает идти по этому пути, когда годами наблюдала страдания своих детей. Эгоистично. Это все ради славы и денег, леди и джентльмены», — сообщала подписчикам в Twitter Клаудиа.