По тонкому льду: жители Амстердама тонут в каналах

Жители Амстердама в последние несколько дней добавили тревог властям и экстренным службам. После того как на прошлой неделе в Нидерландах установилась морозная погода с минусовой температурой, каналы столицы впервые за три года покрылись коркой льда — и любители катания на коньках решили испытать его на прочность.

close Eva Plevier/Reuters

В результате Twitter заполнился роликами, на которых голландцы проваливаются под некрепкий лед — правда, судя по этим видео, некоторые из них готовы к такому повороту событий.

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Так, более 100 тыс. лайков и 5 млн просмотров набрал в соцсети ролик, опубликованный пользовательницей Geertje: на нем видно, как конькобежец в одних плавках катится по льду одного из амстердамских каналов, в какой-то момент тонкая корка под ним проламывается, и он оказывается в воде. Спасает мужчину другой горожанин — одетый по погоде в куртку. Рискуя тоже провалиться в ледяную воду, он вытягивает спортсмена при помощи веревки, после чего тот отвешивает публике поклон и удаляется.

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Это видео можно счесть развлекательным, но конькобежец в плавках — не единственная жертва обманчивого льда, покрывшего каналы Амстердама. Который, к тому же, начал таять, поскольку температура держалась на уровне ниже нуля лишь на прошлой неделе (в Нидерландах объявили красный уровень опасности из-за метелей и температуры -5 С), а теперь уверенно движется к отметке +14 С. Как сообщает The Guardian, другие любители катания по льду оказывались в воде в пуховиках и прочей зимней одежде: одну из провалившихся женщин спасали, протянув к ней лестницу и передав после этого сотрудникам экстренных служб, других людей выручали, вытягивая при помощи хоккейных клюшек.

close Eva Plevier/Reuters

Премьер-министр страны Марк Рютте призвал соотечественников воздержаться от массовых катаний на тонком льду — во-первых, это небезопасно из-за распространения коронавирусной инфекции, а во-вторых, добавляет работы спасателям. А в субботу приемные покои медучреждений уже оказались переполнены людьми, получившими переломы из-за падений на скользких улицах.

Неверно оценивают толщину льда и в других частях Европы. Так, на выходных, как сообщает «Би-би-си», полиция с вертолета требовала, чтобы люди покинули замерзшую поверхность озера в Берлине.

В Великобритании тоже предупреждают любителей конькобежного спорта и фигурного катания. На северо-западе страны поклонников зимних видов спорта пытаются удержать от катания по местным болотам — организация защитников природы Trust заявила, что это «не место, где нужно натягивать коньки» после того, как в сети распространилось видео с мужчиной, катающимся по замерзшим топям парка Лант-Мидоуз в графстве Мерсисайд.

В обществе Trust к тому же обнаружили, что на местных озерах проводятся репетиции реалити-шоу «Танцы на льду», и потребовали это прекратить.

«Эти озера глубоки из-за недавних наводнений, и там могут быть места, где лед очень тонок, — заявил представитель организации Алан Райт газете Lancashire Post. – Наши заповедные зоны находятся в отдалении, и если у кого-то будут неприятности, то рядом будет немного людей, чтобы помочь, если вообще кто-то будет».

К тому же любители активных видов спорта могут навредить животным, так что им настоятельно порекомендовали найти другие места для развлечений и оставить заповедную зону желающим наблюдать за дикой природой.