«Назову его Бунтарь»: почему мужчины полюбили растения

Традиционно было принято дарить цветы женщинам — по праздникам, на свиданиях, на свадьбу. Но в последнее время феминистки все чаще выступают против цветов как исключительно женского атрибута, а некоторые мужчины, напротив, признаются в любви к растениям, высаживают их у себя на балконе и даже дарят друг другу. В TikTok и Instagram появляются каналы про цветы и сад, которые ведут мужчины, а исследования психологов показывают, что любовь к цветам положительно действует на всех людей, независимо от пола.

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Так, исследование голландских психологов Холли Хейл и Джанетт Хэвиланд-Джонс из Университета Рутгерса доказало, что

мужчины, которым дарят цветы, становятся счастливее и общительнее. Хотя в целом женщины в этом исследовании демонстрировали более высокий уровень эмоций, результаты были схожими. «Когда дело доходит до получения цветов, мужчины и женщины ничем не отличаются друг от друга, — пояснила Хэвиленд-Джонс. — Мы одинаково выражаем восторг при виде цветов и выражаем расположение к человеку, который цветы подарил».

Любовь к цветам у мужчин выражается не только в желании покупать, дарить или получать цветы, но и разводить их на балконе или украшать ими дом. «У цветов много странных гендерных коннотаций, особенно в России, — считает исследователь моды и любитель цветов Тим Ильясов. — Что цветы — это подарок, который вручают по особому поводу, причем обязательно женщине. На самом деле цветы — это великолепный элемент декора, который оживляет интерьер, делает его более ярким, приятным глазу. Я очень часто покупаю цветы и декорирую ими пространство, потому что это красиво, создает в доме уют».

По словам Ильясова, разведением растений он, как и многие другие, занялся на карантине, поскольку освободилось время. «Когда у меня появилась терраса, которую нужно было озеленить, и я решил заняться выращиванием растений, — поясняет он. — Сначала я думал нанять специального дизайнера либо купить горшки, но потом решил выращивать семена сам — забавный процесс».

Покупать цветы необязательно в срезанном виде или даже в горшках, сейчас в России появляется немало продавцов, которые создают флористические композиции или «экосистемы», ухаживать за которыми легче. «Среди наших клиентов 60% женщин и 40% мужчин, в прошлом году было где-то 80% на 20%, — говорит «Газете.Ru» создатель проекта HEIS Юрий Василенко. — Мы изначально ориентировались на женскую аудиторию, завели аккаунт в Instagram, но потом оказалось, что мужчины тоже относятся к нашим растениям с интересом. Это можно связать с мальчишеским любопытством к конструкторам». По словам Василенко, среди его клиентов есть и руководители банков, врачи, юристы, а не только представители творческих профессий. «Перед Новым годом было много корпоративных заказов в банковской сфере: растения дарили мужчинам, и все остались довольны», — поясняет флорист.

При этом в сфере производства и продаж цветов, по оценкам Василенко, 70-80% работников составляют мужчины, много капсульных стартапов создано именно мужчинами. «Я и сам дарил цветы своим друзьям на день рождения, и мне дарили, но не так часто, как хотелось бы, — вспоминает флорист. — Хотя мне очень нравятся яркие букеты, которые можно поставить дома в вазочку».

По его мнению, предубеждение к цветам как к подарку для мужчин еще существует, но все меняется. «Это можно сравнить с ресторанной сферой: на бытовом уровне женщины чаще дома готовят, а среди шеф-поваров при этом большинство мужчин, — добавляет эксперт. — Часто дарят цветы своим родителям, однажды к нам папа привел дочку на мастер-класс — собирался посидеть в сторонке, но в итоге и сам увлекся. Девушки все чаще покупают растения в подарок своим мужьям».

Мужчины выбирают цветы и растения тщательнее, чем женщины, и относятся к ним по-разному, отмечает Лена Чернина, основатель зеленой студии Krapiva. «Пока что большая часть нашей аудитории девушки, но есть несколько категорий мужчин, которые приходят за цветами для себя. Это мальчики от 9 до 14 лет, которые увлечены растениями, много читают про них, знают больше нас, причем среди девочек таких гораздо меньше, — уточняет флорист. — Вторая категория — представители творческих профессий, которые украшают дом цветами. Причем если девушки заранее представляют, какое растение хотят, и делают выбор быстро, то парни могут часами выбирать подходящее растение, как картину».

По словам Черниной, некоторые мужчины реагируют на растения исключительно эмоционально: могут идти по улице и заглянуть в магазин спонтанно, заинтересовавшись ананасом или растением с яркой, выразительной расцветкой.

«Некоторые относятся к цветам как к другу, а не как к предмету интерьера или объекту заботы, чувствуют эмоциональную привязку, дают растениям имена, — добавляет флорист. — Один парень зашел и спросил про мирсинию: «О, что это за растение? Оно похоже на меня. Назову его Бунтарь».

Психолог и исследователь маскулинности Роман Шаповалов уверен, что дарить цветы можно по разным причинам и в самых разных контекстах. «Даря цветы, люди выражают свое отношение, несут определенное послание и выражают свои чувства. Общепринято, что мужчина должен дарить цветы женщине, но женщина мужчине дарить цветы не может. И зря. Есть исследования, в которых показано, что мужчины, которым дарили цветы, испытывали позитивные эмоции», — обращает внимание специалист. По его мнению, цветы — это лишь способ выразить себя, свое отношение, чувства, и мужчины не хуже женщин способны оценить такое проявление нежности и красоты.

Однако пока такие подарки выглядят экзотично и могут быть неверно поняты, предупреждает психолог. «Здесь снова работают традиционные гендерные стереотипы: мужчина — это противоположность женщине и поэтому нежность, красота, эстетичность, мягкость никак не могут с ним ассоциироваться. В таком традиционном взгляде мужчина может воспринять цветочный подарок как то, что в нем видят женщину. Иными словами, люди начинают видеть традиционные гендерные стереотипы и перестают замечать реальные чувства в процессе дарения цветов», — заключает эксперт.

Большинство мужчин в России с детства закомплексованы, убежден Тим Ильясов. «Российские мужчины наполнены болезненными страхами, боятся показаться слишком мягкими и быть обвиненными в чем-то, в другой сексуальности. Это все стереотип брутального грязного мужика, который должен ходить в рванине, жить в соломе и есть вареное мясо. Русский мужик может купить цветы только на 8 марта своей жене и на похороны, ну на свадьбу еще», — иронизирует эксперт. Поэтому прежде чем дарить цветы, лучше уточнить, как человек отнесется к такому подарку, будь то мужчина или женщина.