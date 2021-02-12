Япония создала министерство для одиноких

В Японии всерьез взялись за проблему одиночества. В декабре прошлого года «Газета.Ru» писала о планах японского правительства по разработке искусственного интеллекта для более эффективного поиска пар. Таким образом в стране собираются повысить рождаемость. Сегодня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил главу министерства регионального развития Тэцуси Сакамото министром, ответственным за проблемы одиноких жителей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

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«Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь, среди женщин и молодежи», — заявил Като. По его словам, проблема одиночества обострилась в Японии в период пандемии.

За 2020 год количество самоубийств в стране увеличилось впервые за 11 лет. По данным японской полиции, этот показатель в прошлом году достиг почти 20 тыс. При этом число самоубийств среди мужчин продолжает снижаться, зато женщины все чаще решают покончить с собой на фоне одиночества.

По мнению японских экспертов, негативно повлияла на этот тренд пандемия, поскольку безработица и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом во время режима самоизоляции повышала уровень стресса у женщин сильнее, чем у мужчин.

Японист Александр Раевский, доцент факультета психологии МГУ и приглашенный преподаватель университета Тохоку, в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что проблема одиночества также может быть связана с развитием технологий и общением в соцсетях, из-за чего люди все реже встречаются и заводят знакомства в реальной жизни. «Знакомства на улице или еще где-нибудь — это уже большая редкость. У человека это вызывает очень сильное волнение. В основном все знакомятся в онлайне», — отмечал эксперт.

По его словам, эта проблема наиболее остро стоит именно в Японии. Японцы испытывают дискомфорт при контакте с реальным человеком, потому что не могут предугадать его реакцию. «Поэтому люди в Японии смотрят мультики, играют в видеоигры и не очень хотят ходить на свидания», — пояснял эксперт.

По мнению Раевского, распространение технологий может привести людей к образу жизни «хикикомори», когда человек полностью отказывается от социальных контактов и живет в виртуальном мире.



Однако порой соцсети, напротив, помогают людям справиться с одиночеством. «Влияние соцсетей на одиночество может быть неоднозначным, — утверждает Мария Фомичева, клинический психолог, консультант сервиса YouTalk. — С одной стороны, соцсети помогают справиться с одиночеством. Особенно тем людям, которым сложно устанавливать контакты в реальной жизни. С другой стороны, реализация потребности в общении может быть иллюзорной. В сети сложно выстроить по-настоящему глубокие отношения, в которых человек так нуждается. К тому же подобное общение лишено телесности».

При этом одиночество, по словам эксперта, вполне может стать причиной суицида.

«Одиночество (не путать с уединением) может быть опасно как для психического, так и для физического здоровья, — отмечает Фомичева.

— Можно ли преодолеть одиночество с помощью технологий — предугадать сложно. С одной стороны, некоторым людям это может быть очень нужно и полезно. С другой стороны, такие меры снижают мотивацию для поиска реального общения. Как, например, развитие доставки, которое снижает мотивацию вообще выходить из дома на улицу. Достаточно вспомнить мультфильм «Валли», чтобы понять, о чем идет речь».

Вспомнить здесь можно и другие фильмы про будущее: «Она» Спайка Джонза, в котором герои заводят отношения с искусственным интеллектом. Или фильм «Лобстер» Йоргоса Лантимоса, где государство помещает одиноких людей в отель, чтобы они нашли себе пару, а в противном случае превращает их в животных.

Одиночество уже признали одной из основных проблем 2020 года, а борьбу с ним — главным трендом 2021 года. К такому выводу пришли эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor. В их обзоре говорится, что из-за пандемии в мире выросло число одиноких людей, что чревато проблемами с психологическим здоровьем. «2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году», — отмечают эксперты.

По их прогнозам, скоро мы увидим первые примеры применения технологий дополненной и виртуальной реальности для борьбы с одиночеством, а на рынке электронного здравоохранения появятся новые чат-боты для помощи одиноким людям, созданные на базе искусственного интеллекта. В пандемию люди стали чаще прибегать к технологиям для поиска или замены человеческого общения. Так, в США за время пандемии вырос интерес к сервисам знакомств и чат-ботам. Одно из таких приложений — Replika — позволяет создать виртуального друга для общения, выбрав его внешность, голос и черты характера: сейчас им пользуются почти миллион человек.

Есть и противоположный тренд: некоторые люди борются за право быть одиноким, что до сих пор не поощряется общественным мнением. «Стремление к одиночеству в России сейчас тоже развивается, но в норму еще не вошло, — рассказывал семейный психолог Евгений Бродецкий изданию Plus-one. — Потыкавшись в отношения раз, другой и потерпев неудачу, люди решают: достаточно, поживу один. Стали появляться и женщины с таким настроем, что вообще-то нетипично».

По мнению психологов, установка на одиночество является следствием ряда неудач в личной жизни, при этом человек, решивший жить один, может чувствовать себя вполне гармонично или убеждать себя в этом. Однако исследования доказывают, что для эмоционального благополучия и комфорта человеку как виду требуется общение: это объясняется биологическими механизмами, заложенными в людях, целью жизни которых всегда считалось воспроизведение себе подобных.