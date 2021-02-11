Иск против Mail on Sunday: суд встал на сторону Меган Маркл

Меган Маркл частично выиграла суд у издательского дома Associated Newspapers, который обвинила в нарушении тайны частной жизни из-за публикации своей переписки с отцом, Томасом Марклом, сообщает NBC News.

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Согласно заключению судьи Верховного суда Лондона Марка Уорби, герцогиня Сассекская имела «разумные ожидания, что содержание письма останется тайной» — таким образом, издания Mail on Sunday и MailOnline не имели права предавать огласке содержание корреспонденции, которой Меган Маркл обменивалась с отцом перед своей свадьбой с принцем Гарри в 2018 году – однако опубликовали письма в феврале 2019-го.

Дело было решено в досудебном порядке – полноценных слушаний по этому пункту Меган Маркл удалось избежать.

«Учитывая, что все разглашенные сведения были очевидно чрезмерными и, следовательно, незаконными, нет вероятности, что после судебных слушаний будет принято иное решение», — говорится в заявлении судьи.

Однако вопрос авторских прав на письма, которые Меган Маркл считает нарушенными, — это еще одно обвинение, которое она выдвинула в адрес Associated Newspapers, — все же должен рассматриваться в ходе разбирательства.

В ответ на это Меган Маркл опубликовала заявление, в котором поблагодарила суд за то, что он «призывает Associated Newspapers и Mail on Sunday к ответу за свои противозаконные и нечеловечные поступки». «Для этих изданий это игра, — заявила герцогиня Сассекская. – Для меня и многих других это реальная жизнь, реальные отношения, и очень реальная драма. Вред, который они нанесли и продолжают наносить, оставляет глубокий след».

Представители Associated Newspapers, однако, заявили, что компания «очень удивлена» этим решением и разочарована в том, что ей «отказали в шансе получить все доказательства, заслушанные и подтвержденные в открытом суде при полноценном разбирательстве».

Меган Маркл подала иск против издательского дома в октябре 2019 года, предъявив ему ряд обвинений. Все они были связаны с пятью статьями, опубликованными Mail on Sunday и MailOnline в феврале 2019 года — в них освещались подробности конфликта Меган Маркл с отцом Томасом Марклом, приведшего к полному разрыву их отношений. В частности, в них приводились отрывки письма, которое Меган Маркл отправила своему отцу вскоре после свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года.

В своем иске Меган Маркл заявляла о нарушении авторских прав на текст письма, вмешательстве в частную жизнь, а также о том, что издательский дом Associated Newspapers развернул в своих газетах – в частности, в Daily Mail – кампанию с целью опорочить ее. Противоположная сторона утверждала, что Меган Маркл, будучи публичным человеком, не должна была рассчитывать на сохранение своих тайн от внимания прессы.

В мае 2020 года суд уже отверг часть обвинений бывшей актрисы. Тогда сообщалось, что он счел нерелевантными три пункта иска, а именно, заявления Меган Маркл о том, что издания «действовали бесчестно, с дурными намерениями», «намеренно усугубляли или раздували конфликт» и имели «явное намерение представить ее в ложном или дурном свете». Было решено, что они рассматриваться не будут.