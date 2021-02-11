Не пережили пандемию: закрылся модный бренд Рианны

Певица Рианна и французский конгломерат производителей предметов роскоши LVMH закрывают до лучших времен модный дом Fenty, который основали в 2019 году. Это в среду, 10 февраля, изданию WWD подтвердили в офисе группы компаний.

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«Рианна и LVMH приняли совместное решение поставить на паузу деятельность, связанную с производством одежды прет-а-порте в Европе, в ожидании лучших условий», — говорится в заявлении LVMH. По информации издания, ключевые сотрудники Fenty останутся в Париже, чтобы закончить незавершенные процессы, после чего бренд прекратит свое существование.

Fenty был первым в мире модным домом формата люкс, основанным темнокожим дизайнером – и вторым в группе LVMH, запущенным с нуля (после бренда Christian Lacroix, созданного конгломератом в 1987 году). Под маркой Fenty продавались, в основном, обувь, одежда из денима и солнцезащитные очки, однако она была слишком молода, чтобы работать полноценно – еще в октябре 2020 года финансовый директор LVMH Жан-Жак Гийони говорил журналистам на пресс-конференции, что Fenty находится на начальном этапе развития. «С Fenty мы очевидно находимся еще на стадии запуска, и нам нужно понять точнее, что будет правильнее предложить клиентам», — цитировало его издание The New York Times.

«Это не так-то просто, — добавлял Жан-Жак Гийони. – Мы начинали абсолютно с нуля. Разумеется, нам очень помогает Рианна, но я должен сказать, что мы еще в процессе работы над формированием будущего предложения».

Как отмечает The Guardian, к закрытию бренда, едва начавшего свою работу, привела пандемия коронавирусной инфекции. Дело в том, что компания столкнулась с прерыванием цепи поставок, а сама Рианна, живущая в США, не могла приезжать в Европу, чтобы работать с парижской командой специалистов. Свою роль сыграло и падение спроса со стороны потенциальных покупателей из-за пандемии – в прошлом году они не были склонны покупать джинсы за $300 и платья-корсеты за $800.

Последняя коллекция Fenty, созданная в сотрудничестве с дизайнером обуви Аминой Муадди, вышла в ноябре 2020 года. С 1 января 2021-го в Instagram-аккаунте модного дома нет новых постов.

В мае 2019 года Рианна в преддверии выпуска первой коллекции Fenty рассказывала журналу T magazine, что вдохновляется собственными образами – она считала, что потребителям нужно предлагать то, что носила бы она сама. «Я использую себя как музу, — говорила певица. – Тренировочные штаны с жемчугами, мужской пиджак с корсетом. Мне кажется, сейчас мы живем в мире, где каждый принимает каждую черточку себя такой, какая она есть».

Певица в своей дизайнерской работе пропагандирует инклюзивность – доступность одежды для людей с разными типами фигур. Поэтому размерная линейка Fenty достигала размера, эквивалентного российскому 52-му. «Я сейчас пухлая, с округлостями, — утверждала Рианна. – И если я не смогу носить свои вещи, это будет неправильно».

Несмотря на закрытие Fenty, другие бренды Рианны – линия белья Savage X Fenty и косметическая марка Fenty Skin – продолжат свое существование. Они оказались более успешными, чем модный дом, продававший люксовые свитшоты, джинсы и туфли на высоком каблуке.