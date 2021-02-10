Овца — не свитер: зоозащитники ополчились на шерсть

Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными»), известная своей борьбой против использования меха и кожи, ради которых животных убивают в дикой природе и разводят в промышленных масштабах, выпустила рекламный ролик, в котором выступила против любого применения животных в текстильной промышленности, включающей в себя производство одежды из кашемира, пуха и шелка.

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В ролике потребительское отношение к животным в мире моды сравнивается с объективацией женского тела, против которого борются феминистки. Диктор зачитывает текст в манере модных шоу и коммерческой рекламы, а кадры с модных показов перемежаются съемками жестокого обращения с животными на фермах ради нужд модных брендов.

Новый лозунг PETA «Будь свитером, говорили они» был вдохновлен социальной рекламой 2020 года с участием бывшего кандидата в мэры Нью-Йорка и звездой сериала «Секс в большом городе» Синтии Никсон для проекта «Будь леди, говорили они». В этом ролике Никсон зачитывает стихотворение Камиллы Рейнвилл о потребительском отношении со стороны мужчин, с которым сталкиваются многие женщины, когда речь заходит об их внешности и поведении.

«Посмотрев видео с Синтией Никсон, мы были поражены сходством, которое существует между токсичной маскулинностью культуры, в которой доминируют мужчины, и токсичными проявлениями индустрии моды, — заявила Эшли Бирн, пресс-секретарь PETA. — И там, и там утверждается власть над жертвами с помощью манипуляций, издевательств и чистой физической силы, которая в индустрии моды для животных смертельна. Мы увидели параллели в том, как животные в индустрии моды не имеют никакого права голоса, никакого контроля над тем, что происходит с их телами, подобно женщинам в патриархальном обществе».

«Овцу нельзя воспринимать как потенциальный свитер, а женщина — не сексуальный объект, — считает старший вице-президент PETA Лиза Ланге, которая сделала отдельное заявление, посвященное ролику. — Это видео бросает вызов старому, ложному представлению о том, что овцы, коровы и козы принадлежат нам, чтобы мы могли мучить и убивать их по своему желанию только потому, что они выглядят иначе, чем мы».

При этом в рекламе не показана разница между вещами, созданными за счет убийства животных, и одеждой, полученной с использованием материалов, добытых этичными способами. «Единственные вещи, созданные без жестокости — это веганские продукты, — полагает Бирн. Если вы действительно посмотрите на то, что происходит на этих фермах, вы увидите — это абсолютно не то, как люди представляют себе этичное производство, когда покупают вещи с такой биркой».

Она отдельно отметила бренд верхней одежды Patagonia, который утверждает, что является одним из самых этичных в индустрии моды — отчасти потому, что стремится контролировать своих продавцов напрямую, поскольку стандартные отраслевые правила не отменяют страдания животных. В PETA считают, что эти правила не помогают сделать производство более этичным.

«Они нашли поставщика шерсти, который, как они утверждали, соблюдал строгие критерии, — пояснила Бирн. — Однако мы все же обнаружили ужасную жестокость, когда исследовали эту ферму». Жестокость обнаружилась и в производстве Urban Outfitters, Inc., где шьют вещи из шерстяного трикотажа. На кадрах, заснятых активистами, видно, как козы, овцы, альпаки и другие животные содержатся в плохих условиях.

В PETA не надеются на эффективное законодательство и отраслевой надзор, которые, по их мнению, не способны решить проблему, а возлагают всю ответственность за изменение модных тенденций на потребителей.

«У потребителей есть выбор быть жестокими или добрыми каждый раз, когда они идут за покупками, — заключила Бирн. — И лучший способ, которым они могут оказать влияние, — это просто отказаться покупать продукты, которые созданы в результате жестокого обращения с животными».

Несмотря на то, что к организации зоозащитников в модных кругах относятся скептически, так как их действия порой носят агрессивный характер, а высказывания излишне эмоциональны, многие дизайнеры признают эту проблему и находят альтернативы.

«Проблема действительно существует, шерсть и кашемир — не этичные материалы, производство которых в абсолютном большинстве случаев связано со страданиями животных, — поясняет дизайнер Юлия Иванов, основательница бренда Unicorn Furs, который производит вещи из искусственного меха. — Кроме того, из-за роста популярности того же кашемира в мире стали разводить гораздо больше коз, что в свою очередь приводит уже к экологической проблеме — дезертификации (опустыниванию) территорий, где они пасутся. В отличие от овец, козы съедают растения вместе с корнями и в результате в Монголии, например, это приводит к повышению температуры и загрязнению воздуха».

По словам дизайнера, сейчас существуют синтетические и растительные альтернативы шерсти — например, Weganool — шерсть из хлопка и растения калотропис, которое растет в пустыне без воды и пестицидов, так что проблемы с тем, чтобы согреться, в результате запрета шерсти не возникнет, как и в случае с шубами из натурального меха.

«Одна из наиболее удачных, на мой взгляд, альтернатив шерсти и кашемиру — это повторно использованные шерсть и кашемир, — отмечает эксперт. — Вещи, которые уже перестали носить, снова превращают в пряжу и из нее создают новые вещи. Этот подход еще и сокращает количество мусора, так как старые вещи не выбрасывают, а снова используют».

При этом в мире пока не научились делать одежду полностью из переработанных волокон, добавляет Юлия Иванов. «Поэтому когда вы видите в продаже одежду из «переработанного» кашемира, скорее всего, в изделии содержится до 30% нового кашемира. И здесь снова встает вопрос, насколько этичным способом этот кашемир добыт», — отмечает дизайнер.

Однако в мире уже появляются технологии, которые позволят вырабатывать шерсть без участия животных. «Это как стейки, которые создают в лабораториях без разведения и убийства коров. На мой взгляд, это самая лучшая альтернатива: производство шерстяных вещей станет одновременно и этичным и экологичным», — добавляет Юлия Иванов.

К слову, совсем отказываться от шерсти никто и не призывает: овцам стрижка даже необходима. «Проблема с производством шерсти не в том, что овец стригут, а в том, как это делают. В погоне за прибылью шерсть с овец снимают бесчеловечными способами, — рассказывает дизайнер. — То, что нам кажется безобидным, на самом деле выглядит совсем не так — достаточно посмотреть любое видео с фермы».

В последнее время некоторые бренды стали говорить, что работают только с фермами, где с животными обращаются гуманно и следят, чтобы они не страдали, поясняет Юлия. «К сожалению, так ли это на самом деле, до сих пор очень сложно проверить. Поэтому PETA и призывает отказаться от материалов животного происхождения совсем — это надежнее, чем гадать, страдала ли овечка из-за вашего свитера. Но так как мир движется к большей прозрачности, я верю, что скоро проверить этичность производств станет гораздо проще, — резюмирует дизайнер. — Я думаю, что трансформация индустрии все же возможна без полного перехода на искусственные материалы».