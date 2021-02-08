Молодец, что причесалась: за что Джиджи Хадид хвалит подписчиц

Супермодель Джиджи Хадид впервые после рождения дочери Хай, появившейся на свет в сентябре, снялась для обложки журнала Vogue и дала пространное интервью о том, как она себя чувствует в роли матери. 25-летняя звезда подиумов предстала перед читателями мартовского номера глянцевого журнала, очевидно прибавив килограммы после родов и заявила, что отлично чувствует себя в новом весе и не планирует его сбрасывать, а потенциальным критикам, которые могли бы ее за это осудить, заранее ответила, что их мнение ее не волнует.

«Я прекрасно понимала, что вот буду сниматься для Vogue, но я совершенно точно не нахожусь сейчас в размере 0 и не вижу необходимости к нему возвращаться, — сказала Джиджи Хадид о съемках, проходивших в декабре 2020-го. – Я думаю, в моде сейчас такое счастливое время, когда каждый, кто скажет, что мне нужно это сделать, может пойти куда подальше».

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После рождения дочери Джиджи Хадид в целом пропагандирует расслабленное отношение к собственной внешности, показывая его на собственном примере. В видеоролике для Vogue, в котором она показывает приемы макияжа, использованные для съемки мартовской обложки журнала, и говорит о том, как сейчас ухаживает за лицом, модель признается, что прикладывает минимум усилий для заботы о внешности, а из косметических средств иногда использует лишь только дезодорант.

«Случается, что я не умываюсь или по несколько дней подряд не расчесываю волосы, — признается Джиджи Хадид в ролике, представая перед зрителями с макияжем и укладкой. – Просто хочу напомнить всем, кто меня смотрит, что я не выгляжу так каждый день. Иногда я неделями хожу без следа косметики, и нанести дезодорант – уже отлично». В ролике супермодель обращается к тем, у кого, как и у нее, нет времени на то, чтобы заниматься своей внешностью. «Просто напоминайте себе, что вы делаете все, что в ваших силах, что вы молодец, — говорит она. – И если вы на этой неделе причесывались, я вами очень горжусь».

В большом интервью Джиджи Хадид рассказала о 14-часовых родах на семейной ферме в Пенсильвании, прошедших в надувной ванне в присутствии ее партнера певца Заина Малика, матери Иоланды, сестры Беллы, местной акушерки и ее ассистентки и под руководством доулы, женщины, сопровождающей к материнству. Это стало ее первым громким появлением в публичном информационном пространстве после рождения дочери в сентябре 2020 года – с тех пор она вела уединенную жизнь на ферме, выкладывая в Instagram либо старые снимки, в том числе сделанные во время беременности, либо появляясь перед подписчиками в расслабленном виде с ребенком на руках.

Лица дочери она пока что не показывает. По словам сестры Джиджи Хадид Беллы, модель будет стараться держать ребенка подальше от людских глаз. «Я думаю, что онлайн она хочет быть настоящей, но пока ее дочь не захочет выходить в свет и не будет сама принимать решения, она не хочет ставить ее в такую ситуацию», — сказала Белла Хадид Vogue.

Даже имя, которое получила дочь Джиджи Хадид и Заина Малика, стало известно публике лишь через четыре месяца после ее рождения. Его она обнародовала, изменив свою подпись в профиле в Instagram: теперь она называет себя «мамой Хай».