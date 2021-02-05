Конец лицемерию: блогерам запретили ретушировать фото

Британские бьюти-блогеры больше не смогут обманывать подписчиков «потрясающим эффектом» от косметических средств, который на самом деле создают фильтры и ретушь. Орган по стандартам рекламы постановил, что фильтры не должны применяться к рекламе в социальных сетях, если они преувеличивают эффект продукта, сообщает «Би-би-си».

Эта инициатива стала реакцией на кампанию #filterdrop против фильтров в соцсетях, в рамках которой инфлюэнсеры настаивали, чтобы все блогеры отмечали под фотографиями, если дополнительно обрабатывают их для продвижения средств по уходу за кожей или косметики.

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Орган по стандартам рекламы рассмотрел два примера того, как фильтры были наложены на видео, рекламирующие средства для загара. Это были рекламные интеграции компаний Skinny Tan Ltd и Tanologist Tan. Эксперты пришли к выводу, что контент «вводит аудиторию в заблуждение и преувеличивает эффект, на который может рассчитывать покупатель». При этом эксперты отметили, что отретушированные снимки могут вводить в заблуждение даже при упоминании об использовании фильтра. В результате было принято решение и вовсе ограничить все британские бренды, инфлюэнсеров и знаменитостей в ретуши снимков. Реклама, нарушающая эти правила, будет запрещена к повторному показу, что, скорее всего, нанесет ущерб репутации и рекламодателя, и инфлюэнсера.

29-летний блогер Саша Паллари, которая начала выкладывать фото без фильтров и макияжа в рамках кампании #filterdrop в июле прошлого года, хотела, чтобы в Instagram появилось большего естественных снимков. Соцсеть часто критикуют за навязывание нереалистичных стандартов красоты, из-за чего у многих девушек снижается самооценка, а спрос на пластическую хирургию растет. «Я чувствую, что пагубное влияние, которое это оказывает на пользователей социальных сетей, наконец-то было воспринято всерьез, и это огромный шаг в правильном направлении для использования фильтров и рекламы косметики в интернете», — заявила девушка в интервью «Би-би-си».

По ее словам, эта проблема уже давно беспокоит не только ее, но и подписчиц, которые каждый день пишут ей, как мучаются, пытаясь изо всех сил в реальной жизни соответствовать стандартам красоты, которые они видят в интернете.

«Теперь я могу помочь изменить то, как эти женщины воспринимают свое отражение в зеркале», — уверена Паллари.

С мерами британских законодателей согласны и российские блогеры. «Обрабатывать снимки — не очень честно по отношению к подписчикам, — считает блогер Александра Македонская. — Это все равно что рекламировать косметолога после процедуры с инста-маской на лице и говорить о том, каким ровным стал тон, как ушли мешки под глазами. Но я бы не стала зацикливаться только на блогерах — как по телевизору, так и в журналах мы видим тот же самый фотошоп в рекламе косметики».

По словам Македонской, она сама использует фильтры и «маски», но только те, которые не сильно деформируют черты лица. «Это своего рода необходимость для блогера, который вынужден конкурировать с яркими картинками, — призналась девушка. — Сложно это сделать, совсем не используя фильтры. Хотя я знаю нескольких блогеров, которые принципиально не используют никакой ретуши, но таких меньшинство».

Поддерживает британских активисток и блогер Алена Венум. «Я ценю и поддерживаю то, что они делают. Фильтры были изначально призваны немного сгладить кожу и исправить освещение. Но люди склонны злоупотреблять хорошими вещами, делая их вредными, — отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru», сравнив фильтры с волшебным зеркалом. —

Фильтры, которые полностью меняют человека — вредят ментальному здоровью. С какой стороны на это ни посмотри, ничего хорошего они не приносят. Помните зеркало из »Гарри Поттера», в котором человек видел свои сбывшиеся мечты? Так вот, нельзя прожить всю жизнь, стоя у этого зеркала».

Македонская также удивилась, что вопрос ретуши подняли именно в Британии. «Мне казалось, что там больше людей выступают за естественность и маски уже никто не использует, — отметила девушка. — Я подписана на зарубежных блогеров, но большую часть моих подписок составляют инфлюэнсеры из России, и разница между контентом ощутима. У нас никто не появляется без фильтров в соцсетях. Надеюсь, в скором будущем и к нам придёт тренд на естественность, а я с удовольствием его поддержу».

Пандемия и режим самоизоляции, по ее словам, не сильно изменили картину, так как теперь, находясь дома и реже прибегая к макияжу, девушки стали еще больше нуждаться в фильтрах. «Это ведь так легко — одним нажатием пальца надеваешь маску и краситься не надо, — добавила блогер. — А вот зачем использовать фильтр, если уже есть макияж на лице, мне не понятно».