Анджелина Джоли устала сидеть с детьми

Анджелина Джоли жалуется, что режим самоизоляции в пандемию оказался далек от ее прежних представлений о том, в каком режиме воспитывать детей. В интервью главному редактору британского Vogue Эдварду Эннинфулу, которое состоялось в ноябре прошлого года при помощи видеосвязи, она призналась, что безвылазно сидеть дома она привыкла с трудом.

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«Мне никогда не удавалось спокойно сидеть на одном месте, — призналась Анджелина Джоли. – Хотя я всегда хотела иметь много детей и быть матерью, я представляла себя эдакой Джейн Гудолл (знаменитая британская приматолог и антрополог – «Газета.Ru»), путешествующей по миру где-то в джунглях». О том, чтобы воспитывать детей, как это делают другие матери, она не мечтала: «Я не представляла себе [материнство] в настоящем, традиционном смысле».

По признанию кинозвезды, сейчас она понимает, что ей не хватает умений, которые позволяют управляться с домашними заботами о детях. «Я чувствую, что мне недостает навыков традиционных, «домашних» мам», — сказала она. После чего добавила, что шестеро детей отлично могут заботиться о себе сами.

«Ну, я люблю их. Мне кажется, мы – эдакая команда. Это может прозвучать как клише, но если ты кого-то любишь и стараешься ради него, то даже если ты сожжешь яичницу, это неважно», — заключила Анджелина Джоли.

Действительно, дети звезды «Малефисенты» и «Лары Крофт» — достаточно взрослые, чтобы заниматься хозяйством. Старшему Мэддоксу – 19, Паксу – 16, Захаре – 15, Шайло – 14, а близнецам Вивьен и Ноксу – по 12 лет.

Еще весной 2020 года, в самом начале пандемии, Анджелина Джоли решила, что все шестеро ее детей на время самоизоляции останутся с ней в ее доме в Лос-Анджелесе – тогда уроженец Камбоджи Мэддокс приехал домой из Южной Кореи, где он учится в университете (занятия там были временно отменены). Источник, близкий к семье Анджелины Джоли, рассказывал изданию E!News, что на карантине дети не прекращают учиться. «Они продолжают заниматься дома, практикуясь в иностранных языках, играя на музыкальных инструментах, играя в настольные игры и помогая с приготовлением еды», — рассказал он.

Собеседник издания рассказал, что Мэддокс изучает корейский и русский языки. Это же в интервью британскому Vogue подтвердила и сама актриса. Она признала, что современные дети и подростки перегружены информацией, но владение иностранными языками она считает очень полезными. «Я вижу, как Мэддокс общается с кем-то онлайн по-русски или говорит с кем-то из Кореи, или как Шайло приветствует своих друзей в Намибии. Молодые люди нашли новый способ общаться и узнавать друг друга глобально. Так они начнут решать наши проблемы», — сказала она.

Об образе жизни семейства в апреле E!News рассказывало, что Анджелина Джоли раздавала детям задания и не давала им залеживаться по утрам в кроватях.

В 2008 году Анджелина Джоли рассказывала изданию People, что учит детей принципам капитализма – тогда они с Брэдом Питтом воспитывали шестилетнего Мэддокса, четырехлетнего Пакса, трехлетнюю Захару и двухлетнюю Шайло. По словам актрисы, за отдельные достижения детям выдавались наклейки в виде звездочек, за которые после этого можно было получить от родителей какие-то блага. Как говорила Анджелина Джоли, этот способ воспитания и поощрения использовала ее мать. «Я могу призвать детей к порядку, когда это нужно», — утверждала актриса.