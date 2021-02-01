Модель Летиция Каста беременна в четвертый раз

Французская супермодель Летиция Каста станет мамой в четвертый раз. О беременности 42-летней звезды подиумов и киноэкранов стало известно после того, как французский еженедельник Voici опубликовал снимки Летиции Касты, сделанные папарацци в конце января во время посещения Консерватории в городке Курбевуа, где выступала ее старшая дочь Сатин Седнауи. На фотографиях видно, что супермодель находится на серьезном сроке беременности, так что в скором времени можно ожидать появления на свет первого ребенка, который родится в ее браке с актером Луи Гаррелем. Пара официально заключила союз в 2017 году на Корсике.

О грядущем пополнении в семье ни модель, ни ее супруг публике пока не объявляли.

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У Летиции Касты – трое детей. Старшая дочь, 19-летняя Сатин Седнауи, родилась, когда модель состояла в отношениях с фотографом и режиссером Стефаном Седнауи. Сейчас она пошла по стопам матери – стала моделью. Впервые Сатин Седнауи вышла на подиум в 2019 году во время Недели моды в Париже на показе Miu Miu вместе с Летицией Кастой, после чего подписала контракт с модельным агентством Viva Paris. С тех пор она несколько раз попадала на обложки журналов, в том числе французского Elle.

Другие двое детей – 14-летний Орландо и 11-летняя Афина – появились на свет во время романа Летиции Касты с итальянским актером Стефано Аккорси, который продолжался 10 лет.

У Луи Гарреля есть приемная девочка, которую он удочерил в 2009 году, будучи в отношениях актрисой и режиссером Валерией Бруни-Тедески. После того, как пара рассталась, он сохранил дружеские отношения с бывшей партнершей, и теперь принимает активное участие в жизни дочери.

Летиция Каста – самая знаменитая французская модель в мире, долгое время остававшаяся лицом фирмы L'Oreal. В 1999 году ее избрали прототипом Марианны, символа Франции. Правда, годом позже этот факт стал поводом для скандала, когда выяснилось, что из-за слишком высокого налога для людей с высокими доходами супермодель переехала в Лондон. Тогда отец Летиции Касты был вынужден вступиться за дочь и объяснять соотечественникам, что она сделала это из-за работы и для того, чтобы быть ближе к любимому мужчине. Тем не менее, это не сказалось критическим образом на репутации модели – в 2012 году она получила от Министерства культуры и связи Франции награду – Орден искусств и литературы.

Супермодель известна и как актриса – роль Брижит Бардо в картине «Гейнсбур», например, принесла ей в 2011 году номинацию на награду за лучшую женскую роль второго плана премии «Сезар». Она продолжает работать и в качестве модели. В прошлом году, например, большой ажиотаж вызвала рекламная кампания модного дома Jacquemus с ее участием – она была выполнена в стиле «кислотных» 90-х. Кроме того, Летиция Каста во время пандемии и карантинных ограничений приняла участие в проекте Valentino, а также стала лицом коллекции «Осень-зима 2020» модного дома Saint Laurent. Обложки модных журналов – тоже по-прежнему ее: Elle и Madame Figaro регулярно приглашают на съемки одну из самых красивых женщин Франции.