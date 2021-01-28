Берни Сандерс накормил бедных с помощью мема

Сенатор американского штата Вермонт Берни Сандерс заработал $1,8 млн благодаря популярности своей фотографии с президентской инаугурации 20 января. Снимок одиноко сидевшего на стуле политика, привлекавшего внимание отрешенным видом и огромными узорчатыми варежками, стремительно стал мемом — что использовала его команда, которая уже в четверг, 21 января, выпустила свитшоты с той самой фотографией. Они продавались по цене $45 за штуку и были распроданы за полчаса, говорится в пресс-релизе офиса Берни Сандерса, который приводит CNN.

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«На выходных были добавлены новые товары — они были распроданы к утру понедельника», — заявила команда сенатора.

О том, что доходы от свитшотов с фотографией Берни Сандерса пойдут на благотворительность, сообщалось еще на прошлой неделе. Тогда предполагалось, что финансовую поддержку получит организация Meals on Wheels («Еда на колесах») в Вермонте, которая обеспечивает питанием нуждающихся пожилых людей. Однако благодаря тому, что продукция с изображением сенатора принесла почти $2 млн, список тех, кто получит деньги на помощь бедным, расширили. В их числе, например, The Chill Foundation, который помогает подросткам преодолевать жизненные трудности благодаря спорту, Bistate Primary Care, обеспечивающий стоматологические услуги для нуждающихся, а также детские и общинные центры Вермонта.

Берни Сандерс, правда, считает, что какие-то меры для борьбы с бедностью должен принять и Конгресс. «Даже эта сумма не заменит действия Конгресса, и я сделаю в Вашингтоне все, что смогу, чтобы облегчить жизнь рабочего класса в Вермонте и по всей стране. Он нуждается в этом в разгар худшего кризиса из тех, что наступали со времен Великой депрессии», — говорится в заявлении политика.

Сенатор заметил, что его порадовало то, как творчески переработали его образ находчивые жители США, создавшие множество мемов.

«Мы с [женой] Джейн были потрясены изобретательностью, которую проявили так много людей на прошлой неделе, и мы рады, что можем использовать мою славу в интернете, чтобы помочь нуждающимся жителям Вермонта», — сказал он.

Популярность в интернете пустили на помощь нуждающимся и другие организации и компании, имеющие отношение к знаменитой фотографии. Так, банк изображений Getty Images, которому принадлежат права на снимок, предоставил офису Берни Сандерса возможность использовать его для свитшотов и другой сувенирной продукции, а вырученные за использование деньги тоже направит в фонд Meals on Wheels.

Тем временем компания Burton Snowboards, производитель куртки, в которой сидел Берни Сандерс на инаугурации, отправила 50 предметов верхней одежды в организацию, которая помогает нуждающимся в городе Берлингтон штата Вермонт.

Сумму в $40 тыс. принесла Meals on Wheels одна-единственная вещь — вязаная кукла Берни Сандерса, которую выставила на Ebay мастерица из Техаса Тоби Кинг. На интернет-аукционе она с самого начала пообещала отдать заработанное на благие цели. С субботу, 23 января, женщина запросила за куклу 99 центов, однако ко вторнику сумма выросла до $20 тыс. После чего самая компания EBay, восхитившись желанием женщины отдать выручку Meals on Wheels, удвоила сумму — таким образом вязаный Берни Сандерс «заработал» довольно крупную сумму на обеды для пожилых людей.