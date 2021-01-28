Второй будешь: король Таиланда возвел на престол любовницу

Король Таиланда 68-летний Маха Вачиралонгкорн совершил очередной эксцентричный поступок. Как сообщает Bild, во вторник, 26 января, он объявил второй королевой свою фаворитку Сининнат Вонгвачирапакди — это произошло в день ее рождения. Монарх и его официальная любовница совершили в этот день буддистский ритуал: стоя на пирсе Васукри в Бангкоке, у которого базируются церемониальные суда, они отпустили на свободу птиц и рыб. Оба были одеты в одинаковые голубые жакеты с вышивкой, составляющие часть тайского национального костюма.

Как сообщает Daily Mail, Сининнат Вонгвачирапакди совершила этот новый шаг по карьерной лестнице несмотря на то, что недавно в сеть были слиты ее обнаженные фотографии. Издание предполагает, что это было сделано по политическим мотивам противниками короля — всего в сети оказалось 1400 разнообразных селфи. А причиной тому, что целью критиков стала именно Сининнат, было обилие ее снимков в прессе, на которых она держит за руку монарха, управляет военным самолетом или занимается стрельбой.

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О снимках с телефона Сининнат Daily Mail рассказал активист из Таиланда Павин Чачавалпонгпун, проживающий в Японии. Он сообщил, что в августе — перед тем, как женщину, находившуюся в опале, вновь приблизил к себе Маха Вачиралонгкорн, — получил объемный конверт от анонима. Отправитель писал, что в его распоряжении есть совершенно секретные файлы, полученные со взломанного телефона Сининнат после того, как ее задержали в октябре 2019 года. Павин Чачавалпонгпун убежден, что к взлому причастны были приближенные королевы Сутхиды, на которой король Таиланда женился в мае 2019 года — за несколько месяцев до того, как объявил фавориткой Сининнат. «Трудно поверить, что это просто совпадение», — сказал активист изданию.

Как сообщает The Daily Beast, назначение второй королевы могло стать поводом для ссоры Махи Вачиралонгкорна с одной из сестер. Издание ознакомилось с закрытым отчетом бывшего репортера Reuters в Бангкоке Эндрю Макгрегора Маршала. Как оказалось,

короля подозревают в том, что он сломал родственнице лодыжки, напустив перед этим на нее собак.

Предполагается, что он либо прыгнул ей на ногу, когда она упала, либо ударил тростью. Все это — после того, как она попыталась отговорить короля объявлять фаворитку второй королевой.

Сининнат Вонгвачирапакди с 2008 по 2012 год работала медсестрой. В том числе и в военном госпитале Ананда Махидол, после чего начала проходить тренировочные курсы в армии — прыгала с парашютом, обучалась охране королевских особ, получила лицензию военного пилота. К 2019 году Сининнат дослужилась до звания генерал-майора королевской охраны. А в июле впервые за 100 лет король объявил, что у него помимо супруги есть еще и официальная фаворитка — Сининнат. Кстати, королева Сутхида тоже была телохранительницей короля, прежде чем стать его женой.

В октябре 2019-го Маха Вачиралонгкорн разжаловал свою фаворитку «за проявленное отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих при королевском дворе и неповиновение». До августа прошлого года ее местоположение было неизвестно — предполагалось, что она либо мертва, либо находится в тюремном заключении.

В сентябре этого года Маха Вачиралонгкорн вернул Сининнат благосклонность и увез с собой в Германию, где проводит большую часть времени.