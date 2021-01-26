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Возрождение традиций: в Белом доме поселились собаки

Немецкие овчарки Джо Байдена обосновались в Белом доме

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Президент США Джо Байден перевез в Белый дом своих домашних питомцев: немецкая овчарка Чэмп уже спит на лежанке возле камина, а пес Мейджор той же породы, взятый из приюта, полюбил бегать по Южной лужайке. Восстановлена давняя традиция — американские президенты на протяжении всей истории обзаводились псами, кошками, попугаями, козами и пони.
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В резиденции президента США после четырехлетнего перерыва вновь появились домашние животные. Как сообщает агентство Associated Press, в понедельник, 25 января, с лужаек Белого дома послышался лай — это означает, что туда переехали две немецкие овчарки Джо Байдена Чэмп и Мейджор. Первый пес живет в семье Байдена с 2008 года, а второй был взят из приюта в 2018-м. Мейджор стал первой в Белом доме собакой приютского происхождения.

Чэмп и Мейджор поселились в Белом доме в минувшее воскресенье, через несколько дней после президентской инаугурации. «Первая семья хотела обустроиться, прежде чем привозить собак в Вашингтон из Дэлавэра, — объяснил эту небольшую отсрочку пресс-секретарь первой леди Джилл Байден. — Чэмп радуется своей новой лежанке у камина, а Мейджор полюбил носиться по Южной лужайке».

За несколько дней до президентской инаугурации благотворительная организация Delaware Humane Association, защищающая животных, провела свою виртуальную церемонию, названную индогурацией — она прошла в Zoom, и чествовали на ней Мейджора как первую приютскую собаку, получившую возможность бегать по лужайке у Белого дома.

На благотворительном мероприятии собрали $200 тыс. в помощь животным, а Мейджора в пресс-релизе ассоциации назвали «гавкающим доказательством того, что любая собака может прийти к американской мечте».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже пообещала, что в скором времени в Белом доме появится кот или кошка, который (или которая) «заполнит весь интернет». О намерении завести, помимо собак, еще и мяукающего питомца, сообщалось в конце ноября 2020 года.

В течение четырех лет в Белом доме не было животных — Дональд Трамп оказался одним из очень немногих президентов, который не обзавелся питомцем. Со времени президента Джона Адамса, поселившегося в 1800 году в только что отстроенной резиденции одного из отцов-основателей Америки, лидеры страны оказывались обладателями не только собак и кошек, но и лошадей, попугаев, пони, коз, овец, коров, опоссумов, морских свинок, соек-пересмешниц и даже аллигаторов и ящериц.

При президенте Джоне Квинси Адамсе, управлявшем страной с 1827 по 1829 год, при резиденции проживали тутовые шелкопряды, поскольку его супруга Луиза Кэтрин Адамс занималась прядением шелка. А у Теодора Рузвельта был целый зоопарк — среди его питомцев были ящерица Билл, уж Эмили Шпинат, медвежонок Джонатан Эдвардс, барсук Джош, свинья Мод, кролик Питер, одноногий петух Фирс, гиена Билл и безымянная сова.

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Президент США Джордж Буш со своей собакой, 2006 год Президент США Джордж Буш со своей собакой, 2006 год
Президент США Джордж Буш со своей собакой, 2006 год

Президент США Джордж Буш со своей собакой, 2006 год

Charles Dharapak/AP

С животными были связаны разнообразные ситуации — трогательные, комичные или грустные. Например, попугай жако по имени Полли, принадлежавший Эндрю Джексону (президенту с 1829 по 1837 год), умудрился оскандалиться на похоронах своего хозяина: птицу, знавшую множество ругательств, пришлось выдворить с церемонии прощания, поскольку она начала браниться. А при Абрахаме Линкольне среди домашних питомцев оказалась индейка — она предназначалась для праздничного стола, но была спасена сыном Линкольна Томасом и наречена Джеком. Самым же знаменитым животным президента был пес Фидо — он погиб после убийства самого президента, на пса напал с ножом пьяный мужчина.

«Домашние питомцы играли важную роль в Белом доме на протяжении десятилетий, не только составляя компанию президентам и их родным, но и гуманизируя, смягчая их политический имидж», — объяснила AP Дженнифер Пикенс, автор книги о четвероногих, пернатых жителях особняка.

Когда в 1944 году Франклин Делано Рузвельт баллотировался на четвертый срок, разгорелся скандал, связанный с его скотч-терьером по имени Фала. Выяснилось, что пса забыли во время визита на Алеутские острова — и туда была отряжена экспедиция, чтобы забрать животное. Узнав об этом, публика возмутилась такой тратой денег налогоплательщиков, однако Рузвельт выступил в свою защиту. «Вы можете критиковать меня, мою жену и мою семью, — заявил он. — Но вы не можете критиковать мою собачку. Он шотландец, и эти обвинения по поводу всех этих трат просто разбередили его маленькую душу». Эта речь получила впоследствии название «Речь Фалы» и помогла исправить имидж президента — он вновь победил на выборах.

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Президент США выгуливает собаку вместе с дочерьми, 2009 год Президент США выгуливает собаку вместе с дочерьми, 2009 год
Президент США выгуливает собаку вместе с дочерьми, 2009 год

Президент США выгуливает собаку вместе с дочерьми, 2009 год

Ron Edmonds/AP

Питомцам американских лидеров недавнего прошлого посвящаются книги. Например, английский спрингер-спаниэль Милли, принадлежавшая Джорджу Бушу-старшему, стала героиней издания «Книга Милли: продиктовано Барбаре Буш». Позже Хиллари Клинтон издала книгу для детей о своих питомцах, коте Соксе и псе Бадди «Дорогой Сокс, дорогой Бадди: детские письма первым питомцам» (известно, впрочем, что кот невзлюбил пса, когда того привели в Белый дом).

Предшественник Дональда Трампа Барак Обама до победы на президентских выборах питомцев не держал — однако после нее дочерям Малии и Саше купил щенка португальского вассерхунда по имени Бо.

«Вы заслужили щенка, который въедет с нами в Белый дом», — сказал он им. Через несколько лет у Бо появился компаньон — тоже португальский вассерхунд Санни.

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