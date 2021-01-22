Предъявите справку: станет ли прививка обязательной для путешествий

На прошлой неделе Сейшелы, Новая Зеландия и Австралия объявили о том, что пускать в пределы страны будут только привитых туристов. Обсуждение «прививочных паспортов» идет в разных странах. На Кипре рассматривают возможность пускать привитых туристов без дополнительного тестирования на коронавирус.

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«Возможно, будут различные сценарии, и у путешественников будет выбор: предъявить или подтверждение вакцинации, или справку о наличии антител, или результат ПЦР-теста», — предполагают в пресс-службе сервиса бронирования «Туту.ру».

Опросы, проведенные сервисом, показывают, что российские путешественники к идее обязательной вакцинации в туристических целях относятся, по большей части, негативно. «В декабре мы спросили у 1500 человек, какие ограничения заставили бы их отказаться от путешествий.

Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является именно обязательная вакцинация до поездки, — пояснили в пресс-службе сервиса. — Если такое требование будет введено, то оно повлияет на планы 29% путешественников: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку».

К анализам до или после прилета россияне относятся спокойнее, и необходимость сдавать их заставит отказаться от поездки только 5% опрошенных. Для 19% россиян критичным является запрет покидать территорию отеля, к которому на данный момент прибегают многие страны, например Шри-Ланка или Таиланд.

18% туристов откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после. Требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия 9% респондентов. Причем только 4% опрошенных не поедут туда, где введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи.

В сентябре прошлого года «Туту.ру» опрашивал россиян, готовы ли они сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным. Опрос, в котором приняли участие больше 2 тыс. человек, показал, что подавляющее большинство человек к такому требованию не готовы: 41% респондентов ответили, что в таком случае лучше откажутся от поездки за границу, а еще 20% попробуют обойти систему, чтобы все-таки поехать за рубеж, но без прививки.

Пройти вакцинацию ради зарубежных поездок были готовы 19% россиян. 18% заявили, что это будет зависит от вакцины. 2% опрошенных к тому моменту уже сделали прививку.

Вводить обязательную вакцинацию для поездок большинство стран не будет, так как им это невыгодно и отпугнет потенциальных туристов, считает Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel.

«Не думаю, что мы к этому придем: заставлять людей делать прививку никто не будет, иначе это станет ограничением прав и свобод человека, к тому же есть те, кто уже переболел коронавирусом, а есть аллергики, которым нельзя вводить вакцину, — поясняет эксперт. — Но то, что ряд государств начали это делать, говорит о том, что временно такие правила могут ввести еще какие-то страны».

Последовать их примеру вполне могут страны, чья экономика не сильно зависит от туризма, например, Германия, считает Котляр. Такие же государства, как Греция, Болгария, Кипр, Хорватия, Черногория и страны Прибалтики не станут отпугивать потенциальных туристов ценой собственной экономики, уверена эксперт.

«Топ-3 туристических стран Европы: Испания, Франция, Италия также навряд ли будут применять такую систему, так как внутри этих стран многие выступают против массовой вакцинации и правительства не будут ограничивать собственных граждан от поездок. Скорее всего, мы придем к израильской модели, — полагает Котляр. — Там выдают зеленые паспорта тем, кто переболел коронавирусом, сделал ПЦР-тест, либо привился вакциной, с которыми израильтяне могут выезжать за рубеж. Это идеальная модель, которая может обезопасить страну от вируса, при этом не ущемляя права людей».

Израиль откроет границы для туристов к весне, считает Котляр, а пока его место на карте путешественников занимает ОАЭ, которые не требуют вакцины для посещения, но, по словам эксперта, сделали все возможное, чтобы купировать вирус.

«Они принимают только ПЦР-тесты, но делать их нужно в аккредитованных посольством ОАЭ лабораториях, чтобы не было подделок», — поясняет эксперт. СМИ также сообщают, что в ОАЭ ездят прививаться вакциной жители других стран, в частности, Великобритании.

Популярность ОАЭ как направления для поездок подтверждают и данные сервиса бронирования «Туту.ру»: самый высокий спрос на авиабилеты за границу среди россиян сейчас в страны ближнего зарубежья, а также в Турцию, Египет и ОАЭ.

При этом в мире уже произошло перераспределение туристических приоритетов, отмечает Майя Котляр. Так, вместо закрытого на карантин Таиланда российские туристы стали массово посещать Танзанию, которая одна из первых открыла границы для путешественников. Одной из причин популярности Танзании стало отсутствие виз и прививок, необходимых для посещения многих африканских стран.

Вероятности введения обязательной вакцинации для поездок за границу, однако, не исключают врачи-эпидемиологи. «Сейчас ситуация остается напряженной. Массовая вакцинация только началась и говорить о положительных результатах пока рано, — отмечает Олег Серебрянский, главврач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7». — Скорее всего, какие-то выводы можно будет сделать к концу 2021 года. Тогда же станет понятно, стоит ли делать упор на обязательную вакцинацию или нет. В данный момент все граждане РФ, выезжающие за границу, обязаны проходить тест на COVID-19 за 72 часа до вылета и по прибытию на территорию другого государства. Для удобства пункты тестирования размещены во всех крупных аэропортах».

Если на протяжении этого года в период весенних и осенних простуд прививка покажет свою эффективность, вакцинацию могут сделать обязательной для туристов, полагает Серебрянский.

Причем первыми странами, которые будут настаивать на обязательной вакцинации, станут государства-члены ЕС, считает врач. За ними подтянутся такие популярные курорты, как Турция, Тунис, ОАЭ. По его словам, на внутренних курортах Краснодарского края и в Крыму тоже может появиться такая практика.

Зато, если прививка станет обязательной и покажет высокую эффективность, исчезнет необходимость в карантинных мероприятиях для вакцинированных туристов, въезжающих в страну, отмечает эксперт.

«Гражданам достаточно будет подтвердить, что они сделали прививку. На днях прозвучала инициатива о введении COVID-паспортов. На мой взгляд, говорить о введении COVID-паспортов, которые будут являться обязательным документом для предъявления и проверки, сейчас преждевременно, а вот COVID-сертификаты на этом фоне выглядят привлекательно. Они могут существовать в электронном виде, например в качестве QR-кода или SMS».

При этом по-прежнему существует вероятность заражения по дороге в аэропорт или в самолете, напоминает медик. «Это представляет проблему сейчас, пока нет коллективного иммунитета к вирусу. Через некоторое время, особенно в случае высокой эффективности вакцины, разовые случаи заражения не будут иметь большого значения и процент их будет невелик, — отмечает врач. — До тех пор я бы не рекомендовал россиянам покидать свой регион и отправляться путешествовать, особенно за границу».