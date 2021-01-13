Тюльпаны вместо марихуаны: зачем теперь поедут в Амстердам

В Нидерландах затеяли туристический ребрендинг. В прошлом году страна отказалась от названия «Голландия», которое больше не будет официально употребляться в отношении государства, чтобы избавиться от ассоциаций с кварталом красных фонарей и легальной марихуаной в кофешопах.

Но планы руководства страны простираются дальше названия — отказаться постепенно хотят и от квартала, и от кофешопов. Символами страны вместо этого намерены сделать тюльпаны, мельницы, сыр, Ван Гога и Рембрандта.

«Мы модернизируем наш подход, чтобы позиционировать страну как открытую, инновационную и разнообразную», — заявили в Туристическом совете Нидерландов, который отвечал за создание нового бренда страны. Реформа по смене названия обошлась нидерландской казне в 200 тыс. евро.

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Мэр Амстердама Фемке Халсема также вознамерилась ограничить продажу марихуаны туристам, однако отметила, что это решение не будет принято «завтра», сначала придется договориться с представителями бизнеса, для многих из которых он является семейным в течение долгих лет и передавался по наследству. Другим фактором, останавливающим от принятия ограничительных мер, является риск, что торговля марихуаной станет полулегальной и попадет на улицу. Главная цель мэра — изменить облик города в глазах туристов и привлечь более платежеспособных, а также повысить комфорт жителей Амстердама. «Нам нужны туристы, которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять пьяными», — пояснила она свою мотивацию.

По мнению гидов, работающих в Амстердаме, такая мера пойдет городу на пользу и в экономическом плане, поскольку в данный момент

большую часть туристов, которые приезжают в Амстердам на выходные, составляет молодежь из соседних стран — Бельгии, Германии, Великобритании, Франции, где достать легкие наркотики сложнее, чем в Амстердаме. Они не тратят много денег на дорогие отели и музеи, не посещают экскурсии, а едут в город с одной целью — побывать в квартале красных фонарей и кофешопах.

С апреля экскурсии в квартале красных фонарей не проводятся, однако и перенести квартал в другое место, как того хотят местные жители, не получается. Администрация пытается договориться с обитательницами квартала красных фонарей о переезде уже несколько лет. Точно так же и ограничение на торговлю марихуаной встретит сопротивление заинтересованных лиц, считают гиды. «Эту инициативу мэра поддержали полиция и юстиция, но это пока только пожелание, о запрете никто не говорит», — отмечает Кирилл Крючков, гид компании Tripster в Амстердаме.

По данным Минздрава Нидерландов, в стране насчитывается 570 кофешопов, где продают в руки до 5 гр марихуаны, причем 166 из них сконцентрировано в Амстердаме. Мэр намерена сократить это число до 68, при этом разрешив хранить кофешопам до 2 кг вещества, тогда как сейчас это норма ограничена 500 г. По мнению Крючкова, если мера будет принята, поток туристов развернется в сторону других городов Нидерландов, таких, как Гаага и Роттердам, где продажа марихуаны не будет ограничена, а кроме того, у туристов появятся поводы посещать пригороды Амстердама, например, Харлем и Заандам, что позволит разгрузить и без того перенаселенный центр города.

В 2013 году в стране уже была принята мера по ограничению торговли марихуаной в кофешопах на границах с Бельгией и Германией: власти попросили перенести кофешопы вглубь страны, чтобы туристы не довольствовались короткими поездками через границу и обратно.

Если торговля марихуаной для туристов в Амстердаме окажется под запретом, поток туристов, вероятно, снизится, признают гиды, зато качество туризма повысится.

«Туристический поток ощутимо уменьшится, что сделает город более привлекательным не только для жителей, но и для самих туристов», — уверена Екатерина Афонина, соучредитель туристического агентства «Snurk.Travel», главный редактор блога «Your own Holland. Голландия для своих». По ее словам, в последние годы Амстердам был сильно перегружен. Только за 2019 год его посетили около 9 млн туристов при населении города меньше миллиона человек. При этом туристы не рассредотачиваются равномерно по городу, основная нагрузка приходится на исторический центр, который становится неприспособленным для жизни, отмечает Афонина.

«В результате цены на жилье растут непропорционально росту доходов, происходит вымывание локального бизнеса, существующего на протяжении веков, туристическими магазинами, кафе и кофешопами, — отмечает эксперт. — Многие жители из-за неудобств, причиняемых наркотуризмом, покидают свой район и исторический центр превращается из живого города в туристическую и не слишком привлекательную декорацию. Самое страшное, что в центре умирает городская культура, восстановить которую практически невозможно».

По словам гидов, Амстердаму и Нидерландам есть что предложить, помимо марихуаны и квартала красных фонарей — от пряничных домиков, каналов, кафе с многовековой историей до музеев, плотность которых в Нидерландах одна из самых высоких в мире. В Амстердаме, к примеру, расположены музеи Ван Гога и Анны Франк, музей алмазов и художественные галереи Рейксмюсеум и Стеделейкмюсеум.

Интерес представляет и современная городская культура Амстердама. «Жители Европы давно уже насмотрелись на мельницы и кломпы и приезжают смотреть, например, Амстердамскую школу архитектуры, которая интересна не только с декоративной точки зрения — она оказала грандиозное влияние на историю страны, — поясняет Афонина. — Здесь фантастическая современная архитектура — экодома, экоустойчивые поселки, целые кварталы, построенные на воде». По словам гида, на архитектурные экскурсии агентства приходит большое количество архитекторов со всего мира, в том числе и с постсоветского пространства.

Даже в пандемию, несмотря на ограничения, в Амстердам продолжают приезжать туристы, добавляет Кирилл Крючков. По его словам, в город приезжают не только ради музеев, которые сейчас закрыты, но и ради городской среды, которая интересна туристам.