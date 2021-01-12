Бутерброд не пройдет: что конфискуют на европейской таможне

На голландское ТВ попали кадры, на которых таможенники конфискуют бутерброды с ветчиной у водителей, прибывающих на пароме из Великобритании, так как в соответствии с новыми правилами после Brexit любой ввоз мяса и молочных продуктов в ЕС из королевства запрещен. Даже если это касается личных вещей водителей и пассажиров.

По ТВ показали таможенников, которые объясняли испуганным водителям автомобилей и грузовиков на паромном терминале Хук-оф-Холланд, что после Brexit в Европу запрещается ввозить определенные продукты, в том числе мясо, фрукты, овощи и рыбу».

Водитель, ошеломленный тем, что у него на таможне отобрали несколько бутербродов, завернутых в фольгу, спросил, может ли он вытащить куски мяса из сэндвичей и оставить себе хотя бы хлеб, таможенник ответил: «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, простите», — приводит его слова The Guardian.

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Столь строгий запрет на импорт из Великобритании вступил в силу 1 января 2021 года, когда переходный период по Brexit подошел к концу. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства заявило, что путешественники впредь должны «использовать, потреблять или утилизировать» запрещенные предметы на границе или перед ней.

«С 1 января 2021 года вы не сможете ввозить в ЕС никакие продукты животного происхождения, содержащие мясо или молочные продукты (в том числе сэндвич с ветчиной и сыром)», — говорится в руководстве ведомства для водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Европейская комиссия сочла такой запрет необходимым, поскольку

мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или свиная чума, «представляя реальную угрозу здоровью животных во всем Евросоюзе». Запрет также может быть связан с обострившейся эпидемиологической ситуацией в королевстве, где накануне Рождества зафиксировали вспышку нового штамма коронавируса.

Голландская таможня также вывесила фотографию с продуктами питания, начиная от хлопьев для завтрака и заканчивая апельсинами, которые запрещено перевозить на территорию Нидерландов, так что они подлежат конфискации на паромном терминале. «С 1 января вы больше не можете привозить еду из Великобритании», — гласит подпись. Таможенная служба призвала других водителей распространять информацию о запрете и возможной конфискации продуктов, чтобы избежать сосредоточения пищевых отходов на таможне.

В декабре британские СМИ начали готовить читателей к мысли о том, что после Brexit им придется отказаться от многих привычных продуктов, которые импортируются в Великобританию из Европы и будут стоить значительно дороже в новом году с введением таможенных пошлин. Издание Daily Mail даже подготовило для них диету. Так, брокколи, авокадо, бананы и томаты, которые произрастают в Великобритании в недостаточном количестве или не растут совсем, предлагали заменить на горох, морковь и свеклу, с которыми в стране нет проблем. Недостаток в европейской ветчине — восполнять бараниной, вино, а также чай и кофе — променять на шотландский виски, а вместо традиционного блюда «фиш-энд-чипс» — подавать в ресторанах лобстера или креветок, которых разводят и вылавливают в Великобритании.

Такая Brexit-диета не понравилась самим британцам, которые стали переживать, что рацион и правда придется пересмотреть, ведь продукты подорожают, а супермаркеты столкнутся с дефицитом поставок.

Хотя торговая сделка между ЕС и Великобританией предотвратила введение повышенных тарифов на продовольствие, товары экспорта между Великобританией и ЕС теперь подвергаются более тщательным таможенным проверкам. Marks&Spencer Group в Ирландии уже сообщили, что испытывают дефицит некоторых продуктов в магазинах после Brexit. «Некоторым нашим продуктам требуется немного больше времени, чтобы добраться до наших магазинов», — говорится в заявлении пресс-секретаря. Французские магазины лондонской сети также испытывают нехватку некоторых товаров, которые поставляются из королевства.