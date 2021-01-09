Без Трампа, балов и парада: чего не ждать от инаугурации Байдена

США готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена: вместе с вице-президентом Камалой Харрис новый американский лидер принесет присягу 20 января 2021 года в необычных условиях. Сложности организаторам мероприятия создают пандемия коронавирусной инфекции и недавние события на Капитолийском холме, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Первый фактор привел к тому, что число гостей и участников инаугурации будет весьма ограниченно, а второй заставил власти принять особые меры безопасности (в Вашингтоне с 6 января введен режим чрезвычайной ситуации).

Программу церемонии инаугурационный комитет обнародовал во вторник, 5 января — за день до штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

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Предполагается, что Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу на западной террасе Капитолийского холма — трибуну для этого начали сооружать еще 8 ноября 2020 года. Вслед за тем президент, первая леди и вице-президент совершат смотр войск — этот ритуал традиционно символизирует мирную передачу власти в стране новому главнокомандующему. После этого президентский кортеж отправится к Белому дому в сопровождении военнослужащих разных родов войск — в этом году его не будет, как обычно, приветствовать толпа собравшихся, а сами участники будут двигаться при соблюдении социальной дистанции. Торжественный парад, который проводят в день инаугурации в Вашингтоне на Пенсильвания-Авеню, в этом году из-за пандемии пройдет виртуально — зато по всей Америке.

В 2009 году церемонию инаугурации Барака Обамы посетили, по примерным оценкам, около 2 млн человек. В этом году свидетелями того, как Джо Байден займет пост в Белом доме, не станут даже 200 тыс. — это обычное число билетов, распространяемых среди членов Конгресса. Конгрессмены получат лишь по два, на себя и одного гостя, сообщало издание The Washington Post. Глава инаугурационного комитета сенатор Рой Блант уже заявил, что число гостей, допущенных в зону безопасности, будет составлять примерно 3000.

Традиционного торжественного обеда для членов Конгресса по случаю инаугурации в этом году не будет совсем — комитет решил вовсе его не проводить из-за пандемии. Не будет вообще ни одного бала — хотя обычно в период инаугурации их проводят в течение нескольких дней. В 2009 году Барак и Мишель Обама дали 10 официальных приемов, в 2017-м Дональд и Меланья Трамп посетили три. В 2021-м Джо и Джилл Байден танцевать на балу перед гостями не будут вовсе. При этом, как отмечает CNN, оргкомитет Байдена продолжает принимать пожертвования на организацию виртуальных мероприятий — принимаются чеки на сумму до $500 тыс. от частных лиц и до $1 млн от организаций.

Для того, чтобы организовать церемонию в соответствии с эпидемиологическими требованиями, в инаугурационный комитет вошел медицинский советник Дэвид Кесслер.

Безопасность ввиду недавнего штурма Капитолия будут обеспечивать дополнительные силы охраны правопорядка — в столице США, где к 20 января режим чрезвычайной ситуации еще будет действовать, стянуты 6200 бойцов Национальной гвардии. Защищать Капитолий от возможного нападения сторонников Дональда Трампа, несогласных с результатами выборов, будет и ограждение высотой более 2 метров, по которому будет невозможно вскарабкаться.

Отличаться от традиционных эта церемония инаугурации будет еще и тем, что на ней, скорее всего, не будет уходящего президента Дональда Трампа.

Об этом, по крайней мере, написал он сам в Twitter в пятницу, 8 января. «Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал 45-й президент США. На это решение Джо Байден уже отреагировал положительно: он сказал журналистам, что отсутствие Трампа — «вещь хорошая», и это «одна из немногих вещей, по поводу которых мы с ним согласны», цитирует Байдена The Guardian.