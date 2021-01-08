Год независимости: чего добились в Америке Гарри и Меган

Расколу в королевской семье Великобритании исполнился год — вечером 8 января 2020-го герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл опубликовали в Instagram заявление, в котором говорилось, что они намерены отказаться от официальной роли «работающих членов королевской семьи» и продолжить поддерживать Елизавету II, обретя независимость от нее.

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«Мы намерены отойти от деятельности старших членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать более независимыми финансово, продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву», — объясняли герцоги. Гарри и Меган сообщили подписчикам, что планируют отныне жить на два континента, воспитывая сына Арчи Харрисона и в Великобритании, и в Северной Америке. Четкого плана Megxit, как быстро окрестили этот процесс в СМИ, у них не было — впереди герцогов Сассекских ждали переговоры со старшими родственниками, в ходе которых обсуждались детали их выхода из «Фирмы», как называют королевскую семью в Соединенном Королевстве.

Заявление Гарри и Меган сделали после отпуска в Канаде, где провели шесть недель. После неожиданного для старших членов королевской семьи поступка герцогиня Сассекская не осталась в Лондоне — и вылетела в Ванкувер, где оставался с няней ее сын Арчи Харрисон. Принц Гарри остался разбираться с бабушкой, отцом и старшим братом Уильямом — встреча прошла в Букингемском дворце 13 января. Газеты писали, что позже всех на нее приехал принц Уильям — высказывались предположения, что он был в такой ярости из-за поступка принца Гарри, что не захотел даже обедать с ним в преддверии переговоров.

Итоговое заявление после переговоров, однако, не говорило о том, что кто-то из родственников принца Гарри недоволен его поведением.

«Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи, — говорилось в сообщении от имени Елизаветы II, опубликованном «Би-би-си». — Хотя для нас было бы предпочтительней, если бы они сохраняли за собой обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь ценной частью моей семьи». Однако после того, что как детали Megxit были разработаны и приведены в исполнение, оказалось, что Гарри и Меган получили не совсем то, что хотели — права представлять Елизавету II они теперь лишены.

Гарри и Меган прекратили исполнять свои королевские обязанности 31 марта 2020 года. Это означало, что они больше не должны были посещать мероприятия от имени дворца и поддерживать фонды, которые находились под их опекой. Однако их лишили возможности использовать титул и королевское происхождение Гарри как бренд — пара распрощалась со своим Instagram-аккаунтом Sussexroyal и соответствующим сайтом и фондом. Позже герцоги основали другую благотворительную организацию — фонд Archewell, который пока что объявил лишь о сотрудничестве с шеф-поваром и активистом Хосе Андресом и его проектом World Central Kitchen, который помогает с питанием людям, оказавшимся в беде — в частности, во время стихийных бедствий и катастроф.

В течение года Меган и Гарри, как и весь мир, оставались в самоизоляции — весной они успели переехать из Канады в США. Летом выяснилось, что они приобрели имение стоимостью $15 млн в Монтесито, Калифорния, — оно было построено в начале 2000-х мультимиллионером Терри Каннингемом.

Там, в самоизоляции, герцоги Сассекские и занимались общественной жизнью, насколько могли

— Меган Маркл давала интервью о слонах, озвучив фильм Disney «Слон», выступала перед выпускниками своей школы «Чистые сердца» с личными воспоминаниями о проявлениях расизма в свой адрес в связи с подъемом движения Black Lives Matter, призывала американцев голосовать на президентских выборах, а в ноябре 2020-го в своей колонке в The New York Times призналась, что летом пережила выкидыш.

Достижениями принца Гарри и Меган Маркл после ухода из королевской семьи можно назвать тот факт, что финансовой независимости они все же добились — подписав многомилионные контракты с платформами Netflix и Spotify на производство собственного контента, пара сумела выплатить долг британскому налогоплательщику и вернуть в казну 2,4 млн фунтов, потраченных на ремонт их коттеджа Фрогмор (в котором разрешили поселиться теперь кузине принца Гарри принцессе Евгении с мужем Джеком Бруксбенком). В канун Нового года на Spotify появился первый подкаст герцогов Сассекских: во время него полуторагодовалый Арчи Харрисон поздравил слушателей с праздником, а его отец заявил: «Любовь всегда побеждает».