Навеки поселиться: почему Трампа пытаются не пустить в свое имение

У президента США Дональда Трампа, срок правления которого официально завершится в следующем месяце, появилась проблема с жильем: один из жителей Палм-Бич во Флориде, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго, обратился к властям Палм-Бич с напоминанием, что юридический статус резиденции, которая считается гольф-клубом, не предполагает, что там можно постоянно жить.

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Как сообщают СМИ, послание поступило в городскую администрацию от адвоката Реджинальда Стамбо, который обратился по просьбе своего клиента, живущего неподалеку от Мар-а-Лаго, — имя его не называется. По информации местного издания Tampa Bay Times, житель Палм-Бич опасается, что соседство с бывшим президентом снизит стоимость собственности в окрестностях Мар-а-Лаго, а кроме того, утверждает: микроволновой барьер безопасности, установленный секретными службами для Трампа, наносит вред его здоровью.

По утверждению Реджинальда Стамбо, в случае, если Дональд Трамп переедет в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства, это станет нарушением договора от 1993 года, когда Палм-Бич разрешил предпринимателю превратить частное владение площадью почти в 7 га в коммерческую структуру. С тех пор это — гольф-клуб с десятью гостевыми комнатами, которые предлагаются в аренду.

Соглашение предполагает, что на ночь в Мар-а-Лаго могут оставаться только члены гольф-клуба, причем проводить там они имеют право не более 21 дней в году, причем не подряд, а в разбивку — по неделе. Адвокат Реджинальд Стамбо при этом уверен, что Дональд Трамп также является членом клуба.

«Чтобы избежать ситуации, неловкой для всех, и чтобы дать президенту время найти другие возможности поселиться в этом районе, мы уверены, что вы будете сотрудничать с его командой, чтобы напомнить ему об этом, — говорится в письме адвоката к властям города. — В Палм-Бич есть в продаже множество прекрасных объектов недвижимости, и наверняка он найдет то, что будет отвечать его потребностям».

Представители Дональда Трампа наличие соглашения, ограничивающего для него возможность поселиться в Мар-а-Лаго, отрицают — в заявлении, опубликованном Trump Organization в четверг, 17 декабря, говорится, что «не существует договора или документа, который запрещает президенту Трампу использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции».

В 2019-м Дональд Трамп изменил свое официальное постоянное место жительства: из жителя Нью-Йорка он превратился в обитателя Флориды, и, как сообщает The Guardian, в этом году проголосовал там за себя как резидент. Это дает основания предполагать, что после окончания президентского срока он планирует поселиться именно в Мар-а-Лаго. Кроме того, по сообщениям СМИ, в имении уже идет ремонт — об этом в начале декабря со ссылкой на источники рассказало издание People.

«Апартаменты Трампа, которые раньше принадлежали основательнице Мар-а-Лаго Марджори Мерриуэзер Пост, будут расширены и заново оформлены», — говорил собеседник таблоида. Он добавил, что Дональд и Меланья Трамп сделают жилище более современным и удобным.

Кроме того, источник, знакомый с семьей, рассказал, что Меланья Трамп уже подыскивает хорошую школу для 14-летнего сына Бэррона, и жить в Мар-а-Лаго будут также ее родители, для которых тоже готовятся апартаменты.

Дональд Трамп приобрел Мар-а-Лаго в 1985 году за $10 млн. После смерти его первой владелицы, Марджори Мерриуэзер Пост, в 1973, имение пришло в упадок — предприниматель потратил миллионы на то, чтобы привести его в порядок, и после жил там обычно с ноября по май, когда во Флориде стоит самая приятная погода.

В начале 1990-х годов из-за кризиса на рынке недвижимости финансовое положение девелопера пошатнулось, и в 1993-м он подправил его, основав в своем имении гольф-клуб — власти дали разрешение на коммерческое использование площади. Условием было — ограничить число членов клуба до 500 человек и тщательно следить за уровнем шума. Трампу было запрещено устраивать в своем клубе казино или цирк с представлениями животных. Пространство для парковки также было ограничено. Правда, соседи все равно жаловались на шум. А в 2006 году они были возмущены тем, что без их разрешения Дональд Трамп водрузил над своим имением гигантский флаг США на шесте высотой примерно в 25 м.