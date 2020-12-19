Переоценка ценностей: кого 2020 год сделал счастливее

Этот год для многих россиян был тяжелым, однако большая часть респондентов в опросе специалистов Superjob смогли назвать хотя бы одно позитивное событие, которое им принес 2020 год. Каждый 16-й россиянин признался, что год для него был удачным.

Среди приятных итогов года россияне называли успехи в работе или учебе — об этом заявили 7%. Для 6% опрошенных лучшим воспоминанием стало путешествие (видимо, по России). У 5% респондентов радость связана с пополнением семьи и здоровьем. Переезд в другой город изменил к лучшему жизнь 3% россиян.

Также к хорошим событиям россияне причисляли создание семьи, строительство или приобретение дома, смену нелюбимой профессии, личностный рост, успехи детей и то, что родные и близкие здоровы. 41% россиян настроен менее оптимистично: меньше половины опрошенных отметили, что ничего хорошего в этом году с ними не случилось. Причем мужчины называли 2020 год плохим на 7% чаще, чем женщины.

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«Уходящий год заставил многих переосмыслить свою жизнь, — считает психолог Марина Бабурина, консультант сервиса Zigmund.Online. — Понятие счастья изменилось для тех, кто получил опыт социальной изоляции и жил с ощущением надвигающегося локдауна».

Исследования уровня счастья в последнее время стали проводить в разных странах мира. В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую власти оценивать счастье своего народа и использовать эти показатели для анализа успешности государства. В Дании даже появился Институт изучения счастья, который провел исследование в период с апреля по июль 2020 года, чтобы изучить влияние пандемии на ощущение счастья у людей.

Опросы показали, что общее ощущение счастья снизилось из-за повысившегося уровня тревожности. Состояние неопределенности и отсутствие безопасности эмоционально дестабилизировали многих людей.

На ощущение счастья негативно повлияли и чувство одиночества, социальная изоляция и сужение круга общения. Причём об этом говорят как молодые, так и пожилые.

Наличие работы снижало риск подавленного состояния, а повышали уровень счастья, казалось бы, такие простые вещи, как прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями и медитации. Главные страхи были связаны с потерей работы и финансовой нестабильностью.

На уровень счастья также влияло информационное поле: те, кто узнавал новости в интернете, были более обеспокоены, чем те, кто получал информацию из газет и по телевидению, отмечают исследователи. Психологи даже ввели такой термин, как «дум-скроллинг», означающий навязчивое поведение человека, то и дело обновляющего соцсети и ленту новостей в поисках информации о коронавирусе.

«Самое любопытное, что в пандемию даже не здоровье, а финансовая стабильность беспокоила людей больше всего, — отмечает Бабурина. — Отсутствие денег на лечение и на жизнь в новых условиях внушало людям больше страха. Обстановка в мире заставила задуматься о действительно важных вещах».

Это связано с тем, что в спокойной обстановке человек живет с мыслью, что завтра обязательно все сделает, поясняет психолог. А в ситуации неопределенности задаётся вопросом, чего он хочет от жизни и что сделает его по-настоящему счастливым, а также больше ценит такие простые вещи, как безопасность, общение и возможность заниматься любимым делом.



По словам психолога, счастье у каждого свое: для одних возможность работать из дома — это предел мечтаний, для других — мучение. Кто-то даже кризис воспринимает как повод поменять сферу деятельности и попробовать что-то новое, а другие опускают руки и впадают в депрессию. «Одних этот год вверг в подавленное состояние, другие активизировались и начали своё дело», — добавляет эксперт.

Счастье — это выбор, уверена психотерапевт Анна Кислицына, эксперт сервиса Zigmund.Online . «Позитивное в 2020 году смогли найти люди гибкие, сумевшие адаптироваться к условиям, в которых оказались. Но все находятся на разных стартовых позициях. Тем не менее, переосмысление жизни уже коснулось или коснется каждого, — уверена эксперт. — Мир изменился и прежним уже не будет. Отвалилось много «социального шума», человек остался один на один с самим собой, и появилась возможность в этой тишине услышать свои потребности. Если, конечно, они не были заглушены тревогой, паникой или ужасом перед пандемией».

Британские ученые пришли к выводу, что люди стали более счастливы в своей работе: счастье доставляло, во-первых, само наличие работы, а во-вторых, возможность работать из дома и проводить больше времени с семьей. Согласно исследованиям, их удовлетворенность работой повысилась на 8%: с 64% до 72%. «По нашим исследованиям я вижу, что стало больше свободы, гибкий график повысил качество жизни многих людей, они стали лучше питаться, сидя дома, — отмечает Филипп Гузенюк, executive-коуч и эксперт в стратегии развития бизнеса. — Многие начали вести здоровый образ жизни, больше высыпаться. Многие говорят о том, что отношения в семье улучшились, они сблизились с детьми».

Однако врачи отмечают, что в целом качество сна у большинства людей в пандемию ухудшилось. «Те, у кого есть дети, стали счастливее на работе как раз тогда, когда вышли с удаленки и перестали постоянно быть дома, — возражает врач Юлия Доманова, специалист по детскому сну, основатель центра детского сна «Доктор Мама». — Поддерживать постоянный контакт с домашними тяжело: это повышает уровень конфликтов в семье, потому что любые отношения нуждаются в паузе».

Чтобы обеспечить эмоциональный комфорт своих сотрудников, некоторые компании стали нанимать менеджеров по счастью. Одной из первых эту должность в конце 90-х ввела компания Google. «Появление профессии менеджера по счастью (Chief Hapiness Officer) связано с Чед-Менг Таном. Он стал главным в Google по обеспечению счастья, официально известный как Jolly Good Fellow, — рассказывает Гузенюк. — Он начал карьеру в Google вскоре после основания компании и восемь лет проработал в инженерном отделе, а потом перешел в «Группу по развитию персонала».

Менг вдохновлялся исследованиями мозга 65-летнего буддийского монаха по имени Матье Рикар, который, получив докторскую степень в области молекулярной генетики, ушел из науки и стал буддийским монахом, чтобы познать счастье с помощью медитации».

По словам эксперта, пример Google положил начало тенденции: в 2010 году генеральный директор магазина Zappos выпустил книгу «Delivering Happiness» («Доставляя счастье»). Она описывала стратегии повышения уровня счастья в корпоративной культуре. После выхода книги должность менеджера по счастью появилась во многих компаниях. На корпоративном счастье специализируется также датчанин Александр Кьерульф, один из первых менеджеров по счастью. В датском языке для этого даже есть специальное слово «арбайдсглед», которое переводится как «счастье на работе».

«У себя в компании мы провели тестирование на уровень вовлеченности и мотивации по системе Gallup и в октябре получили средний бал 9 из 10, — рассказала «Газете.Ru» Екатерина Макарова, руководитель PR-агентства «Игра Слов». — В тестировании было 12 вопросов. Например, знаете ли вы, чего ожидает от вас работодатель, имеете ли необходимые материалы для выполнения работы, хвалят ли вас. Вопросы нужны, чтобы выяснить степень вовлеченности сотрудников, которая непосредственно влияет на прибыль компании».

Повышение мотивации в период пандемии эксперт связывает с тем, что сотрудники начали больше ценить работу на фоне массовых увольнений и растущей конкуренции. При этом некоторые работодатели, по словам Макаровой, также стали вкладываться в нематериальную мотивацию, несмотря на сокращение бюджета. «Мы наблюдаем спрос на услуги мотивации креативных команд в формате группового коучинга. В нашей компании также стали больше говорить об общих ценностях, миссии, устроили книжный клуб и вкладываемся в обучение сотрудников», — отметила пиар-специалист.