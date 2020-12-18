Вызывает зависимость: кофе признали наркотиком

Исследование немецких ученых из Йенского университета им. Фридриха Шиллера показало, что кофе стал популярным напитком не из-за своих вкусовых качеств, а потому, что формирует психологическую и физическую зависимость, как наркотик.

«Зависимость можно охарактеризовать как состояние, при котором повышение желания не означает большей симпатии», — отмечается в исследовании, опубликованном в «Журнале психофармакологии».

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В эксперименте принимали участие 56 студентов: 24 из них употребляли три и более чашек в день, а 32 респондента вовсе не пили кофе либо пробовали время от времени. Ученые попросили участников эксперимента разделить картинки, где изображались разные напитки, а также череп и собака, на те, которые они считают приятными или неприятными. Предполагалось, что те, кто любит кофе, будут нажимать кнопку «лайк» при виде изображения напитка с той же скоростью, что и в случае с другими приятными глазу картинками. Однако они реагировали на изображение кофе гораздо быстрее, чем те, кто совсем не пил его или потреблял в умеренных количествах.

Из этого ученые сделали вывод, что любители кофе сами не отдают отчета в том, что кофе не просто нравится им, а вызывает конкретную зависимость. «Результаты говорят о том, что кофеин во многом похож на наркотик, — говорится в исследовании. — Разница между наркотиками, вызывающими сильное привыкание, и кофе только в количестве потребляемого вещества».

При этом диетологи указывают на полезные свойства кофе, если соблюдать разумные пропорции. «В принципе, кофе — хороший продукт. Умеренное количество употребляемого кофе в день, если нет медицинских противопоказаний, способствует здоровому образу жизни, — отмечает врач-диетолог и психолог Маргарита Лифшиц. — Но здесь очень важно количество — до трех чашек в день. В кофе содержится много антиоксидантов, если мы говорим не про растворимый, а про настоящий».

Бодрящий эффект кофе также зависит от его количества. «Кофеин бодрит, но до определенного предела. После третьей-четвертой чашки эффект сменяется обратным, наступает истощение нервной системы, — добавляет диетолог. —

Если человек не высыпается, для него кофе становится сродни наркотику не только за счет вкусовых свойств, но и за счет его бодрящего действия. Человеку кажется, что его нервной системе нужна встряска, а на самом деле требуется отдых. Иначе из нервной системы выкачиваются последние ресурсы, и она истощается».

Однако есть в кофе и расслабляющий момент: заваривая себе чашечку кофе, можно спокойно посидеть, насладиться ароматом. «В культуре пития кофе отражается медитативная практика вдыхания запахов», — поясняет Лифшиц.

Свою роль в популярности кофе играет мода, которая формируется последние 20 лет. «Культура кофе в России с каждым годом становится все популярнее, — считает Дмитрий Мельничук, владелец кофейни «Борис Сонный». — Мы каждый день встречаем людей, которые не работают в кофейной индустрии, но при этом ценят хороший кофе. Происходит этакий кофейный ликбез».

За последние годы по популярности кофе даже вытеснил чай, который был более распространен в России. «Есть такое предубеждение, что Россия — страна чая, но

в этом году в Россию впервые ввезли больше кофейного сырья, чем чайного, — рассказывает «Газете.Ru» сооснователь кофейни «Кооператив черный» Артем Темиров. — Хотя пьют пока чая все-таки больше, но статистически кофе лидирует, потому что на каждую его порцию нужно больше грамм заварки. Последние 20 лет каждый год в России растет потребление кофе».

Кофе вошел в моду в стране не так давно, первая кофейня в современной России открылась в 1994 году. В Российской империи, по словам Темирова, кофеен было меньше сотни, в СССР появилось по несколько кофеен в Москве и Ленинграде, но кофе оставался дефицитным товаром, поэтому заваривали цикорий и корень одуванчика.

В России люди пьют чай вместо воды в течение дня, а к кофе относятся как к приятным моментам наслаждения и радости, замедления темпа либо принимают кофе как лекарство, считает Маргарита Лифшиц. «В нашей культуре питье кофе схоже с культурой чаёвничества, как это делают на востоке. Это традиция, церемония определенная. Мои клиенты часто говорят, что воду толком не пьют, особенно зимой — только чай. Причем чай они пьют на ходу, а кофе — садятся и вкушают. Если кофе навынос, то это все равно какие-то минутки наслаждения в ускоренном ритме города», — отмечает диетолог.

По словам Темирова, кофе стал модным благодаря массовой культуре: демонстрации в кино, рассказах об открывшихся новых кофейнях в СМИ. «Сейчас в России сформировался развитый рынок с точки зрения профессионализма, качества. На чемпионате мира по обжарке кофе последние два года побеждают участники из России», — добавляет эксперт.