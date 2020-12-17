Война и мир: как открытки пишут семейную историю Елизаветы II

Наследники британского престола обнародовали свои семейные портреты, которые используют для рождественских открыток в этом году. В Instagram-аккаунтах принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз и герцогов Кембриджских появились снимки, которые будут растиражированы для праздничных поздравлений.

В этом году они получились домашними — принц Уильям и Кейт Миддлтон сфотографированы вместе с тремя детьми у своего дома в Анмер-Холле в свитерах и джинсах, а принц Уэльский и его супруга запечатлены на скамейке на фоне цветущих флоксов в саду своего имения Беркхолл в шотландском Абердиншире.

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Снимки таким образом подводят своеобразные итоги года: обе семьи, как и другие жители Великобритании, большую часть времени провели дома в кругу семьи из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ежегодно поклонники британской королевской семьи с приближением Рождества ждут публикации ее снимков для рождественской открытки, которую обитатели Букингемского дворца разошлют родным и друзьям и отправят в сувенирные лавки. Традиции печатать поздравления с фотографиями монархов и наследников престола уже более 100 лет, и сейчас это такая же неотъемлемая часть приготовлений к Рождеству, как наряженные елки, праздничный декор, пряный пудинг с изюмом и цукатами и поздравительная речь королевы.

На самом деле традиция выпускать рождественские открытки появилась в Лондоне в 1843 году благодаря Генри Коулу — английскому изобретателю, который совместно с иллюстратором Джоном Хорсли впервые выпустил новый формат массового поздравления тиражом в 1000 экземпляров. С распространением хромолитографии во второй половине XIX века появилась возможность запустить массовое производство открыток — с тех пор они обрели популярность.

В первые годы появления коммерческих открыток на них печатались в основном цветы, феи и другие сказочные рисунки, также часто изображали юмористические и сентиментальные карикатуры с участием детей и животных, что считалось залогом уюта в предстоящем году. Позднее, в 1870-е, популярность начали набирать религиозные сюжеты, непосредственно связанные с Рождеством. Однако с самого начала, то есть с 1840-х годов, отдельным жанром стали поздравительные открытки с праздничными сценами из жизни королевской семьи — королевы Виктории, ее мужа, принца Альберта, и девятерых детей — непременным атрибутом которых становилась украшенная елка, наряжать которую на Рождество стали в Великобритании именно при королеве Виктории.

Викторианское Рождество было семейным праздником — им остается и сейчас, поэтому история королевских поздравительных открыток становится историей самой семьи. Однако не всегда. В отдельные трудные годы — например, во время Первой и Второй мировых войн — такие открытки отправлялись на фронт, чтобы подбодрить солдат.

Собственно, первая королевская рождественская открытка, официально напечатанная двором, была просто двумя портретами короля Георга V и его супруги, королевы Марии: в 1914 году такие послания отправили на фронт, чтобы поддержать британских военнослужащих и пробудить в них дух патриотизма.

Каких-либо отличительных праздничных элементов на них не было, что выражало скорбь по погибшим и благодарность солдатам. «Да хранит вас Бог, чтобы вы вернулись домой невредимыми», — говорилось в тексте послания.

На Рождество 1942 года британские военнослужащие, воевавшие на фронтах Второй мировой войны, получили открытки с портретом 16-летней принцессы Элизабет в военной форме. «Это большая честь — звание полковника Гренадерской гвардии, и я сделаю все, что в моих силах, для поддержания великих традиций полка, к которому я уже прониклась любовью», — было написано в открытке от имени будущей королевы Елизаветы II, получившей воинское звание. Примечательно, что и в первый год Второй мировой — в 1939-м, англичане тоже увидели на открытках двух девочек, принцесс Элизабет и Маргарет, однако в гражданской одежде.

В мирные годы королевская семья Великобритании демонстрировала жителям страны при помощи открыток, как меняется их жизнь — для поздравлений редко избирались официальные портреты, скорее домашние снимки или фотографии с торжественных мероприятий.

Королева Елизавета II, например, впервые появилась на рождественской открытке именно в детском возрасте — ей было 3 года, когда было растиражировано ее фото с отцом королем Георгом VI и матерью королевой Елизаветой.

Наблюдая дальнейшую историю королевских открыток, можно видеть, как росли дети, внуки, правнуки самой Елизаветы II.

Иногда в официальной обстановке — в 1952 году, например, в первый год ее царствования, британцы увидели новую королеву на балконе Букингемского дворца вместе с мужем принцем Филиппом, принцем Чарльзом и принцессой Анной, а в 1957 семья в том же составе уже снята во время отдыха на природе вместе с любимыми собаками Елизаветы II.

Собаки, кстати, нередко появлялись на неформальных снимках супругов, особенно на трогательной открытке 1990 года, где Елизавета II и герцог Эдинбургский присели отдохнуть во время прогулки: она — в клетчатой юбке и стеганой синей куртке, он — в шотландском килте.

На открытке 1976 года вместе с Елизаветой и принцем Филиппом, помимо их четверых детей, можно видеть и нового члена семьи — зятя королевы Майкла Филлипса. Снимок сделан во время поездки в Канаду — примечательно, что на нем практически никто не позирует и не смотрит в камеру. А в 1981-м отдельная карточка была посвящена уже свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы — с этого момента англичане будут уже наблюдать за тем, там растут их дети.

В 1994 году, кстати, на семейном фото уже не будет леди Дианы — принц Чарльз сфотографируется вместе с Уильямом и Гарри отдельно, хотя официально они еще даже не будут разведены.

По мере того, как женились сыновья принца Чарльза, количество открыток стало множиться. Свои выпускали сам принц Уэльский вместе с новой женой Камиллой Паркер-Боулз, герцоги Кембриджские, а в 2018-м 2019-м — принц Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские дважды поздравляли британцев, и оба раза черно-белыми открытками. На первой они запечатлены во время свадьбы — фото со спины тогда немало удивило британцев. На второй в камеру заглядывает уже их сын Арчи. В этом году, однако, поздравлений от них англичане не ждут — пара отказалась от королевских полномочий и больше официально не представляет королевскую семью, которая продолжает открывать окно в свою семейную жизнь при помощи открыток в Рождество.