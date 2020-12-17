Трамп опередил Байдена: в США спорят из-за первого гея в правительстве

Американские республиканцы возмущены заявлениями демократов о том, что бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич станет первым открытым геем в кабмине. Накануне Джо Байден объявил, что назначит его на пост министра транспорта. Пока СМИ, выступающие на стороне демократов, приветствуют это решение избранного президента, журналисты-республиканцы напоминают, что кресло директора Национальной разведки в течение трех месяцев в этом году занимал посол США в Германии Ричард Гренелл, также открыто состоящий в однополых отношениях.

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Представляя во вторник, 15 декабря, Пита Буттиджича, Джо Байден сказал, что он станет «первым открытым геем в качестве кандидата на пост главы одного из министерств». Кроме того, как обратило внимание издание The New York Post, во время своей речи Байден назвал супруга 38-летего Пита Буттиджича — Частена Глезмана — женским именем Кирстен.

«Его муж преподаватель — это всегда, всегда говорит о хорошем характере, я считаю, — сказал избранный президент США. — И, кстати, мы с Джилл всегда были рады видеть Пита и Кирстен, то есть Частена, вместе. Частен стал близким другом мне и Джилл».

Заявление о том, что Буттиджич станет первым чиновником высочайшего ранга гомосексуальной ориентации, было растиражировано крупными СМИ — в том числе CNN, The Hill, ABC — с оговоркой, что его еще должен будет утвердить в должности министра транспорта сенат. Однако консервативный Fox News поспешил напомнить: Пит Буттиджич не будет первым.

«Теперь те же люди, которые лебезили по поводу исторической президентской кандидатуры Буттиджича (он участвовал в праймериз демократов— «Газета.Ru»), провозглашают, что бывший мэр из Индианы станет «первым» снова, восхищаясь тем, как его номинация на пост министра транспорта становится новым триумфальным достижением», -— цитирует Fox News журналиста-республиканца Тристана Джастиса. Такие заявления он объяснил стремлением коллег «отмыть» попытку Дональда Трампа назначить Ричарда Гренелла директором Национальной разведки — в этой должности он прослужил с февраля по май 2020 года.

Когда в феврале 2020-го Дональд Трамп предложил назначить директором разведывательного ведомства Гренелла, с 2018 года служившего послом в Германии, о его сексуальной ориентации крупные СМИ упоминали лишь вскользь, не делая акцента на том, что его приход на высокий правительственный пост стал бы достижением.

Влиятельная газета The New York Times, говоря в феврале 2020 года о назначении Ричарда Гренелла исполняющим обязанности Национальной разведки, сделала упор на его жестких высказываниях в адрес политики правительства Германии, общей склонности вести себя агрессивно, а также на отсутствие опыта работы в разведывательных структурах. «Выбирая господина Гренелла, у которого мало опыта в разведке и управлении большим аппаратом чиновников, президент показывает, что ему нужен надежный, агрессивный лидер во главе разведывательного сообщества, на которое он всегда смотрел с подозрением и против которого иногда выступал», — указывало издание.

Эксперты, опрошенные газетой, настаивали, что отсутствие опыта делает Ричарда Гренелла сомнительным кандидатом на пост главы Национальной разведки. В мае 2020 года в результате сенат не утвердил его на пост именно по этой причине.

Об опыте Пита Буттиджича в управлении транспортными системами сейчас речь не идет: СМИ обращают внимание на его гомосексуальную ориентацию, приветствуя его приход в кабинет по этой причине. Лишь издание The New York Post вскользь рассказало о том, как связан Пит Буттиджич (кстати, бывший офицер военной разведки) с транспортом. В его родном городе Саут-Бенд в штате Индиана, мэром которого он был с 2011 года по последнее время, общественный транспорт ежедневно перевозит 4300 человек, в парк входит 66 автобусов.