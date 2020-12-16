Блинчики в молоке: как заедали стресс в 2020 году

Год назад — в декабре 2019-го — западные кулинарные ресурсы и порталы о стиле жизни публиковали свои прогнозы на гастрономические тренды 2020 года. Однако их предположения не сбылись практически ни в одном пункте.

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Так, популярный портал Business Insider составил свой прогноз на основе рейтинга службы доставки еды Uber Eats, популярной в США. Он показал, что в 2019-м люди заказывали все больше блюд из продуктов растительного происхождения, в том числе заменяющих животные, из чего авторы исследования сделали вывод, что клиенты службы сильнее беспокоятся о здоровом питании.

«То, что в прошлом году началось как тренд, в этом стало более распространенным, заменители молока и мяса набирают популярность, люди стремятся наслаждаться блюдами с полезными добавками, такими как коллаген», — объясняла изданию Жанетт Мелинджер, глава исследовательского отдела Uber Eats. Она заметила, что потребители все чаще заказывают блюда из брюссельской или цветной капусты, а также выбирают еду, которая красиво и эффектно выглядит — так, чтобы ее можно было выложить в Instagram.

Тогда Business Insider предположил, что в 2020-м популярность приобретут тропический фрукт карамбола, образующий на срезе звезду, блюда с чернилами каракатицы, коллаген в качестве добавки к напиткам и смузи, еда по принципам кето-диеты (то есть без углеводов), разные виды капусты, азиатская кухня (вьетнамская, корейская, японская), марокканский соус хариса, ближневосточный хумус, костный бульон, а также бургеры с «мясом» растительного происхождения и такое же «молоко».

Присутствовал в списке также свежий имбирь — издание приводило данные компании Transparency Market Research, согласно которым мировой объем рынка популярного продукта в 2022 году должен вырасти до $4,8 млрд.

Эти ожидания оправдали себя, по крайней мере, в России в первом полугодии 2020 года: в апреле объем продаж имбиря вырос втрое по сравнению с февралем, говорилось в исследовании «Платформы ОФД». Виновата была пандемия коронавирусной инфекции. К июню ажиотаж спал, а осенью продажи имбиря, по сравнению с весной, упали на 33%, по данным сервиса доставки товаров «СберМаркет».

С Business Insider были в целом согласны авторы кулинарных изданий — в качестве трендов 2020 года портал BBC Good Food выделял ближневосточную кухню, заменители мяса, растительное молоко на основе протеинов гороха, продукты японской кухни, сладости с низким содержанием сахара. О популярности «молока» из гороха писал и портал Delish, а о десертах без сахара — Food Networks. Но итоги 2020 года оказались совсем другими.

После того как мир ушел в режим самоизоляции весной 2020 года, оказалось, что людей интересует сладкое — это окончательно подтвердилось, когда TikTok опубликовал десятку самых популярных кулинарных трендов на платформе, о чем рассказало издание Delish.

Места с 10-го по 8-е заняли видео, посвященные приготовлению блюд, которые мы привыкли покупать, «с нуля» — людей интересовало, как сделать шоколадно-ореховую пасту, шоколад и торт-мороженое. На седьмом месте видео, на которых люди ели несладкое — популярным блюдом на платформе стали болгарские перцы со сливочным сыром и колбасой пепперони, вполне в рамках кето-диеты. На шестом была вообще не еда — а обзоры рецептов блюд от звездного шеф-повара Гордона Рэмзи.

В первую пятерку вошли два странных тренда, которые никто не предсказал.

На пятом месте — «хлопья» из донатов: люди делали крошечные пончики, зажаривали их, посыпали сахарной пудрой, а потом заливали молоком. На четвертом — рецепты барбекю. Третье место заняли видео с методами приготовления бананового хлеба — эта разновидность кекса на основе переспелых бананов весьма популярна в США, а весной стала практически символом пандемии, поскольку готовится банановый хлеб очень просто и позволяет спасти чернеющие бананы (их даже можно положить в морозилку, если не хочется готовить прямо сейчас, и разморозить в удобный момент). Второе место по популярности в TikTok заняли ролики о приготовлении вьетнамского кофе со сгущенным молоком.

Первую строчку этого рейтинга заняли «хлопья» из панкейков, пышных блинчиков, которые вообще принято печь размером со сковороду и есть, поливая кленовым сиропом. На видео на платформе учат, что тесто для блинчиков нужно налить в пакет, сделать в нем маленький разрез и выдавливать на сковороду заготовку буквально по капле. Крошечные панкейки, как и «хлопья» из донатов, складывали в миску и заливали молоком.

Отказ от здорового питания демонстрировали и заказы, которые делали в США на дом. Самыми популярными блюдами на платформе Grubhub были острые сэндвичи с курицей, буррито с курицей, куриные крылышки, рифленые картофельные чипсы, кесадилья со стейком, фиш-энд-чипс и сэндвич с ростбифом, сообщает Thrillist. Что же касается напитков, то это были холодный кофе со сгущенкой, латте со льдом и клубничный шейк.

Во время весенней самоизоляции тягу к сладкому проявили и россияне — причем по ночам. По данным сервиса «Яндекс.Лавка», в это время заказывали больше пирожных, глазированных сырков и газировки. В онлайн-супермаркете perekrestok.ru обращали внимание, что спрос на шоколадки и батончики за время самоизоляции вырос более чем в два раза, пошли также вверх продажи попкорна, чипсов и снеков.